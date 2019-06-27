Обнинские байкеры учат новичков игнорировать ПДД?

Сезон мотоциклистов и байкеров еще не успел толком начаться, как в течение пары недель в Обнинске и его окрестностях уже случилось несколько смертельных аварий. Жуткие фото с ДТП попадают в группы в соцсетях, комментаторы в свою очередь спорят - стоит ли выкладывать такие ужасы, учитывая, что все это могут увидеть родственники? Большинство сходится на том, что стоит - будет наглядный пример тем, кто любит превышать скорость.

А вот участники группы «МОТО ОБНИНСК» решили пойти еще дальше и предложили начинающим мотоциклистам реальную помощь - матёрые байкеры взялись тренировать «молодняк» и учить их безаварийной езде. Проблема только в том, что обучение по безопасности началось с полного «игнора» знаков дорожного движения!

КАК ПРЕВРАТИТЬ ХОРОШУЮ ИДЕЮ В ПРОТИВОЗАКОННУЮ

Группа «МОТО ОБНИНСК» организована для встреч байкеров для совместных поездок и проведения различных мероприятий. Одно из них руководители группы решили провести после того, как на новом участке проспекта Ленина случилось ужасное ДТП, в котором один мотоциклист погиб, а второй отправился в реанимацию. Напомним, парни устроили гонки между собой, рассекали по ночному городу с превышением скорости, за что в итоге и поплатились.

После того, как было построено продолжение улицы Ленина, новенькую гладкую дорогу сразу же оккупировали любители адреналина, в результате чего тупиковый участок пришлось перекрыть, дабы никто не устраивал там гонок и не мешал местным жителям ревом моторов. Помимо бетонных блоков перед дорогой установлен знак «Кирпич». Даже ученику автошколы должно быть ясно, что въезжать сюда нельзя, а уж профессиональный водитель точно не может не заметить все эти препятствия.

Однако в группе «МОТО ОБНИНСК» вскоре после рокового ДТП появилось интересное объявление, гласящее, что всех желающих «ждут в тупике после Ленина, 221 с 18:00» - там пройдет контраварийная тренировка.

«Подготовка торможения перед уклонением, работа взглядом, далее отработка реакции уклонения с поворотом в разные стороны с изменяющимися условиями; уклонение от препятствий на скорости; работа газом в повороте; свешивание - объезд статичных препятствий в повороте», - говорится в описании тренировки.

Интересно, о какой «работе взглядом» может вообще идти речь, если организаторы в упор не видят запрещающие знаки?

ПЕРЕД ПДД ВСЕ РАВНЫ, НО НЕКОТОРЫЕ РАВНЕЕ

Обнинцы, обратившие внимание на публикацию, возмутились - по какому праву байкеры проводят учебные курсы, во-первых, под окнами жителей, во-вторых, в вечернее время, когда люди приходят с работы и хотят отдохнуть вместо того, чтобы слушать дребезжание двухколесного транспорта? И в-третьих - на территории, где по закону запрещено?

То есть, идея, может, сама по себе и неплохая, но обучать езде, начиная с наплевательского отношения к ПДД и окружающим - сомнительное удовольствие.

Не кажется ли вам, что если бы этим занимались люди, которые действительно, заботятся о безопасности байкеров, то в первую очередь, они бы им объяснили, что ни при каких обстоятельствах исключений из правил делать нельзя: если висит «кирпич», значит, въезд запрещен, значит, нужно искать другую площадку для тренировок. Ведь на дороге должно быть именно так: видишь знак ограничения скорости, будь добр - соблюдай. Пренебречь элементарными правилами на начальном этапе - всё равно что благословить на дальнейший беспредел. Может, если бы мотоциклисты изначально соблюдали требования знаков и скоростного режима - подобные безаварийные тренировки и не понадобились вовсе?

БАЙКЕР СРАВНИЛ ПДД С АБСУРДНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ ДРЕВНИХ ЛЮДЕЙ

Организатор этих заездов, или как он себя называет - «мотоинструктор», Виталий БОЙЦОВ, оказыывается, требовательно относится только к публикации своих комментариев, но не к соблюдению ПДД. Виталий дал развернутый ответ и попросил никак его не редактировать и не сокращать. Вывод вы сделаете сами.

- Считаете ли вы правильным то, что познавать безаварийное вождение мотоциклисты начинают с нарушения правил?

- Считаю неправильным упустить возможность уменьшить смертность и травматизм без нанесения травм другим. Один случай: мотоцикл можно не увидеть из-за стойки лобового стекла авто, мотоциклист по неопытности нажмёт на тормоз, не увернется от столкновения, врежется в автомобиль, перелетит через машину и, может, поломать себе шею. Водитель авто не прав, неопытный человек погиб, а мог увернуться.

Другой случай: из-за стоящей машины на обочине выбегает ребенок по «зебре», мотоциклист его не видит, в страхе сильно нажимает тормоз, переднее колесо блокируется, и мотоцикл сразу падает и быстро скользит на ребёнка. В больнице мама говорит ребенку: «Я же учила тебя не бегать через дорогу», но ему или ей нужно было спешить. Итог, никто не винит водителя автомобиля, который нарушил и припарковался ближе 5 метров к «зебре», а винят мотоциклиста, который ехал с разрешенной скоростью. А опытный бы байкер правильно затормозил и увернулся. Что такое «правила»? Например, несколько веков назад, было правило: «Если засуха - приносить жертву богине дождя», к ним пришёл человек, который предложил сделать систему орошения и перестать убивать жертву, но его обвинили в том, что он не верит в Богов и не соблюдает правила, и его убили. Мы забываем первую причину: зачем придумали знаки? Чтобы не было аварий.

В ОБХОД ГИБДД

То есть мотоинструктор сравнивает ПДД с абсурдными традициями древнего мира, над которыми можно насмехаться? Интересная трактовка, надо заметить. Если честно, страшно представить, чему может научить человек с таким подходом к законам.

Тем не менее, тренировки пользуются большой популярностью у новичков, которые, видимо, теперь смогут гонять по улицам, не разбиваясь. При этом все участники этих встреч уверены, что ради такого благого дела на запрещающий знак можно не обращать внимания, тем более что дорога стоит без дела, а так хоть пользу приносит. Ну и еще один главный довод - город, видите ли, не обеспечил байкеров специальной площадкой для тренировок.

- Так к нам никто по этому поводу и не обращался, - удивляется начальник обнинского ГИБДД Алексей ИСАЕВ.

По его словам, никто мотоциклистов в правах не ущемляет, и если бы от них поступило предложение о том, что они хотят организовать подобного рода полезные занятия, то им бы с удовольствием пошли навстречу. Тем более что в городе уже есть готовые площадки, на которых проводят свои занятия автошколы, можно было бы задействовать их. Однако байкеры почему-то решили, что эксплуатировать закрытые городские дороги им можно без всяких согласований и разрешений, да еще и нарушая правила.

Несмотря на то, что сотрудники ГИБДД периодически наведываются на новый участок проспекта Ленина, по словам Исаева, тренировочный процесс они не заставали и не знали о нем. Мы в свою очередь предоставили Алексею Викторовичу соответствующие ссылки на посты и видео. Когда спустя несколько дней мы брали комментарий у Виталия Бойцова, он отметил, что впредь тренировки будут проводить официально с представителем от ГИБДД.

Диана КОРШИКОВА

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