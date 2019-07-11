Урок, который мы заслужили

Чему должен нас научить пожар на Маркса, 78.

Поздно вечером 8 июня в доме № 78 по проспекту Маркса случился пожар - загорелся старый диван в бывшей комнате вахтера. По счастью, в этом ЧП никто не пострадал, но сейчас интересно другое - сделают ли выводы из этой непростой истории управляющие компании и сами жители?

СПАСАТЕЛИ НЕ СМОГЛИ ПРОЕХАТЬ ИЗ-ЗА ПРИПАРКОВАННЫХ АВТО

Напомним, как разворачивались события того вечера. Примерно в 23:05 жители дома почувствовали удушливый запах - в подсобке вахтера на первом этаже загорелся старый диван. В помещении примерно 2 на 2 метра огонь разгулялся практически мгновенно, пламя охватило вход в подъезд, поэтому эвакуироваться самостоятельно жители просто не могли. Дым поднялся наверх и распространился по всему дому, соседи даже из отдаленных подъездов выбежали на улицу, как только почувствовали дым.

В сети тем временем стали появляться фото и видео с тем, как люди спасаются на балконах и вылезают на карниз. На 6 и 9 этаже им пришлось выбить стекла в подъезде, чтобы лучше уходил дым, из-за чего с улицы казалось, что полыхает все здание. Нагнетали обстановку и обсуждения в соцсетях, мол, люди чуть ли не задыхаются в своих квартирах, пока ждут спасателей - дескать, ехали они порядка 20 минут. Сами жители проявили максимум поддержки и решительности. Те, чьи квартиры еще не заполонил дым, впускали к себе соседей с нижних этажей.

Однако, как рассказал нам начальник службы пожаротушения ФГКУ восьмого отряда ФПС Калужской области по городу Обнинску Иван ДЬЯЧЕНКО, в своих подсчетах люди явно заблуждаются и пожарные прибыли вполне оперативно. Проблема была только в том, чтобы доехать до очага возгорания.

По словам Ивана Александровича, до подъезда смогла доехать только одна машина - автомобиль быстрого реагирования - и то сугубо за счет своей компактности.

- Остальная техника вообще не могла заехать во внутрь двора, так как машины стояли на тротуарах и как попало, - объясняет Дьяченко.

ПОДЖОГ ИЛИ СЛУЧАЙНОСТЬ?

Сам же пожар был ликвидирован буквально в течение трех минут, дальше проводилась разведка и проверка квартир, в ходе которой удалось спасти собаку с 8 этажа. Среди людей пострадавших, по словам Дьяченко, не было. Но дым будет выветриваться еще очень долго.

То, что в квартирах находиться в данный момент нельзя, поняли и наши корреспонденты, прибывшие на место утром следующего дня. Жильцов первых этажей обнаружить не удалось - еще ночью они разъехались по друзьям и родственникам. Устойчивый запах гари стоит здесь до самого верхнего этажа, стены покрыты копотью, и в целом подъезд пока явно не готов принимать гостей.

По словам одной из жительниц, которая вернулась посмотреть на квартиру после пожара, ее сын и невестка, которые проживали на 9 этаже, провели ночь в больнице - надышались угарным газом.

Но вернемся к сути проблемы: как так получилось, что выход на улицу был заблокирован огнем от горящего в подсобке дивана?

В управляющей компании «ЖКУ» уверяют, что бывшая каморка вахтера была заперта на замок и проникнуть в нее кто попало не мог. Если речь идет о поджоге, то кому-то пришлось очень постараться, чтобы его организовать. Тем не менее официальную версию пока не озвучивают, экспертиза может длиться целый месяц. Практически сразу после происшествия управляющая компания начала делать ремонт, так что страшные следы от пожара скоро исчезнут.

Но в данный момент всех нас должно интересовать другое - даже если это намеренное злодеяние, то почему наши подъезды оказались к нему не готовы? А дворы, как выяснилось, не пригодны для проезда спецтехники?

УК УЖЕ ПРИНЯЛИ МЕРЫ

Как заявил начальник Управления городского хозяйства администрации Обнинска Игорь РАУДУВЕ, на следующий же день после происшествия представители мэрии провели переговоры с руководством УК «ЖКУ», чтобы прояснить ситуацию и понять, что вообще произошло в ту ночь. После этого аналогичные встречи были проведены и с другими управляющими компаниями города.

- Им была дана задача в ближайшие дни проверить все вспомогательные помещения на предмет захламленности и пожарной безопасности, - говорит Игорь Винцентасович. - Некоторые из них уже отчитались о проделанной работе, они проверили свои помещения и убрали все лишнее.

Здесь хочется обратить внимание на то, что обнинцы очень любят хранить в подъездах детские коляски, люльки, велосипеды, тюбинги и все то, что не умещается дома. Поэтому отчасти пожарная безопасность находится не только в руках УК, но и самих жителей. Взять тот же диван: если каморка с хламом внутри пустует годами, разве не стоило бы соседям проявить бдительность и обратиться к УК с предложением или вычистить помещение, или посадить туда вахтера? Да и самим управляющим компаниям не стоит забывать, что вандалы и хулиганы есть даже в городе науки, а значит, за имуществом в любом случае надо следить.

С ПАРКОВАМИ ПОКА ВСЕ ОЧЕНЬ СЛОЖНО

Что же касается хаотичной парковки во дворах, то этот вопрос куда более серьезный. Обнинские чиновники взяли его в работу и планируют решать его при содействии ГИБДД, но пока никаких конкретных предложений нет.

Напомним, что буквально в прошлом номере мы рассказывали историю жительницы города, недовольной тем, что она получила штраф за парковку на газоне в собственном дворе. И тогда многие читатели поддержали автоледи - мол, раз город не строит цивилизованное парковочное пространство, то оставлять машину можно и под окнами, и вдоль тротуаров - до гаража ехать банально лень.

Единственное, чего опасаются граждане в этом случае, это «писем счастья» от «Паркона». Однако могут быть куда более серьезные последствия, к которым может привести бездумная парковка, - в этом мы все уже убедились вечером 8 июля. Только представьте себе, что бы было, если бы пожар был сильнее и нем оказались бы дети, а спасти их помешал ваш криво стоящий автомобиль?..

На выяснение причин возгорания еще потребуется время, но это уже другая история и с другими действующими лицами, которые непременно понесут наказание в случае поджога. И пусть это будет доходчивым уроком как представителям УК, так и жителям. Потому что, если мы не усвоим его с первого раза, то во второй просто так уже не отделаемся...

Диана КОРШИКОВА

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