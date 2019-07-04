Жительница города не хочет оплачивать штраф за парковку на несуществующем газоне

Очень неоднозначная ситуация произошла во дворе на улице Победы, дом № 7. Жительница наукограда Марина Николаевна, припарковавшись у подъезда, неожиданно получила подарочек от «Паркона» - штраф в 3000 рублей за стоянку на газоне. Пенсионерка негодует - как можно выписать штраф за парковку на том, чего нет?

Женщина прекрасно знает все, что ей скажут на это местные чиновники, мол, нашлись денежки купить машину - должны были найтись и на покупку гаража, тогда бы и нарушений не было. Или вот еще классический вариант: почему бы соседям самостоятельно не скинуться и не обсыпать во дворе щебенкой цивилизованную стоянку?

- Это мы уже слышали много раз, но почему я должна платить еще и за парковку во дворе? С июля опять повышают цены на коммуналку - тут заплати, там заплати! Да еще и этот штраф! Сколько можно! Гараж где-нибудь в Кабицыно мне тоже не нужен! Я пожилой человек и хочу, чтобы мое средство передвижения было под боком! - говорит Марина Николаевна.

А вопрос насчет нарушения у нее вообще вызывает большие сомнения. Двор не ремонтировали со времен динозавров, вместо газона здесь грязевое месиво, а бордюры давно разрушились и провалились, и теперь их пенсионерка называет не иначе как «челюсть беззубой бабки». Так справедливо ли то, что это называется парковкой «на газоне» и наказывается штрафом?

Как пояснил руководитель обнинского ГИБДД Алексей ИСАЕВ, по закону, даже если на земле нет травы, но есть бордюры, территория считается газоном. Но вот если сами парапеты вызывают сомнения, то тут вопрос лучше адресовать административной комиссии. Поэтому, если Марина Николаевна хочет оспорить штраф, то может написать соответствующее обращение или в упомянутую комиссию, или непосредственно в ГИБДД. Вопрос этот решаемый. Однако чтобы в дальнейшем не было вопросов по поводу бордюров, тут должна поработать и управляющая компания, которой стоит привести двор в порядок, дабы жители могли четко понимать - светит ли им штраф за парковку в неположенном месте.

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