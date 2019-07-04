В Обнинске появится первая в стране «Ядерная аптека»

В рамках III Международной научно-практической конференции «РАДИОФАРМА-2019» на днях состоялся круглый стол по реализации проекта Национальной технической инициативы «Ядерная аптека».

Инициатором идеи выступает правительство Калужской области через Агентство инновационного развития региона, однако задействовано в реализации этого масштабного и уникального проекта будет сразу несколько ведомств и предприятий.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЯДЕРНОЙ МЕДИЦИНЫ - В МАССЫ!

Главной задачей для круглого стола было обсуждение всех нюансов создания «Ядерной аптеки». В частности, собравшиеся затронули тему о законодательной инициативе по изменению требований к производству, контролю качества и обращению радиофармпрепаратов в стране.

Первое слово взяла заведующая отделом радиационных технологий медицинского назначения ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени А.И. Бурназяна ФМБА России Галина КОДИНА.

По ее мнению, в мире давно пришли к выводу, что с учетом современных требований к производству лекарственных средств, разработчикам радиофармацевтических препаратов без сотрудничества с крупными фармацевтическими компаниями уже не обойтись.

- Для нас сегодня основным мотивом также должна стать связь радиофармы и большой фармы и формирование в РФ цепочки ядерных аптек, - сказала Галина Евгеньевна.

Генеральный директор Агентства инновационного развития Анатолий СОТНИКОВ в свою очередь отметил, что проект ядерной аптеки развивается как ответ на стратегическую задачу - снизить смертность от онкологических заболеваний.

- В числе поставленных задач - внедрение в широкую клиническую практику современных технологий ядерной медицины, - добавил Сотников.

ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ - ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

И здесь главную роль играет как раз создание сети ядерных аптек, первую из которых планируют открыть именно в нашем наукограде.

По мнению инициаторов проекта, в Обнинске есть внушительный кадровый потенциал в области ядерных технологий. Здесь расположено множество институтов и предприятий, которые ведут научные исследования, и большая часть из них так или иначе связна с атомной тематикой. Помимо этого, в городе есть основной источник молодых специалистов атомной отрасли - студенты ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

- В перспективе проект «Ядерная аптека» станет одним из якорных резидентов Инновационного научно-технологического Центра в Калужской области, что позволит российским компаниям-производителям выйти на международные рынки, - заявил депутат Государственной Думы Геннадий СКЛЯР.

Напомним, появление в Обнинске в скором будущем «Ядерной аптеки» Анатолий Сотников анонсировал еще в апреле на конференции в ВШЭ.

Тогда он подчеркнул, что актуальность этой стратегической задачи не только в снижении смертности от онкозаболеваний, но и в повышении качества жизни пациентов в целом.

«ЯДЕРНАЯ АПТЕКА» МОЖЕТ СТАТЬ РЕЗИДЕНТОМ «АТОМНОГО СКОЛКОВА»

Чтобы воплотить эту идею, необходимо обеспечить как современную инфраструктуру, так и логистику, чтобы у медучреждений был широкий доступ к радиофармацевтическим лекарственным препаратам. Решением этого вопроса как раз станет создание сети ядерных аптек, первая из которых заработает в Обнинске.

По словам Анатолия Сотникова, в перспективе в ней можно будет развивать производство и выпуск совершенно новых препаратов, что позволит удовлетворить запросы всей страны в инновационной фармпродукции.

Предполагается, что в будущем «Ядерная аптека» займет свое место в качестве резидента в Инновационном научно-технологическом Центре - «Атомное Сколково» в Калужской области. А это значит, что у проекта появится возможность выйти на международную арену, проводить с зарубежными коллегами совместные исследования и разрабатывать совершенно новые радиофармпрепараты.

По задумке создателей проекта, взаимодействие «Ядерной аптеки» с медучреждениями будет проходить с учетом потребностей самих учреждений в фармпрепаратах и наличия у них необходимой инфраструктуры.

В ряде клиник, например, оборудованы специализированные кабинеты для работы с радиоактивными материалами, есть соответствующие сотрудники. И здесь задача ядерной аптеки заключается в том, чтобы предоставить больнице готовую для введения пациенту дозу радиофармпрепарата - качественную и соответствующую всем параметрам, обозначенным в предварительном заказе.

По словам Сотникова, ядерные аптеки с успехом функционируют за границей, и в некоторых странах они поставляют порядка 80% индивидуальных доз.

В начале работы ядерной аптеки в Обнинске планируют производить радиофармацевтические препараты на основе радиоизотопов 90Y, 188Re, 225Ас и 177Lu, 131I. Далее, естественным путем, с проведением новых исследований, линейка будет становиться шире.

КОНСОЛИДАЦИЯ СИЛ И ОПЫТА

Безусловно, такой масштабный и многозадачный проект потребует консолидации сил нескольких структур и ведомств. Как мы уже сказали, инициатором создания сети ядерных аптек стало правительство Калужской области через Агентство инновационного развития, имеющего огромный опыт работы в успешной реализации подобных серьезных проектов. Ответственным исполнителем и будущим владельцем производственной площадки станет ФМБА России - ФГБУ ГНЦ ФМБЦ имени Бурназяна, а также ФГУП «Федеральный центр по проектированию и развитию объектов ядерной медицины»» ФМБА России - «Лаборатория по производству РФП».

Активное участие в работе над созданием сети ядерных аптек также принимают: Министерство промышленности и торговли РФ; Минздрав России в лице ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии», который выступает в роли соисполнителя проекта; ГНЦ РФ-ФЭИ Госкорпорации «Росатом»; НИИФХИ имени Карпова и другие организации.

Помимо этого, сейчас НИЦ «Курчатовский институт» осуществляет проект по созданию крупнейшей в стране логистической сети по обеспечению медучреждений радиофармацевтической продукцией. В будущем она позволит продвигать и препараты ядерных аптек.

Не остался в стороне и Обнинский центр науки и технологий, который взял на себя функции технологического брокера и координатора проекта. Он будет помогать участниками взаимодействовать друг с другом, а также проводить маркетинговые мероприятия и патентные исследования.

Римма СУББОТИНА

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