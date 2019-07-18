В академии «Технолаб» открылась первая международная смена!

На этой неделе в наукограде заработала первая международная смена в академии «Технолаб», где приняли ребят из белорусского города Островец. Победители олимпиад по физике и математике из дружественного государства на протяжении трех недель будут изучать робототехнику, компьютерную графику и проектирование, а также получат возможность познакомиться с городом и провести время не только с пользой, но и с удовольствием.

НАУКА ДВА РАЗА В ДЕНЬ

В течение этого лета «Технолаб» провел для одаренных детей уже две смены по три недели обучения, но третья стала особенной - впервые вместе с детьми из Обнинска, Малоярославца, Балабанова и Жукова познавать азы профессий будущего будут 12 школьников из Островца - всего 48 ребят из 7-11 классов. Такую возможность гости из Белоруссии получили благодаря Фонду «АТР АЭС», созданному для поддержки муниципальных образований и социально значимых проектов между городами, где есть атомные станции.

АЭС в Островце вышла на финальную стадию строительства и должна быть запущена уже в следующем году. Делегация из Обнинска ранее посещала город с рабочим визитом, собственно, тогда стороны и договорились о том, что и первый наукоград в ответ примет детей из Белоруссии. И Обнинск свое слово сдержал, устроив ребятам насыщенные и продуктивные летние каникулы.

В первый день они прошли технику безопасности и изучили ближайшие магазины, где купили новые сим-карты, чтобы быть на связи с родными. На протяжении ближайших недель они пройдут интенсив, в рамках которого будут изучать 3D-моделирование, разработку сайтов, мобильных приложений, компьютерных игр, научатся работать на оборудовании с ЧПУ (числовым программным управлением) и управляться с лазером. Обучение будет проходить дважды в день - утром и вечером.

В остальное время для ребят разработали насыщенную досуговую программу, включающую интеллектуальные игры, спортивные соревнования, посещение достопримечательностей города и его научных центров.

В ОБНИНСК ПРИЕХАЛИ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Поприветствовать юных гостей в начале недели прибыл мэр Обнинска Владислав ШАПША.

На тот момент ребята успели спроектировать эмблему города в компасе-3D и вырезать ее на лазере под руководством преподавателя, осталось самая творческая часть - вручную ее расписать.

- Я рад приветствовать вас в Обнинске, - сказал Владислав Валерьевич. - Я знаю, что к нам приехали лучшие из лучших - победители олимпиад, самые талантливые и подающие большие надежды ребята. Вы люди, за которыми будущее вашей страны и вашего города.

Градоначальник поинтересовался, достроили ли в Островце атомную станцию, и заверил, что как только это произойдет, обнинские представители непременно нанесут визит.

- Чтобы было с чем сравнить, вам обязательно нужно побывать на нашей станции, - заявил Шапша. - Ее посещение у вас запланировано, я думаю, это будет здорово, вы должны увидеть, как маленькая станция послужила прообразом огромной отрасли, которая сегодня успешно развивается. После того как вашу станцию начали строить, состоялась пресс-конференция президентов наших стран, где Владимир ПУТИН сказал, что однажды, благодаря этой станции, ваш город будет таким же всемирно известным, каким стал Обнинск. Надеюсь, он вам понравится!

НЕ НАУКОЙ ЕДИНОЙ

Директор ЧОУ «ДО «Академия Технолаб» Евгения ЕЛИЧЕВА рассказала о том, какая экскурсионная программа ожидает гостей, и подчеркнула, что у них запланирована поездка в ИАТЭ, что будет весьма полезно, так как возраст школьников уже позволяет определяться с профессией. Также Евгения Александровна отметила, что гостям непременно покажут Белкинский парк и дадут возможность побывать на предстоящем Дне города. Особенно в этом плане воодушевились девочки, которые всегда мечтали увидеть Диму БИЛАНА и Макса БАРСКИХ.

- Если ребята захотят, то мы попросим организаторов предоставить им такую возможность, - обрадовал мэр, после чего вручил белорусским школьникам подарочные пакеты с детской книжкой о мирном атоме.

- Когда спрашивают, что такое наука в городе Обнинске, мы отвечаем, что это не только большое количество институтов, профессоров и докторов. Понятия науки и инноваций в наукограде намного шире. Сегодня с развитием технологий, в том числе искусственного интеллекта и робототехники, не обязательно быть большим ученым и работать в значимых институтах. Можно даже в таких скромных условиях делать открытия, пусть и не такие крупные, как у Илона МАСКА, - он, кстати, тоже когда-то начинал в гараже. Поэтому будущее открыто для всех, тем более таких умных, как вы! - резюмировал Шапша.

УЧЕНИК «ТЕХНОЛАБА» СОЗДАЛ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ 3D-ПРИНТЕР

После чего для градоначальника провели небольшую познавательную экскурсию по «Технолабу». В одном из кабинетов дети изучали проектирование в программах 3D Мах: порядка 7-8 месяцев до этого школьники изучали инструменты этой программы, после чего сделали каждый свой проект и распечатали его на 3D-принтере. Таким образом, например, ребята распечатали шахматы, в которые сами же теперь и играют.

К слову, сам 3D-принтер и его возможности сотрудники академии также с удовольствием продемонстрировали - весьма интересная штука! С помощью нее дети распечатали всевозможные детали и шестеренки, из которых в итоге собрали маленькие пластиковые модели автомобилей! Кажется, все просто, как в обычной оргтехнике - разработанный элемент просто отправляют на печать: принтер считывает код, преобразовывает в нужный формат и выдает объемную модель.

Один из учащихся, кстати, так вдохновился этим изобретением, что создал свой собственный 3D-принтер! Потом его же модернизировал и ускорил печать. Взял несколько видов пластика, апробировал, выбрал самый подходящий и отправил все это на конкурс «Шустрик» - детский аналог взрослого «Умника». Конкурс проходил в Казани, когда жюри только увидели это произведение научного искусства, первое, что сказали, - срочно патентуйте!

Неудивительно, что благодаря таким достижениям на стенах «Технолаба» уже не хватает места для наград. Но, как заверила Евгения Еличева, это только начало. Планы у академии серьезные и амбициозные: планируется открытие филиала в Калуге, также есть заказ на открытие его и в Боровске. Но самую серьезную работу обозначил в итоге мэр.

- Знаете, чего у нас в городе все еще нет, - большого детализированного макета Обнинска, - сказал Шапша.

- Намек поняли, - подмигнули сотрудники «Технолаба».

Римма СУББОТИНА

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