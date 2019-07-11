В Обнинске началось строительство здания прокуратуры

Очередная городская стройка стала причиной негодования и возмущения жителей Обнинска на этой неделе. Но, как это частенько бывает, переживания оказались напрасными.

ЗДАНИЕ БЫЛО ЗАПРОЕКТИРОВАНО ЕЩЕ В 2008 ГОДУ!

Жители города науки на вырубку чего бы то ни было всегда реагируют очень остро, а уж тем более, когда под снос идут зеленые насаждения в самом центре города, как например, в эти дни в районе парка Победы.

Пенсионеры отреагировали особенно болезненно, так как лесополоса, по их словам, спасала от загазованности от дороги, и вообще, здесь любили гулять мамочки с колясками. А тут раз - снос и стройка какого-то здания!

Дабы успокоить население, объясним, что, во-первых, строительство ведется на совершенно законных основаниях. Данный участок значится в документах по планировке территории общественного центра города Зоны-1, утвержденной еще в 2008 году. И уже тогда там значилось здание, а никакая не лесополоса.

По словам главного архитектора города Ольги ЛАПИНОЙ, в те годы здесь планировалось строительство административного объекта - речь шла о «Сбербанке». Однако в 2012 году в итоге было утверждено строительство нового здания прокуратуры. Как бы там ни было - во всех документах, в кадастровом учете и в публичной кадастровой карте на этой территории было сформировано административное здание, и о сохранении заросшего и неухоженного участка леса речи не шло в принципе.

Разумеется, планировка данной территории проходила через публичные слушания, и в 2008 году население одобрило проект развития этой территории города. Спустя годы, когда еще дважды проводились корректировки по этому участку, обнинцы также поддержали строительство здания прокуратуры и вырубку строго определенного количества деревьев. Так что никакой новости в возведении здесь объекта ни для кого нет. Да и целиком лес никто не рубит - количество деревьев под снос было также четко обозначено!

ДОБРАТЬСЯ ДО ПРОКУРОРА СТАНЕТ ЛЕГЧЕ

Напомним также, что именно этот участок леса приносил местным жителям больше проблем, чем пользы и радости. На здешних пеньках частенько собирались гоп-компании, бомжи, алкоголики и шумная молодежь. Кусты и деревья здесь видели столько разврата, что гулять с колясками и детьми тут было просто небезопасно. Разве не хорошо, что на этом месте появится цивилизованное здание, которое ввиду деятельности заставит держаться подальше от этого района маргиналов и прочих сомнительных элементов?

В свою очередь прокурор города Павел ГУЛЬЧАК признался, что рад тому, что скоро его сотрудники смогут работать и принимать население в хороших условиях. Да и самим жителям обновления будут на пользу.

- Сейчас далеко не каждый пенсионер или человек с ограниченными возможностями может найти здание прокуратуры, не говоря уже о том, чтобы подняться на четвертый этаж. Благодаря тому, что власти города выбрали правильное место для нового здания, добираться до него станет легче, к нему будет сделан удобный подход и подъезд, да и сама территория будет благоустроена, - отметил Павел Михайлович.

По словам Ольги Лапиной, разрешение на строительство было выдано 25 июня 2019 года на 12 месяцев. То есть по идее ровно через год мы уже должны увидеть новый объект.

Сам участок составляет около 50 соток, общая площадь 3-этажного здания - порядка 2,2 тысячи метров. Фасад прокуратуры будет выдержан в классическом стиле, будет иметь приятное цветовое решение и, вообще, органично впишется в данном районе. Также часть участка проблемного лесного массива отдана под строительство новой трансформаторной подстанции, от которой будут питаться здание прокуратуры и будущий «Голландский квартал».

Диана КОРШИКОВА