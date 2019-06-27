Они среди нас!

Обнинцы, которые не ведут соцсети, не пьют алкоголь и не ругаются матом.



В современном мире, полном искушений, очень трудно придерживаться собственных установок и привычек. Как, например, не пользоваться «Контактом» и «Инстаграмом», когда все твои выкладывают там фотки и в целом разговаривают на языке мемов и цитат? Или как не материться, когда ты живешь в России? И тем более, как здесь не пить? Наши сегодняшние герои расскажут, почему они решили пойти против системы, и как им удается не поддаться соблазну.

«Я - ПОЧТИ ПЕЩЕРНЫЙ ЧЕЛОВЕК!»

Виталия ОРЛОВА в первый раз я встретила пару лет назад в маршрутке. Он был в шортах и футболке. Вполне обычный вид, если не считать, что дело было в феврале. Как оказалось, мужчина является веганом, ест исключительно фрукты и черпает энергию от солнца. Позже, кстати, Виталий также принял участие в обнинском антимеховом марше, а сейчас он таксует - развозит людей по адресам и попутно угощает их экзотическими фруктами. В высшей степени интересный человек.

Как же в век бургеров и наггетсов ему удается держать себя в руках, чтобы не накинуться на сочный кусок стейка?

- Я не ем мясо из-за соображений этики, здоровья и реализации себя человеком сознательным, - говорит Виталий. - Знакомые раньше говорили, что я умру, если не буду есть мясо, а теперь немного даже завидуют. Здоровье у меня стало лучше, самочувствие классное, настроение отличное!

Веганит Виталий уже 15 лет и за это время ни разу не пожалел о своем решении.

- Я не навязываю такой вид питания, но очень его рекомендую, потому что это позитивно сказывается на самом человеке и жизни в целом. Изначально возникла потребность жить этично. Где-то внутри, в глубинах души, начала проявляться любовь к себе и животным. Я по-другому стал воспринимать и проявлять любовь. Более объективно и, честно, натуральнее.

Сейчас помимо мяса Виталий не употребляет в пищу яйца и молоко.

- Молоко животных - вообще пища не для человека, это уже даже ученые доказали. Мед и пыльцу ем - это хорошие продукты. Но в основном я фрукторианец. Ем свежую видовую пищу. Так сказать, древний человек, почти пещерный дикарь Палеолита (смеется).

«СКВЕРНОСЛОВИЕ МЕШАЕТ УСПЕШНОЙ ЖИЗНИ»

Другого нашего героя зовут Олег, ему 27 лет и он не матерится. Вообще. С самой школы. Такое решение он для себя принял по двум причинам. Во-первых, в старших классах захотелось чем-то выделиться и быть не как все. На фоне одноклассников-матершинников в глазах девчонок Олег моментально превратился из неприметного парнишки в джентельмена. Во-вторых, будучи уже взрослым Олег, занявшись бизнесом, понял, что качество мысли формирует качество жизни.

- Если хочешь, чтобы в жизни у тебя все складывалось успешно - мысли позитивно, - уверен молодой человек. - Когда человек матерится, он полон плохих эмоций и переживаний. Даже смешные матерные слова все равно действуют на сознание негативно. Успешные люди, я считаю, не матерятся.

При этом Олег признался, что иногда мысленно в сердца всё-таки произносит дурное слово, но вслух - никогда.

Что интересно, окружающие, особенно те, кто злоупотребляют сквернословием, при беседе с Олегом обращают внимание на его особенность. Иногда даже сами стараются ругаться меньше.

ДЕВУШКА, КОТОРАЯ НИ РАЗУ НЕ ДЕЛАЛА «УТИНЫЕ ГУБЫ» ДЛЯ ФОТО

Вы, наверное, не поверите, но в Обнинске живет девушка, у которой нет странички ни в одной из социальных сетей. В свои 29 лет Александра ни разу не вела блог в «Контакте» или «Фэйсбуке» и не выкладывала фотки с утиными губками в «Инстаграм». При этом она счастливо замужем, имеет интересную работу и ведет, представьте себе, полноценный образ жизни.

- Если честно, никогда не было потребности где-то регистрироваться и вести страницу. Общаться с друзьями я предпочитаю вживую, а свежие новости узнаю по телевизору, - говорит девушка.

В отличие от многих ее подруг она никогда не теряла времени на слежку своего бойфренда через лайки и не заморачивалась для того, чтобы сделать удачное селфи. Девушка просто живет и радуется жизни. Более того, она даже не покупает смартфон и предпочитает пользоваться обычным кнопочным телефоном.

- Хорошо, допустим, ты не ведешь страницу в «ВК», но как же ты тогда в компании понимаешь современные шутки? Ведь многие из них основаны именно на демотиваторах или мемах?

- На самом деле, я их понимаю. В современном мире все эти приколы из интернета так быстро вживаются в жизнь и расходятся среди людей, что тебе даже не нужна собственная страница - ты обо всем узнаешь, просто общаясь с друзьями, - говорит Саша.

В ТРЕЗВОМ УМЕ И ТВЕРДОЙ ПАМЯТИ

Еще один наш герой - 28-летний Евгений - вот уже 10 лет не употребляет алкоголь. В юности пробовал, конечно, но потом решил отказаться навсегда.

- На меня очень сильно повлияли книги хирурга и профессора Федора УГЛОВА, - говорит молодой человек. - Я был под большим впечатлением, когда прочитал его первую книгу «Правда и ложь о разрешенных наркотиках». Он прожил до 103 лет и до самой смерти делал сложнейшие хирургические операции. Он никогда не употреблял алкоголь, не курил и написал на эту тему книгу. Я прочитал и понял, что проблема нашего современного общества в том, что у него нет доступа к правильной информации по поводу алкоголя и легких наркотиков. А когда у тебя появляется этот доступ, ты поражаешься тому, как все вокруг ошибаются, и сам пересматриваешь свои взгляды. Я не заставлял себя бросать пить, мне просто перехотелось.

Собственно, с юности Евгений так и живет в трезвом уме и твердой памяти. Парень не позволяет себе даже легкого алкоголя. Свой образ жизни он никому не навязывает, но признается, что ему не нравится, когда пристрастие к вину и шампанскому встречается у девушек.

- Когда я учился в институте и жил в общаге, у нас на этаже жила девчонка, которая очень жестко пила. Пару раз мы пересекались, я рассказывал о том, почему не пью, чем злоупотребление может грозить здоровью, и она, на удивление, это поняла и бросила. Таких девушек было несколько, которые последовали моему примеру и не пьют до сих пор, - говорит Евгений.

А вот с парнями было все не так просто, особенно в юности. Закадычные друзья, которые в то время любили дегустировать пиво, такие особенности не разделили и частенько подтрунивали над приятелем. Некоторые из них так и остались на том уровне развития всё с той же баклашкой пива, некоторые со временем смирились и больше не приставали с предложениями выпить. Как бы в те годы над парнем не издевались товарищи, о своем решении он ни разу не пожалел.

Диана КОРШИКОВА

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