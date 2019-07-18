Обнинцы требут извинений от скандальной «звезды»

Бывшая жительница Малоярославца поздравила ветеранов полуголым танцем на пилоне.



Неожиданная дискуссия на этой неделе разгорелась в соцсетях. Бывшую жительницу Малоярославца, а ныне светскую львицу, певицу и жену подмосковного депутата обвинили в неуважении к ветеранам.

Жители Обнинска и соседних районов через СМИ призывают даму извиниться перед земляками и удалить непристойное, по их мнению, видео.





«СМУГЛЯНКА-МОЛДАВАНКА УЖЕ НЕ ТА...»

На самом деле пик скандала был еще в мае. Жительница села Коллонтай Малоярославецкого района Оксана ЯКОВЛЕВА, которая сейчас, судя по ее соцсетям, проживет с мужем в Щелкове, 9 мая опубликовала танец в честь Дня Победы под песню «Смуглянка-молдаванка». Ее многочисленные подписчики и фанаты, разумеется, и не ждали хороводов в кокошниках, но то, что они увидели, повергло в шок.

Так как Оксана считает себя певицей и хорошей танцовщицей на пилоне, патриотический танец она решила исполнить на том, что в народе называют шестом. Особенно покоробил зрителей «наряд» девушки - она была одета в военную форму и пилотку, а вот ниже талии были только спортивные трусы. Сам танец содержал классические элементы движений на пилоне. Оксана активно раздвигала и задирала ноги, карабкалась по шесту и грациозно вертелась. И все было бы красиво и достойно, если бы не общий контекст - форма советского солдата и праздничная песня, под которую старики вспоминают молодые годы.

Так как у Оксаны десятки тысяч друзей и подписчиков, данный контент оказался в «рекомендациях» даже у тех, кто далек от мира селебрети и точно не является поклонником ее творчества. В итоге, количество просмотров достигло почти 400 000 только в «Контакте». Но и там, и в «Инстаграме» комментарии недовольных пользователей-земляков не заставили себя ждать.

«Можно танцевать в чем угодно или без чего угодно, но не в день гордости и боли наших дедушек и бабушек».

«Речь идёт о великом празднике 9 мая - Дне Победы! А она со своими выходками позорит великий подвиг наших предков, её как минимум нужно привлечь к административной ответственности!»

«Её бы в это месиво 41-го года отправить!!!»

«Уже не знает, как засветиться, чтобы на нее хоть кто-то внимание обратил, то пробку на МКАДе создаёт для клипа, то полуголой на шесте вертится, в такой-то праздник... Это дно, ниже падать некуда...».

ТА САМАЯ, КОТОРАЯ ПЕРЕКРЫЛА МКАД РАДИ СЪЕМОК КЛИПА

Да, действительно, Оксане припомнили еще один крупный скандал, который освещали во многих федеральных СМИ.

В октябре 2018 года вся страна обсуждала выходку певицы, которая ради съемок клипа перекрыла МКАД, из-за чего образовалась большая пробка. Пока другие водители и пассажиры томились в ожидании, Оксана и ее подружки танцевали и пели прямо на дороге. Позади них стояли две машины, которые перекрыли среднюю полосу и обеспечили молодым талантам максимальный комфорт.

Как тогда сообщали информагентства, из-за дорожного коллапса в пробке простояло несколько машин скорой помощи! История вызвала широкий общественный резонанс, но девушка отделалась, по мнению общественности, очень легко - заплатила всего лишь 20 000 рублей штрафа.

Помимо этого малоярославчанка запомнилась зрителям участием в телепроекте «Дом-2» и других скандальных шоу. В общем, «послужной список» у Оксаны богатый.

Собственно, чувство социальной несправедливости от микроскопической суммы штрафа для такой звезды гнетет людей до сих пор. Подливает масла в огонь и тот факт, что муж Оксаны - депутат городского поселения Щелково, а сама девушка постоянно выкладывает фото красивой жизни и дорогих автомобилей. Безусловно, поклонники у певицы и танцовщицы есть, и все они считают критику своей любимой звезды простой завистью. Однако обнинцы с этим не согласны.

К слову, предъявлять свои претензии они имеют полное право, так как скандальная суперзвезда когда-то окончила местную школу №8 и, по ее словам в комментариях, почти каждые выходные проводит в наукограде. Так что здравомыслящие жители города понимают, что такая слава Обнинску не нужна.

На этой неделе видео танца попалось на глаза жительнице города Александре ЖУЧКОВОЙ, которая известна в городе как владелец ретро-автомобилей, постоянная участница ежегодного автопробега «Фронтовыми дорогами» и множества других патриотических акций. На своей странице обнинчанка регулярно выкладывает истории и фото военной тематики, рассказывает подписчикам о малоизвестных героях войны. Поэтому когда она наткнулось на крутящуюся на шесте полуголую пятую точку да еще и в военном мундире, Саша не смогла остаться в стороне.

Особенно задело видео Оксаны, которое она выложила также 9 мая следом за феерическим танцем. Девушка с подругами едет с ветерком на парад в открытой машине, на ней надет военный головной убор. В камеру девушка радостно кричит: «Девочки, берегите пилотки! Дашка свою уже прос....» и все дружно хохочат.

«МИ-МИШНОСТЬ» ЗАШКАЛИВАЕТ

Особенно цинично выглядит то, что буквально за несколько дней до Дня Победы ее муж - депутат Щелкова, на своей странице публиковал душевные и патриотические посты о том, как он встречался с ветеранами. Оцените ми-мишность этих строк:

7 мая

«Сегодня, в этот прекрасный день, по просьбе наших Дорогих Ветеранов, мы провели несколько мероприятий! Начался день с прекрасного утренника в детском саду «Незабудка». Детям наши ветераны рассказали о нелёгкой жизни во время войны, блокаде Ленинграда и так далее <...> Мы всей нашей большой командой выдвинулись возлагать цветы на мемориал Вечного огня, ну а после закончили шикарным обедом в Совете Ветеранов! <...> Когда ребята пели, рассказывали стихи, прям до мурашек, так трогательно, такие все молодцы!».

8 мая:

«Сегодня мы почтили память погибших в Великой Отечественной Войне в деревне Кожино, как никогда жителей пришло очень много и это радует, что с каждым годом количество растёт, особенно молодежи».

9 мая:

Дорогие друзья! Всех с Праздником Великой Победы! Сегодня после шествия парада, поздравили наших Уважаемых Ветеранов, ну и по традиции уже какой год катаем наших малышей, наше будущее! Прокатилось более 400 деток, все были в восторге, пели песни и кричали что сегодня самый лучший день».

Вот бы то же самое в этот день кричала и ваша жена, господин депутат!

НИКАКОЙ НЕЛОВКОСТИ

После всего этого семейного лицемерия Александра сделала скриншоты и разместила непристойные видео у себя на странице, отметив и саму Оксану, и ее мужа. У последнего она поинтересовалась, считает ли он поведение жены нормальным, но ответа не последовало. А вот сама Оксана была весьма активна в комментариях, и на претензии жителей отвечала довольно дерзко, не чувствуя ни вины, ни неловкости за свой поступок.

На вопрос нашего корреспондента - не считает ли она необходимым спустя столько месяцев все-таки извиниться перед ветеранами и земляками за неуместный танец - звезда лишь посмеялась, мол, все, что она хотела сказать по этому поводу, она давно сказала, но подобные вопросы от журналистов ее веселят.

Действительно, после гневных комментариев девушка разместила видео, посвященное всем ее «хейтерам», мол, пилон - это спортивный снаряд, и, вообще, те, кто ее осуждают, сами не лучше - сами-то, небось, поздравляют ветеранов, распивая спиртное на шашлыках. В общем, девушка суть претензий явно не поняла.

Обсуждения на странице обнинчанки продолжаются до сих пор.

- Вместо того чтобы удалить это видео, она нагнала своих защитников, которые пишут, что такое поведение - нормально, - негодует Александра и другие ее сторонники.

Сейчас обнинские активисты всерьез решают, как пресечь подобное поведение зазвездившихся жен депутатов и добиться удаления оскорбительного контента.

- Вообще, есть статья за оскорбление исторической памяти Великой Отечественной войны, и нам кажется, что здесь ее вполне можно было бы применить, - уверены патриоты. - Также мы хотим привлечь внимание щелковской общественности - может они просто не в курсе, как развлекаются жены их депутатов? Интересно узнать, что они думают по этому поводу.

Диана КОРШИКОВА

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