Жители Ленина, 99 полтора месяца живут без крыши и мокнут под дождем в собственных квартирах!

Жалобы на Фонд капремонта не редкость - то граждан не устраивают сроки, то качество выполненных работ. Но в Обнинске в эти дни сложилась еще более абсурдная ситуация - подрядчики в ходе ремонта нанесли ущерба больше, чем было до него!

ПО ЭЛЕКТРОЩИТКУ БЕЖИТ ВОДОПАД!

В четверг в редакцию «Недели» обратилась жительница дома № 99 по улице Ленина Людмила ПАРАМЫГИНА. Женщина проживает на 9 этаже, и у нее беда - ее квартиру и лестничную площадку заливает дождевой водой! Водопад льется буквально по электрощитку, и женщина боится, что в любой момент может случиться несчастье. Спасибо за все эти водные процедуры стоит сказать тем, кто как раз таки должен был обеспечить людям комфортное проживание в этом доме - Фонду капремонта.

Полтора месяца назад здесь сняли старую кровлю, с тех пор подрядчиков особо никто не видел - один-двое изредка появлялись и сонно копались на крыше. В июне жителей это особо не беспокоило, так как на улице стояла жара и светило солнце. Однако в июле начались дожди, и горе-работников смыло вместе с остатками крыши - вместо нее над головами жителей прохудившийся дуршлаг.

- На лестничной клетке помимо меня живет молодая многодетная семья, въехали всего полгода назад. Так вот у них, как начались дожди, в коридоре провис натяжной потолок! Два ведра черной воды оттуда вылилось! - рассказывает Людмила Александровна. - Они взяли детей и поехали в деревню. В другой квартире инвалид, вообще не представляю, каково ему. В четвертой живет молодой человек - пришел с ночной смены, увидел этот потоп и тоже ушел. Я в отчаянии! Стены все сырые и мокрые. Вода льется уже по щитку, я боюсь замыкания и пожара! В четвертом подъезде уже отключилось электричество...

«ЕСТЬ УГРОЗА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ»

Вы не поверите, но самое страшное в этой истории даже не мокрый щиток. Страшнее то, что никто из компетентных органов ничем помочь почему-то не может.

- Я звонила в «Горэлектросети», в МЧС - там сказали, что могут только перенаправить в Жилинспекцию. Управляющая компания тоже разводит руками, лишь присылает сотрудников, чтобы они что-то сфотографировали и отправили в Калугу. Я и туда звонила, жаловалась, но все будто бы ни при чем, - возмущается женщина. - Я понимаю, что ремонт делает не УК, а подрядчик Фонда капремонта, но ведь если он такой безалаберный, значит, его надо контролировать! Почему этого никто не делает?

Вопрос, конечно, хороший, но вряд ли на него кто-то ответит.

Когда мы позвонили руководителю УК «УЖКХ» Сергею ВОЛОТОВСКОМУ, он как раз находился в том самом доме, вместе с ним проверку проводили представители подрядчика и Фонда капремонта.

- Мы были вынуждены временно отключить электричество в нескольких подъездах, потому что есть угроза жизни и здоровью, - признался Сергей Васильевич. - В данный момент подрядчик принимает меры по локализации участков, где протекала вода. Мы с ним будем пытаться осушить электрощитки, чтобы была возможность восстановить электроснабжение.

Защищать подрядчика Волотовский не пытался, с его слов, работники действительно выполняют ремонт с нарушениями, видимо, не успевают что-то по технологии.

ПОСТРАДАВШИМ ОБЕЩАЮТ КОМПЕНСИРОВАТЬ УБЫТКИ

Тем не менее это нисколько не освобождает их от ответственности, и за затопленные квартиры и подъезды придется заплатить.

- Подрядная организация, которая работает на кровле, дает гарантию, что все недостатки, возникшие при проведении работ, она компенсирует, но сначала нужно окончить работы на крыше, - добавил Волотовский.

А мы бы хотели вернуться к предложению нашей читательницы Людмилы Александровны по поводу контроля. Действительно, если подрядчики особо не парятся из-за сроков и им плевать на то, что люди в собственных квартирах чувствуют себя как на «Титанике», то не кажется ли вам, что над этими товарищами нужен, скажем так, «коммунальный надзиратель»?

Если это не УК, то это могут быть представители ТОС или общественники. В Подмосковье, например, когда затягиваются сроки строительного объекта, то к подрядчику применяется современный метод надзора - его просят ежедневно докладывать ответственному чиновнику, а иногда непосредственно самому главе муниципалитета или даже министру через «Вотсап» о проведенных за день работах. Мол, сегодня мы установили столько-то окон или положили столько-то кладок кирпичей. Все это, разумеется, сопровождается фотографиями. Может, Обнинску стоит перенять этот опыт?

Диана КОРШИКОВА

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