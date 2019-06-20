«Лишать прав и депортировать!»

Обнинцы объявили «войну» обнаглевшим маршрутчикам!



Тема безобразного поведения водителей маршруток в Обнинске поднимается регулярно. Казалось бы - горожане насобирали столько видео- и фотофактов опасной езды, хамства и неудовлетворительного состояния салонов, что можно собрать целый альманах и без труда штрафовать и наказывать лихачей.

Но ситуация практически не меняется - гонки между маршрутчиками на улицах продолжаются до сих пор. Более того, некоторые из них настолько потеряли страх, что позволяют себе ездить на «красный» и материть пассажиров!

ПРОЛЕТЕЛ НА «КРАСНЫЙ»!

Заметьте, нельзя сказать, что власти города ничего не делают. Представители администрации и сотрудники ГИБДД регулярно проводят рейды, реагируют на каждую жалобу жителей. Добились обновления автопарка, а несколько лет назад разгрузили улицы от нескольких сотен желто-ржавых «Газелей». Объективно - ситуация действительно улучшается, пусть медленно, но подвижки есть.

Другой вопрос, что, наверное, ни одному чиновнику не под силу изменить менталитет иностранных водителей, чья культура вождения далека от идеала. Это, мягко говоря...

На днях, например, регистратор одного из автомобилистов города заснял то, как маршрутка №13 буквально пролетает на «красный» на светофоре Белкинской и Ленина. При этом водителя даже не смутило то, что в этот момент на свой зеленый свет к пешеходному переходу направлялся человек! И если бы мужчина на всякий случай не посмотрел на дорогу и не пропустил маршрутку, то закончиться эта история могла бы очень и очень плохо.

В комментариях под видео пользователи призывают наказывать таких «водил» по всей строгости закона - лишать прав и депортировать.

ВМЕСТО ИЗВИНЕНИЙ - НЕЦЕНЗУРНАЯ БРАНЬ Еще один гражданин иностранного государства на днях нахамил девушке только потому, что она попросила не разговаривать по телефону за рулем. Пассажирка по имени Юлия, позвонившая в редакцию сразу после инцидента, едва сдерживала слезы от обиды, голос у нее дрожал. - Я ехала с 51-го микрорайона до Старого универмага, - рассказывает девушка. - У водителя громко играла музыка, но пассажиры терпели. Вез он нас как дрова, но люди тоже смолчали. Последней каплей стало то, что от «Сигнала» он начал разговаривать по телефону! Я сама автомобилист и знаю, что так нельзя, что теряется концентрация, и это опасно. Сделала ему замечание, а он вместо того, чтобы извиниться, стал со мной пререкаться! Начал «тыкать», и чуть ли не матом на меня! По словам девушки, она бы простила и быструю езду, и телефон, если водитель себя культурно повел и извинился, но вместо этого он просто наорал. Ошарашенная жительница успела сделать фото и запомнить номер - Е772ОУ. - Я не хочу, чтобы ему это сошло с рук, так что обязательно напишу жалобу! - пообещала сама себе Юлия.

ЗАСТРЯЛИ В САЛОНЕ

Пассажирам еще одной маршрутки вообще «посчастливилось» застрять в ней на полчаса!

По словам девушки Любы, прямо на ходу в маршрутке заклинил механизм! До остановки людям пришлось ехать с ветерком - так как дверь закрылась лишь наполовину. Когда машина «причалила», и водитель попытался открыть проход, сделать ему этого не удалось. Забавляла ситуация лишь маленького мальчишку, который воспринял это как игру и со смехом протискивался туда-сюда. Взрослые же особо не веселились. Водитель попытался исправить механизм, но потерпел фиаско. В итоге он позвонил своему коллеги и попросил пересадить людей в его салон.

- Из маршрутки нам пришлось выходить через задние двери, как какие-то беженцы! - негодует Любовь.

И такие истории случаются практически каждый день. Мы попросили мэра города Владиславу ШАПШУ прокомментировать ситуацию. Владислав Валерьевич признал, что проблема с иностранными перевозчиками в городе действительно есть. И прививать дисциплину таким граждан нужно сообща.

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРЕВОЗЧИКАМ УЖЕСТОЧАТ

По его словам, сотрудники администрации мониторят соцсети и всегда готовы принять жалобы на работу коммерческого транспорта. Но чтобы разговаривать предметно и реально наказать нерадивого водителя, горожанам нужно указывать номер маршрута и время, когда шофер совершил нарушения.

- Для нас такие сигналы - это повод серьезно подойти к конкурсу на определение перевозчиков и ужесточать требования к ним, - сказал Шапша.

Он отметил, что сейчас закон позволяет устанавливать такие нормы, которые в случае нарушений позволяют назначать штрафы, лишать лицензии и отзывать перевозчика. Поэтому, конкурс, который будут проводить в этом году, будет серьезный и требовательный.

Но у горожан возникает и другой вопрос - почему перевозчики не контролируют поведение водителей? Если они нарушают, хамят, зарабатывают штрафы и доставляют проблемы, почему бы их не разогнать?

- На самом деле, если на водителя приходит жалоба, его с легкостью увольняют. Но проблема в том, что этого же человека потом берет на работу другой перевозчик, - говорит Владислав Валерьевич. - Такая система организации этого бизнеса не соответствует нашим требованиям. Мы хотим, чтобы маршрутки были чистые, чтобы они ездили по расписанию и перевозили льготников. Но по закону мы не можем этого требовать от частного бизнеса.

Что ж, единственная надежда - очередной конкурс среди перевозчиков. А пока можем попробовать взять ситуацию под контроль сами: фиксируйте нарушения и пишите жалобы в администрацию и ГИБДД. Пусть ответственные органы предъявляют претензии владельцам маршрутов, и чем чаще, тем лучше. Пусть они устанут от того, что их вечно дергают и наконец обратят внимание на поведение своих водителей.

Диана КОРШИКОВА

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