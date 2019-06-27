27.06.2019

В Белоусове ищут виновных в поджоге конюшни, где заживо сгорели животные



Страшное горе на этой неделе случилось в СНТ «Ромашка» в соседнем Белоусове - в частной конюшне случился пожар, все животные сгорели заживо.

Владелица конюшни Ирина в эти дни общаться с журналистами не может физически - девушка находится в шоке и очень тяжело переживает трагедию... В огне погибли две ее красавицы - кобылы, которых когда-то выкупили с убоя, жеребенок и ослик.

Близкие хозяйки конюшни сообщают, что это был поджог - дело рук каких-то нелюдей. По неподтвержденной пока информации, на месте происшествия полицейский обнаружили бутылку с зажигательной смесью.

Ирину в СНТ знали практически все. Местные девчонки помогали ей на конюшне, говорили, что в своих лошадях она души не чаяла, безмерно любила и очень о них заботилась. Более того, на конюшне часто устраивались акции для детей, например, покажи дневник с пятерками и получи бесплатные покатушки на лошади.

Сейчас все сочувствующие пытаются понять, чем можно помочь безутешной владелице уничтоженной конюшни. В группе «Типичное Белоусово» распространяют информацию о поиске виновных. Возможно, среди подписчиков и наших читателей есть жители СНТ «Ромашка», у которых по счастливой случайности, на доме установлено видеонаблюдение.

«Или у кого-нибудь есть трактор/грузовичок, чтобы можно было вывезти завалы сгоревшего загона из СНТ? А может быть даже найдутся лишние средства, чтобы помочь восстановить загон или... подарим лошадку?» - говорится в посте.

Редакция будет следить за развитием событий.

Диана КОРШИКОВА

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