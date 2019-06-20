В Обнинске с успехом состоялась первая летняя физико-математическая школа!

Обнинские дети даже на каникулах не перестают тянуться к знаниям, тем более, что взрослые не просто создают для этого идеальные условия, но и предлагают такие увлекательные программы, которых в Калужской области, пожалуй, больше не найти.

Как, например, с 30 мая по 14 июня в наукограде прошла первая летняя школа физиков при Центре развития творчества детей и юношества «Эврика».

«ОБНИНСК НЕ МОЖЕТ СТОЯТЬ В СТОРОНЕ!»

Как пояснила начальник управления общего образования администрации города Татьяна ВОЛНИСТОВА, создание такой школы - еще один шаг к тому, чтобы Обнинск стал площадкой регионального центра по работе с талантливой молодежью.

- Такой центр уже существует в Калуге, и Обнинск не может стоять в стороне, - уверена Волнистова. - Принципиально с министром образования области у нас достигнута устная договоренность, что мы будем формировать такую площадку.

Войдет в нее также «Биошкола олимпийского резерва», которая проходит на базе детского лагеря «Полет». Но чтобы стать региональной площадкой, необходимо расширить сферу деятельности, тем более что, как отметила Волнистова, был запрос от граждан на поддержку юных физиков.

Мы организовали для них летнюю школу. Самый оптимальный вариант для ее размещения - центр развития творчества детей и юношества «Эврика», так как там есть база, и есть сильный кадровый потенциал, - подчеркнула Татьяна Валерьевна.

Тут с ней не поспоришь. Возглавил школу педагог дополнительного образования Игорь ФАРНАКЕЕВ, научным руководителей школы стал доктор физико-математических наук Алексей ТИХОНЕНКО.

БОЛЬШЕ ЧЕМ ЗНАНИЯ



Итак, для участия в этом проекте приглашались шестиклассники всех обнинских школ. Собственно, физику в образовательных учреждениях начинают изучать с седьмого класса, поэтому заблаговременная подготовка и введение в тему, могло бы стать отличным подспорьем для успешного изучения предмета непосредственно в школе.

По словам Игоря Фарнакеева, большего всего заявок поступило от ФТШ и школ №№16, 12 и 4. В ходе конкурсного отбора на курс попали 12 ребят.

Суть проекта в том, чтобы дать детям возможность получить знания, которые в обычных школах изучаются поверхностно. Здесь же можно углубиться в цифры и измерения и понять, почему математика, геометрия и физика - родные братья, связанные друг с другом больше, чем может показаться на первый взгляд.

Были проведены занятия по элементарной математике, элементарной теории чисел, основам геометрии, геометрическим построениям, также ребятам провели занятия по введению в элементарную физику, - говорит Фарнакеев.

Помимо занятий детям также прочитали лекцию о российском математике и механике Пафнутии Львовиче ЧЕБЫШЕВЕ.

ЧЕМ ЧИСЛО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЦИФРЫ?

А если кому-то сейчас показалось перечисление этих занятий и лекций скучным и непонятным делом, то юные физики и математики с вами бы не согласились. Дело в том, что летняя школа тем и хороша, что в ней выходят за рамки стандартных занятий с учителем. Здесь ребята не только слушают и впитывают интереснейшую информацию, но применяют эти знания на практике, выполняя опыты.

Что такое линейка, штангенциркуль, микрометр, мензурка, и как с ними работать - всё это изучают здесь. Ребята научились пользоваться электронными весами и проводить анализ полученных результатов.. Увлеченные такой игрой дети измерили практически всё, что было в классе.

Но основой для всех этих опытов послужил курс интересной математики - ребята узнали о теории множеств и теории чисел. Звучит серьезно и совсем не по-детски, но в этом то и весь фокус - завлечь школьников истинными знаниями о предмете, его появлении и его принципах.

Им рассказали, что такое число, какими бывают числа, каким образом устроены множества, какие есть операции над множествами, - поясняет Игорь Фарнакеев. - Лекции читатал доктор физико-математических наук Алексей Тихоненко. К каждой лекции была подготовлена красочная презентация.

НЕСКУЧНАЯ ФИЗИКА

В обычных школах тоже есть проекторы и презентации, но это не всегда помогает привить детям любовь к точным наукам. Как же их удалось «заразить»?

- Мы проводили очень много самостоятельной деятельности, лекции были с упором на практическую часть, - объясняет Фарнакеев. - Более того, детям были продемонстрированы физические опыты: качание маятника, движение тел и так далее. Это их увлекает. Все измерения, о которых мы рассказывали, они проводили сами. Они увидели, что нет разрыва между математикой, геометрией и физикой.

По словам Игоря Валерьевича, самое сложное для ребят было - объяснить свою позицию. Поэтому еще одной из задач для педагогов стало научить школьников выражать свои мысли и давать правильные формулировки...

Дети были ориентированы на то, чтобы давать ответы, а не рассуждения, - говорит Фарнакеев. - Мы же учили их обосновывать свои ответы: почему ты именно так нарисовал окружность, почему именно такую цифру указал, что значит «измерить длину», и так далее. Все это мы тщательно проработали. Это будет основой в том, чтобы потом им легче было учить физику и математику.

НУЖНО ПОВТОРИТЬ!

Как признался Игорь Валерьевич, самой главной наградой для него стало то, что спустя две недели обучения дети не хотели расставаться. Даже несмотря на то, что сейчас летние каникулы и на улице тепло и солнце, шестиклассники хотели продолжать нескучные занятия. Что ж, раз так понравилось, то летняя школа физиков решила повторить свой успех и запустить еще один курс в самое ближайшее время.

В планах же и вовсе грандиозные задумки. В дальнейшем обучение планируют проводить не только с учащимися шестых классов, но и с семиклассниками. Кроме того, присоединиться к школьникам Обнинска смогут и дети из соседних районов.

Подтвердила такие намерения и Татьяна Волнистова.

Школа прошла успешно, отзывы мы получили положительные, - говорит Татьяна Валерьевна. - От преподавателей и родителей есть обратная связь, которая заключается в том, чтобы в августе провести еще одну смену. В июле соберем рабочую группу и будем думать, как это технически и финансово организовать.

Это же касается упомянутой ранее идеи создать в Обнинске платформу для регионального центра по работе с талантливой молодежью, то и этот вопрос также может решиться уже совсем скоро. Но, как подчеркнула Волнистова, в первую очередь нужно показать результаты, и тогда наукоград непременно станет такой площадкой.

Римма СУББОТИНА

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