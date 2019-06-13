Андрей Силкин: «Я четвертый руководитель предприятия и не собираюсь быть последним»

Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» в этом году, пожалуй, станет рекордсменом по количеству празднуемых юбилеев, самый главный из которых - 60-летие со дня своего образования.

И пока кто-то обмусоливает нелепые слухи о якобы предстоящем банкротстве, сотрудники и руководство «Технологии» продолжают идти вперед, готовиться к праздникам и поражать наши умы своими невероятными изобретениями, аналогов которым зачастую в мире просто нет.

РЕКОРДСМЕН ПО ЮБИЛЕЯМ

ОНПП «Технология» было образовано в 1959 году, а в 2010-м вошло в состав холдинга «РТ-Химические технологии и композиционные материалы» Государственной корпорации «Ростех». И в этом году обнинская «Технология» готовится сразу к нескольким крупным праздникам.

Один из них - 85 лет со дня рождения первого директора предприятия Александра РОМАШИНА. В общей сложности Александр Гаврилович руководил здесь порядка 30 лет и вошел в историю города как человек, заложивший концепцию деятельности «от технического задания до изделия». Научные разработки Ромашина обеспечили создание высокотехнологичной наукоемкой продукции из керамики и стекла. Именно при нем - талантливом ученом и выдающимся организаторе - 25 лет назад «Технология» получила статус Государственного научного центра Российской Федерации, и на протяжении этих лет правительство страны подтверждало этот статус десять раз, а это значит, что вклад предприятия в развитие отечественной инновационной промышленности был признан на самом высоком уровне.

Всего в стране 42 таких предприятия, и для каждого из них большая честь получить подобный статус. Собственно, это еще один юбилей, который «Технология» отметит в этом году.

60 ЛЕТ ДОСТИЖЕНИЙ И ПОБЕД

Но главное событие связано с самой важной датой 2019-го - 60 лет со дня создания предприятия. Основные празднования намечены на осень. В октябре, например, здесь пройдет XXII Международная научно-практическая конференция «Конструкции и технологии получения изделий из неметаллических материалов», посвященная юбилеям.

В рамках мероприятия пройдет встреча российских и зарубежных ученых и инженеров, которые обсудят современные тенденции развития науки и технологий. А о них на обнинском предприятии знают практически все - в конце концов, за плечами 60 лет опыта, открытий и мировых достижений.

Сегодня генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей СИЛКИН уверен, 60-летие предприятия - праздник не только для самого градообразующего предприятия и Обнинска, но и для страны в целом.

А в подтверждение этих слов Андрей Николаевич привел ряд стратегически важных проектов, которые сейчас актуальны на производстве. В частности, это реализация проектов в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) совместно с ведущей российской компанией в сфере создания и продвижения инновационно-промышленных технологий ООО «Станкофлот».

Проекты ориентированы на поддержание и развитие компетенций, производство изделий керамического направления, в рамках гособоронзаказа, а также развитие работ по импортозамещению. Что касается последнего, то обнинское предприятие, по словам Силкина, уже давно перешло на отечественные материалы в части изготовления элементов хвостового оперения МС-21. С импортными материалами здесь уже просто не работают.

- Что касается объектов ФЦП, то мы рассчитываем в этом году их завершить, отчитаться за их выполнение и двигаться дальше, - говорит Силкин. - У нас со «Станкофлотом» опыт работы положительный, в 2017-м году мы уже вели три программы и рассчитываем еще две вести в этом. И еще одна программа останется на следующий год.

«ОБЫЧНОГО» ЗДЕСЬ НЕ ПРОИЗВОДЯТ

Также, по словам гендиректора, в этом году компания впервые получила сертификат российского морского регистра на 5 лет, это значит, что обнинское предприятие может поставлять любое судовое остекление на рынок.

Речь даже не об особом стекле - на «Технологии», в принципе, не производят чего-то обычного - здесь разработали совершенно новое, современное изделие конструкционной оптики.

- Это остекление, которое подразумевает не только определенную форму, но и свойства. Изделие имеет специальное покрытие, которое защищает экипаж судна или самолета от воздействия излучения и других вредных факторов, - говорит Силкин.

«Технология» - единственное предприятие, которое производит сегодня такое стекло.

- Мы работаем с современными материалами, которые стали появляться в последние годы. Например, в России появилось производство оптически-качественного поликарбоната - это универсальный современный материал, который позволяет нам получить то, что раньше было невозможно. За работы с этими новыми видами остекления в прошлом году мы получили премию правительства Российской Федерации. И сейчас многие корабли и самолеты оснащаются по новому подходу, с новыми материалами.

Андрей Николаевич уверен, «Технология» может изготовить остекление любой формы и с любыми свойствами.

- Приведу пример. Поликарбонат очень прочный, позволяет выдержать удар молотка или любого другого тяжелого предмета. Но у него есть один минус. Если по стеклу работают «дворники», то со временем будут оставаться следы, потому что атмосфера содержит микрочастицы пыли и других веществ. Мы же идем другим путем - у нас есть слой поликарбоната внутри, который обеспечивает прочность и форму, и тонкий слой силиката, который наносится сверху и позволяет этому стеклу иметь защитный слой.

В целом одобренная линейка изделий включает как закаленные стекла, так и многослойные электрообогреваемые оптические конструкции, которые могут применяться для установки в судовых иллюминаторах и рубочных окнах морских судов. Качество этих изделий подтверждено результатами проверки конструкторской документации и испытаниями.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ

Возвращаясь к МС-21. Как сообщил во время Петербургского международного экономического форума глава «Ростеха» Сергей ЧЕМЕЗОВ, в 2021 году планируется запустить серийное производство хвостового оперения самолетов МС-21 из отечественных композитов.

Как заверил Чемезов, уже проведены все необходимые испытания материала и недавно был подписан договор между ОНПП «Технология» и «Иркутом». В данный же момент изготавливается последний самолет с хвостовым оперением из импортного сырья.

Сейчас «Технология» начала производить типовые натурные элементы хвостового оперения МС-21 из российских композиционных материалов. Первые изделия предприятие передаст для испытаний в следующем году.

Для отработки технологии производства и квалификации материалов сотрудникам обнинского предприятия нужно будет создать порядка 10 тысяч элементарных и конструктивно-подобных образцов и прототипов, и помимо этого, полноразмерные элементы конструкций хвостового оперения МС-21. Их в свою очередь доставят в Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского, где проведут ряд серьезных испытаний.

ОБАНКРОТИТЬ «ТЕХНОЛОГИЮ» НЕВОЗМОЖНО!

На фоне таких успехов довольно смешно выглядят сообщения в некоторых СМИ о том, что «Технология» якобы переживает не лучшие времена и готовится к банкротству. При этом руководство организации всегда открыто для СМИ и готово в любой момент дать развернутый комментарий о том, как на самом деле обстоят дела на производстве.

- «Технология» входит в госкорпорацию «Ростех», и там прекрасно понимают, что мы единственные производители многих ключевых компонентов разных изделий, которые без нас невозможно изготовить, - объясняет Андрей Силкин. - За нами особый контроль, в первую очередь со стороны службы экономической безопасности «Ростеха», которая четко курирует риски, которые могут возникнуть. Сегодня обанкротить «Технологию» невозможно, даже если найдется желающий это сделать. Это невозможно в принципе, так как мы жемчужина в ожерелье предприятия «Ростеха».

По словам гендиректора, для такого печального развития событий нет вообще никаких предпосылок: план первого квартала предприятие перевыполнило, полугодие тоже заканчивает уверенно. Да, были кое-какие падения в сети заказов в связи с тем, что предприятие вошло в санкционный список США по направлению «композиты». Но сейчас эти заказы закрываются работой по импортозамещению, которая тоже приносит достаточно хорошую выручку.

- Я четвертый директор «Технологии» и не хочу быть последним, для биографии это не пойдет, - шутит Силкин.

Диана КОРШИКОВА

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