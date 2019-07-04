Подарок на день рождения обернулся для 88-летней пенсионерки слезами

Самое тяжелое, по крайней мере для меня, это видеть, как плачут старики. К этому нельзя привыкнуть. Обнинских пенсионеров - наивных и доверчивых - «разводят» ежедневно, и каждый раз эти истории поражают своим цинизмом и беспринципностью. В этот раз история не такая однозначная, так как предполагаемые «мошенники», взявшие с пенсионерки 11 тысяч рублей за межкомнатную дверь и так и не установившие ее, уверяют, что всего лишь «потеряли адрес заказчика»!

«МЕНЯ БУДТО В ТРАНС ВВЕЛИ»

Восьмого июля Анне Владимировне К. (имя изменено) исполняется 88 лет. Однако вместо того, чтобы с легкой душой встретить этот праздник, пенсионерка вынуждена тратить последние силы и нервы на установку дверей.

Вместе с мужем они прожили душа в душу уже 60 лет, однако «дедуля», как его ласково называет Анна Владимировна, в последние годы часто болеет. Давать таблетки и измерять давление приходится буквально по часам. В начале июня, возвращаясь из больницы, старики на пути к дому встретили молодого человека, который буквально сунул в руку листовку с объявлением об установке межкомнатных и входных дверей. Парнишка расхвалил товар, мол, двери дешевле некуда, цены на межкомнатные - от 650 рублей.

И черт дернул эту листовку сохранить. А тут еще как назло любимый домашний котик ободрал дверь в ванную, вот супруги и решили, что пора бы ее заменить. Анна Владимировна позвонила по указанному телефону, на том конце трубки ответила девушка, записала адрес пенсионеров, и не успела бабушка опомниться, как в этот же день на пороге появился замерщик.

- Меня будто в транс ввели. Он быстро все так измерил, составил договор и сказал, что с меня 11 тысяч рублей. Я по глупости сразу все подписала и деньги тут же отдала. И только потом стала изучать договор. Смотрю, а 11 тысяч, оказывается, это только задаток, и мне еще 5 тысяч надо будет заплатить. А мне уже не на что дедуле лекарства купить... Я ему боюсь сказать, что такие деньги, дура, отдала... У него же сердце не выдержит, - плачет бабушка.

«ОНИ РЕШИЛИ, ЧТО БАБУШКА НА ХОДУНКАХ НЕ ДОЙДЕТ ДО ИХ ОФИСА»

И ладно еще, если бы за эти деньги дверь установили качественно и в срок, но и здесь все оказалось совсем плохо. Замерщик приходил 6 июня, по договору работы по установке должны были закончить в течение 14 дней, но прошел уже месяц, а от конторы - ни ответа, ни привета.

Анна Владимировна решила, что от такого заказа лучше вообще отказаться - пусть ей вернут деньги, не нужна ей уже эта дверь. На протяжении нескольких недель она пыталась безуспешно созвониться с компанией - сначала ей отвечали, что руководство отсутствует, а потом и вовсе перестали брать трубки. При нас женщина несколько раз позвонила по указанным телефонам (номера уже запомнила наизусть), и звонок сорвался, будто абонента добавили в «черный список».

Женщина заплакала навзрыд.

- Замерщик видел, что дед у меня лежачий, а я сама на ходунках, вот, наверное, и решил, что я до их конторы все равно не доберусь. У них ничего святого! - говорит бабушка. - Пожалуйста, помогите, пусть они вернут мне деньги.

Контора, кстати, расположена на Ленина, 201, офис 77. На раздаточных буклетах, впрочем, ребята почему-то не указывают ни название фирмы, ни ИП. Просто «Двери в кредит, рассрочку и за безнал. Работаем без выходных» и телефон. Однако позже в разговоре с журналистом все же сказали - фирма называется «Браво». Кто и за что здесь отвечает - понять сложно. Сначала нам дали телефон калужского руководства компании, так как у фирмы два филиала. На вопрос почему с бабушкой до сих пор не вышли на связь, не установили дверь или хотя бы не вернули деньги - там блаженно заявили «Просто потеряли адрес».

- Просто потеряли адрес? - переспросили мы.

- Да, возможно, такое бывает, если много адресов. Вы же человек, правильно? Тоже, наверное, совершаете ошибки.

- Да, но я за свои ошибки не беру со стариков по 11 тысяч рублей.

- Все мы идеальные только на словах... Но мы все исправим, мы адекватные люди, мы идем на контакт, мы не прячемся.

- Тогда почему женщина не могла до вас дозвониться несколько недель?

- Такого просто не может быть.

ВСЕ НАШЛОСЬ ПОСЛЕ ЗВОНКА ЖУРНАЛИСТА

Тем не менее нам пообещали, что бабушке все-таки вернут деньги в самое ближайшее время. И действительно, вечером того же дня у сотрудников фирмы сразу же вдруг отыскался и бабушкин договор, и ее адрес. К ней приехал тот самый замерщик - Александр КАМЕНЕВ, но, представьте себе, вовсе не для того, чтобы извиниться и вернуть 11 тысяч рублей. Мужчина, по словам Анны Владимировны, попросил ее при нем позвонить журналистам «Недели» и сказать им, что не нужно ничего публиковать! Замерщик пообещал, что в ближайшее время установит дверь, хотя бабушка настаивала на возвращении денег.

На следующее утро мы сами позвонили Александру и поинтересовались, что раньше ему помешало прийти к бабушке и вовремя сделать свою работу? И по какому праву он принуждает ее звонить журналистам? Далее показания путаются. Оказывается, что договор никто не терял и дверь вообще-то уже даже готова, мол, ее собирались доставить бабушке, но она якобы не взяла трубку. По его словам, дверь привезли ему в офис, мол, виноваты сотрудники доставки, которые не позвонили пенсионерке. Почему сотрудники одной фирмы работают, не согласовав свои действия, и почему не могут дозвониться до клиентов - загадка.

Мужчина заявил, что готов вернуть деньги и извиниться, главное - чтобы газета не публиковала материал на эту тему.

Мы, конечно, понимаем, что Александр Каменев, видимо, дорожит репутацией своей конторы, но, может, тогда стоит по-человечески отнестись к своим клиентам, тем более такого почтенного возраста, да еще и инвалидам? Если поверить в то, что до Анны Владимировны действительно не могли дозвониться, может, кому-то из компании стоило бы приехать лично и сообщить женщине, что по каким-то причинам доставка ее товара задерживается, чтобы пожилой человек не волновался?

Тем не менее, представитель компании пообещал, что в течение нескольких дней пенсионерке возместят все деньги. И мы за этим проследим.

Диана КОРШИКОВА

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