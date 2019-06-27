Почему обнинские метеорологи тоже отмечают День мирного атома?

На этой неделе Обнинск накрыла волна праздничных мероприятий, посвященных Дню мирного атома. Ровно 65 лет назад в будущем наукограде запустили первую в мире атомную электростанцию. Отметить эту дату в городе решили с размахом, афиша пестрила как научными конференциями и лекциями для именитых гостей, так и концертами для рядовых жителей.

Примечательно, что череду этих мероприятий открыл круглый стол на площадке НПО «Тайфун». Казалось бы - при чем здесь метеорологи, и как они связаны с атомной промышленностью? Сейчас попробуем объяснить.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Конференция была организована для представителей СМИ из атомных городов России. Тема круглого стола была посвящена оценке воздействия АЭС на окружающую среду. Руководитель НПО «Тайфун» Вячеслав ШЕРШАКОВ, прежде чем перейти к официальной повестке дня, решил устроить небольшой экскурс в историю и рассказать, почему обнинские метеорологи имеют непосредственное отношение к атомной сфере.

- Объекты гидрометслужбы возникли здесь по инициативе Евгения Константиновича ФЕДОРОВА - известного полярника и советского геофизика. В середине 1950-х годов он, возглавляя отделение академии наук по геофизике, получил задачу, связанную с оценкой распространения радиоактивных продуктов в результате их попадания в атмосферу в процессе проведения ядерных испытаний, - пояснил Шершаков и напомнил, что в 50-х подобные испытания велись очень активно, поэтому задача стояла весьма серьезная.

Для ее решения в январе 1956 года на базе этого отделения будучи уже членом-корреспондентом Академии наук Федоров создал институт прикладной геофизики, который находится в Москве. А уже в мае с директором небезызвестной Лаборатории «В» Красиным подписал протокол о создании инфраструктуры объектов гидрометслужбы на территории будущего Обнинска - вблизи атомной электростанции. В сентябре того же года был подготовлен протокол о передаче 16 гектаров земли совхоза имени Молотова для строительства полигона с главным объектом - высокой метеорологической мачтой.

ЗАЧЕМ С ОБНИНСКОЙ МЕТЕОМАЧТЫ РАЗБРАСЫВАЛИ ПЛАСТМАССОВУЮ ПЫЛЬ?

- Задача мачты состояла в том, чтобы с одной стороны провести научные исследования, связанные с оценкой распространения радиоактивных продуктов, а с другой - иметь постоянно действующий оперативный эксперимент, который обеспечит контроль над радиационной обстановкой в зоне влияния действующего ядерного объекта - обнинской АЭС, - отметил Вячеслав Михайлович.

Собственно, сама метеовышка была запущена через пять лет после запуская АЭС, поэтому в этом году тоже отмечает свой юбилей - 60 лет. Более того, в 2019 году исполняется 185 лет метеослужбе России как таковой. Так что поводов для радости и торжества у сотрудников «Тайфун» сейчас множество.

Но вернемся к событиям, которые происходили на территории Обнинска более полувека назад. В чем заключались эксперименты на метеомачте?

- Высота вышки - 300 метров, через каждые 20 метров находится балкон, - рассказывает Шершаков. - В это время было важно оценить, как распространяются радиоактивные продукты в атмосфере в случае выброса. Для этого специалисты набирали в ведро пластиковую пыль, поднимались наверх и просто разбрасывали ее. Лаборанты расходились с подносами, на которые оседала пыль.

После этого они пересчитывали количество «пойманных» частичек, измеряли направление и время, за которое они разносились. С учетом направления ветра, температуры воздуха и других метеорологических параметров они могли просчитать и понять, как будут распространяться радиоактивные продукты в атмосфере в случае выброса. Позже эти опыты стали основой для создания других современных моделей и разработок, которые сейчас применяются на атомных станциях «Росатома» для расчета переноса продуктов в случае аварийных ситуаций.

Те самые подносы, с которыми бегами мальчики и девочки, чтобы ловить частицы, были заменены на постоянные планшеты (метр на метр), поставленные в определенных точках вблизи атомных станций, они до сих пор используются в качестве инструмента контроля радиационной обстановки в зоне влияния радиационно-опасных объектов в стране.

УНИКАЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ

Позже специалисты поняли, что ждать пока «накапает пыль» в количестве достаточном, чтобы приборы могли ее проверить, порой приходится очень долго.

- Ученые посчитали, что не стоит ждать милости от природы, и изобрели воздухо-фильтрующую установка нового поколения - большой пылесос, который затягивает пыль из атмосферы, - рассказывает Шершаков. - Он за короткий срок набирает нужное количество, чтобы можно было сразу приступить к измерению. Производится такое оборудование на «Тайфуне».

По словам Вячеслава Михайловича, в итоге, все эти наработки стали основой создания радиометрической службы СССР. Сегодня это Единая государственная автоматизированная система мониторинга радиационной обстановки на территории Российской Федерации, где 24 часа в сутки диспетчеры следят за изменениями в радиологическом фоне. Как считает Шершаков, радиационная безопасность - важный компонент в развитии атомной промышленности. В случае непредвиденной ситуации, если, например, станционные приборы по какой-то причине пропустят всплеск радиоактивности, то современная система мониторинга сможет стать последним барьером безопасности, которая выявит проблему.

Как подчеркнул Шершаков, «Тайфун» с 1959 года является активным участником процесса развитии атомной энергетики и ядерных технологий, а значит, может по праву отмечать День мирного атома наравне с другими научными предприятиями города.

А для убедительности вот вам напоследок еще один интересный факт: все гидрометслужбы страны относятся к профсоюзу авиаработников, и только обнинский «Тайфун» причислен к членам профсоюза работников атомной промышленности - уникальный случай!

Диана КОРШИКОВА

Другие статьи из рубрики «Праздник»