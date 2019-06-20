Обнинцы загорают и купаются на Протве, несмотря на загрязнение реки

На обнинском пляже даже в будние дни можно встретить отдыхающих.

Несмотря на то, что поверхность Протвы затянута водорослями и выглядит весьма непривлекательно, горожане всё еще приходят на берег за солнечными ваннами.

Не пугает их и недавняя экологическая катастрофа, в результате которой в Протве вымерла рыба. Более того, на наших глазах в воде счастливо плескались дети!

Напомним, Управление ГОЧС попросило жителей Обнинска воздержаться от купания в реке Протве до тех пор, пока не будут установлены все обстоятельства по поводу загрязнения водоема и мора рыбы.

Администрация города в свою очередь направила письмо в Центр гигиены и эпидемиологии ФМБА России. Также были взяты пробы воды для проведения анализов.

На этой неделе пришел ответ.

«Качество воды, отобранной в реке Протва 13.06.2019 года по химическим показателям не соответствует санитарным правилам СанПин «Гигиенические требования к охране поверхностных вод по содержанию аммиака» (38,1 мл/л при норме не более 1,5 мг/л», - говорится в официальном обращении.

При этом, по предварительным результатам исследований качества пробы воды, отобранной в Протве на городском пляже 19 июня, по содержанию аммиака соответствует требованиям.

В целом же по микробиологическим показателям вода в Протве далека от нормы, купаться в ней не рекомендуется.