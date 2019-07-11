Что делать, если черная грязь течет из кухонной раковины?

Полгода назад в квартире Анатолия Павловича, проживающего на в квартире на четвертом этаже девятиэтажного дома по Маркса, 102, случился потоп. Пока хозяина жилья не было дома, из кухонной раковины полилась не просто вода, а черная грязь. Мерзкая жижа заполнила пол и потекла к соседям на третий этаж.

НЕТ СМЫСЛА МЕНЯТЬ СТАРУЮ ТРУБУ ЧАСТЯМИ



- Когда я пришел домой, воду аварийная бригада уже отключила, вспоминает Анатолий Павлович. - Рабочие управляющей компании «ООО «ЖКУ» сказали, что нужно менять весь канализационный стояк с первого этажа по девятый, потому что дому 35 лет и все трубы там уже заросли грязью. Естественно, я сразу согласился, но все остальные жильцы отнеслись к предложению привести канализацию в порядок весьма прохладно. А точнее, отказались. Поэтому только у меня в квартире старый чугунный стояк поменяли на новую пластиковую трубу.

В управляющей компании инженер сразу предупредил, что таким образом проблема с засором не решиться, и очень скоро потоп повторится. Уговаривать соседей не лить в раковину заварку, рис и вермишель в этом случае бессмысленно, потому как виноваты в потопах старые, узкие трубы. Многолетняя слизь на чугунных трубах успешно задерживает все, что угодно.

ЛЕНЬ НАКАЗУЕМА

Однако беззаботных жильцов не пугал ни отвратительный запах из кухонной раковины, ни угроза очередного потопа.

- Вы представляете, во что превратиться кухня, когда выломают чугунную трубу? - возмущались особо безответственные граждане. - Рабочие будут ходить, ломать! Все это потом надо будет убирать!

- Конечно, придется убирать! Ну и что? - удивляется Анатолий Павлович. - Мне 83 года, я спокойно все убрал. Неужели лучше отмывать черную вонючую грязь?

Вот так из-за обычной лени собственники квартир во всем подъезде отказались от замены труб. Добавим, что платить за ремонт им было не нужно. Три подъезда прислушались к рекомендациям коммунальщиков, а вот соседи Анатолия Павловича беззаботно махнули рукой на советы специалистов.

И в очередной раз подтвердилась поговорка о том, что лен наказуема. К сожалению, наказаны оказались не безответственные и ленивые соседи, а Анатолий Павлович. Потому как следующий выход из раковины зловонной жижи опять случился у него в квартире.

НУЖНО ЛИ ДЕЛАТЬ ТО, ЧТО ГОВОРЯТ СТРОИТЕЛИ



В субботу вся семья Анатолий Павловича отдыхала на даче, когда раздался тревожный звонок от соседки. К сожалению, связь не позволяла ничего разобрать из того, что взволнованно говорила по телефону женщина. Пришлось идти в лес и ловить сигнал.

Пришлось срочно возвращаться домой. На кухне уже не лужа растекалась, а плескалось море. Как и предупреждали коммунальщики, стояк надо менять во всех квартирах.

- Когда вам говорят сотрудники управляющей компании, что надо менять трубы, это значит их надо было менять уже вчера! - уверен Анатолий Павлович. - Нет смысла ждать очередной катастрофы. А она на 99% обязательно будет.

На этот раз до жильцов дошло, что придется менять трубы.

ВСЕ НАДО ДЕЛАТЬ ВОВРЕМЯ

Владельцы недвижимости к лету дозрели, но как известно, именно в июне-июле все рабочие всех управляющих компаний с утра до вечера заняты на опрессовке труб.

- Похоже, ждать замены стояка придется до августа, - предупредили рабочие.

Перспектива сидеть весь июль дома и караулить канализационные стоки граждан совсем не порадовала. Однако и в управляющей компании ООО «ЖКУ» не собирались наказывать нерасторопных жильцов и не сидели сложа руки.

В ситуации, когда рабочих не хватает, выход все-таки нашли. Управляющая компания обратилась к подрядчикам. Конечно, для управляющей компании это стоило гораздо дороже, чем работа своих специалистов, но зато жителям не пришлось ждать.

- Виктор Анатольевич, замдиректора ООО «ЖКУ», буквально через два дня нашел отличных специалистов, - удивляется пенсионер.

«ООО «ЖКУ» ЭТО КРУТО!»

- Я видел, как работали подрядчики, - рассказывает Анатолий Павлович. - Работа «ООО «ЖКУ» - это круто. Чугунные старые стояки буквально вросли в стены, они не вытаскивались, их пришлось разбивать.

Но достаточно было посмотреть на внутренности труб, чтобы понять: никакой «Крот» и шланг с этими наростами не справится. Вместо чугунного ужаса поставили современные пластиковые трубы.

Опасения некоторых граждан по поводу того, что пластик менее долговечен и прочен чем чугун, тоже абсолютно несостоятельны. Как известно, даже тонкие целлофановые пакеты разлагаются очень медленно, что уж говорить о трубах. Тем более, что во всем мире о чугунных стояках уже давно забыли.

- Длились работы всего полтора дня, - говорит активный пенсионер.

Таким образом и опасения, что ремонт продлится не одну неделю, тоже не нашли подтверждений.

- Я хочу поблагодарить за хорошую и оперативную работу рабочих и управляющую компанию ООО «ЖКУ», - говорит Анатолий Павлович. - И всем собственникам жилья советую прислушиваться к советам и рекомендациям специалистов коммунальных служб. Это сэкономит время, деньги и нервы.

Рената БЕЛИЧ

Для справки: Только по Маркса, 102 управляющая компания «ООО «ЖКУ» заменила 4 стояка.