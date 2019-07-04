Хозяйка конюшни, где погибли животные: «Лучше бы сожгли мою машину, чем лошадей!»

В прошлом номере мы уже рассказывали о трагедии, которая произошла в СНТ «Ромашка». В результате поджога выгорела частная конюшня, где погибли три лошади и ослик. Виновников до сих пор не нашли. Хозяйка животных обратилась в полицию, но не знает, расследует ли кто-то ее дело или нет. И газета для нее - единственный шанс придать этому ЧП огласку и попросить помощи у людей.

«ОНИ УМИРАЛИ МОЛЧА»

В воскресенье, 23 июня, Ирина со своими тремя прекрасными «девочками», как она называет своих кобыл Марго, Терру и Тею, отправилась на речку. Именно там за несколько часов до трагедии прошла последняя фотосессия на лошадях, смотреть на которую без слез девушка сейчас не может.

В тот день впервые за последние две недели вечером пошел дождь, поэтому животных, которые до этого все время гуляли на территории участка, пришлось загнать в стойло. По традиции, перед тем как лечь в кровать, Ира посмотрела в окно и окинула взглядом конюшню - убедилась, что все в порядке, и мысленно пожелала «девочкам» спокойной ночи.

Разбудил ее крик мужа, который увидел резкое и яркое зарево, отразившееся на стене: «Пожар!». В чем была, Ира выбежала из дома. Деревянная постройка, где содержались три ее кобылы и ослик, уже полыхала. По пути девушка успела сделать фото, а когда добежала, в ярком огне едва могла различить очертания конюшни. Забыв про огонь, она попыталась дотянуться до двери, чтобы открыть, но той уже не было. На крики выбежали соседи, одна из женщин упала в обморок. Другая протянула шланг.

- Я стала поливать, хотя вода даже не лилась, ее не было. Но я тогда не соображала, что происходит, - вспоминает самую ужасную ночь в своей жизни Ира.

Кажется, время шло вечно, по словам девушки, пожарные приехали минут через 10-15, но тушить уже было нечего. Постройки сгорели как спички и унесли с собой четыре невинные жизни. От лошадей практически ничего не осталось.

- Они умирали молча, мы их вообще не слышали. Не было ни стука копыт, ни долбежки в дверь, - говорит Ира. - Когда появляется задымление и происходит пожар, лошади ложатся. Во все времена, когда горели конюшни, выводить животных было очень сложно, некоторые даже возвращались в полыхающие стойла, так как там их дом, там они чувствуют себя в безопасности... Мои «девочки» умерли тихо.

ЖАЛОБ НА КОНЮШНЮ НИКОГДА НЕ БЫЛО

Утром пожарный инспектор обнаружил на пепелище осколки бутылки, а на земле, под телом одной из кобыл, сохранившийся узелок от пакета, который пах бензином. Кто это мог сделать и зачем - Ира не имеет понятия.

В СНТ частную конюшню знали и любили все. Врагов у хозяйки не было, как и не было никаких замечаний, угроз или предупреждений о надвигающейся беде. На звуки или запахи не жаловался никто. Скорее даже наоборот - местным такое соседство было только на руку. За день здесь набиралось по три мешка навоза, удобрение среди дачников уходило влет. Местная детвора приходила сюда заниматься верховой ездой и просто ухаживать за лошадками. Первое время Ира пыталась сохранить трагедию втайне от детей и родителей и даже придумала легенду, что конюшня якобы переехала, но, увы, ситуация сложилась так, что для поиска виновных пришлось привлечь общественность.

В Жуковской полиции заявление о поджоге приняли и, вероятно, благополучно о нем забыли. С Ирой никто не связывался, а свидетелей опрашивать ей приходится самой. Пока ценную информацию смогла дать только ближайшая соседка, которая за несколько минут до пожара услышала скрип своей калитки - сначала подумала, что это пришел сын с ночной смены, но тот в это время не возвращался. Вероятно, приблизиться к конюшне пытались через ее участок. У другого жителя СНТ установлена камера слежения, но помочь ничем не может, дескать, там ничего не видно - не тот угол обзора. В остальном зацепок нет.

От горя в такой момент начинаешь подозревать всех. По словам девушки, тот факт, что это не случайная вспышка, говорят найденные улики - бутылку с зажигающей смесью кто-то заранее приготовил, так что это явно была спланированная акция.

- Может, это был какой-то больной человек, или кто-то решил так поприкалываться, - говорит девушка. - Вероятно, животных не хотели убивать нарочно. Последние недели конюшня пустовала, лошади были на улице. Может, хотели сжечь только постройки, но из-за дождя там оказались и животные. Но если кто-то хотел навредить мне - да сожгли бы лучше мою машину! Зачем убивать невинных животных!

МОЖЕТ, ТАК ПОШУТИЛИ ПОДРОСТКИ?

По словам Иры, сейчас она мечтает только об одном - найти и наказать преступников, чтобы она вновь могла спокойно спать по ночам.

- У меня маленький ребенок, ему два годика, я не смыкаю глаз до утра, я боюсь - вдруг эти люди вернутся снова, чтобы поджечь что-то еще, - признается девушка.

На ум приходит недавняя история о том, как в другом белоусовском СНТ подростки ради смеха подожгли заброшенный домик. Может, и здесь было также? Почему бы полиции не отработать эту версию? Но стражи порядка Жуковского района пока инициативы не проявляют и связываться с пострадавшей не спешат.

Собственное расследование Ирины зашло в тупик, официального заключения от пожарных ждать придется до конца месяца. Единственная надежда - на сострадание и помощь случайных свидетелей, которые, возможно, видели подозрительных людей в ту злополучную ночь.

А пока девушке остается разгребать завалы. Большая часть сгоревших построек уже вывезена, амуницию любимых лошадок девушка раздала коллегам из конного клуба - им она еще пригодится, а себе оставила только личные памятные вещи, связанные с кобылами.

Сейчас девушка старается не вспоминать пожар, а думать о том, как было хорошо с ее «девочками». Маргоша с ней была порядка 10 лет, ее любимица и гордость, лошадь редкой красоты и стати, настолько собой хороша, что ее даже сняли в клипе певицы Анастасии БУШМАНОВОЙ.

НАЙДУТСЯ ЛИ ВИНОВНЫЕ?

Терру и Тейю Ира выкупила с бойни. Последняя к ней прибыла трехмесячным жеребенком, облезлым и тощим. А другая всю свою жизнь пахала в телеге и не видела ничего хорошего от людей. Последний хозяин, когда ему надоело запрягать кобылу, просто отдал ее на мясо. Обеих она нашла в группе «ВКонтакте», где публикуются фото лошадей, которых можно выкупить с бойни. А с осликом вообще отдельная история.

- За нее мне больше всего стыдно, - признается девушка. - Кобылы всегда получали от меня внимание, а все, что слышала ослик, это «пошла вон», «зачем ты сумку своровала». Понимаете, приходят гости, вешают вещи, а она хвать - и убегает с ними. А ее вообще не догонишь! Плюс она у нас слегка жирненькая была. Я когда кобылам давала кашу, ее всегда прогоняла, так как нельзя ей, а она втихаря лезла отнимать. Ведра таскала по всему участку, безобразничала. Я постоянно на нее ругалась... Так стыдно за это... Но в последнее время она себя вела хорошо, даже как-то странно...

Сейчас девушка вспоминает мамины слова об этих поразительных животных.

- Когда я была ребенком, мама работала в конюшне в Ермолино, она запрещала мне туда ходить, боялась, что я полюблю лошадей, ведь если к ним привязаться, то потом будет очень больно их терять. Но я втихаря все равно бегала. Помню, пакет с одеждой хранила в подъезде, чтобы мама запах конюшни не почуяла, - с улыбкой вспоминает Ирина.

Но предостережения все равно прошли даром - любовь к лошадям была взаимной и счастливой. До недавней ночи.

Покупать новую кобылу Ира пока боится. Жить в этом месте, где все напоминает о трагедии, она не может, в ближайшее время семья переедет. Но на душе все равно не будет покоя до тех пор, пока не будут наказаны виновные...

Диана КОРШИКОВА

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