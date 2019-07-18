Жительница Обнинска потребляла воду в обход приборов учета!

Очень необычно может завершиться суд между жительницей дома №19А по улице Энгельса и управляющей компанией «ЧИП».

Изначально дело между женщиной (истцом) и УК (ответчиком) касалось факта залития ее квартиры и возмещения ущерба. Однако в ходе суда, в частности, в рамках проведения судебной экспертизы, выявились интересные факты.

Оказалось, что в квартире предприимчивой дамы сети горячего и холодного водоснабжения установлены так, что позволяют потреблять воду в обход приборов учета! То есть женщина спокойно пользовалась водой и ничего за это не платила, за нее, по сути, это делали другие соседи.

Как пояснил руководитель компании «ЧИП» Евгений ХАЛЕЦКИЙ, в случае выявления несанкционированного вмешательства в работу индивидуальных приборов учета должен быть сделан перерасчет платы за коммунальную услугу. А недобросовестному потребителю направляется требование о внесении доначисленной платы за «коммуналку».

Нормативные документы говорят об этом следующее:

«Перерасчет производится за период, начиная с даты установления пломб или устройств, но не ранее чем с даты проведения исполнителем предыдущей проверки и не более чем за три месяца, предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в его работу, и до даты устранения такого вмешательства исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10. Указанный порядок предусмотрен пунктом 81(11) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354», - говорится в самом постановлении.

- В данном случае мы отнеслись к женщине по-человечески и пересчитали ей плату исходя из норматива, применив коэффициент 10, - говорит Халецкий. - А вообще, в таком случае можно делать перерасчет исходя из пропускной способности трубы (по диаметру) за круглые сутки излива воды. По такому нормативу может набежать порядка 25 000 в месяц.

А учитывая, что предыдущая проверка приоров была несколько лет назад, то данную сумму нужно умножить примерно месяцев на 50! Все-таки иногда скупой платит даже больше, чем дважды.

Римма СУББОТИНА

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