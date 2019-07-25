Неловкий момент

Сотрудница «Горэлектросетей» без разрешения вошла в квартиру и напугала сонных хозяев.



То, что в квартиры жителей Обнинска порой стучат не самые порядочные люди (лжегазовщики, «работники соцзащиты» и прочие неприятные личности), народ уже привык. Но что делать, если некий специалист не просто звонит в вашу дверь, а без всякого разрешения входит в комнату, где вы спите?

Возмутительный случай произошел на этой неделе в одном из домов по улице Глинки в Старом городе.

Супружеская пара вернулась домой после ночной смены, изрядно устав на работе, примерно в семь утра супруги легли спать. В тот день дверь в квартиру изнутри они не заперли на щеколду. Ну, забыли разок - с кем не бывает. Да и потом - кому надо врываться в чужой дом, когда там есть хозяева.

Муж с женой видели, наверное, уже десятый сон, как вдруг примерно в 8:30 в дверь начали стучаться.

- Кто-то ломился так, будто сейчас дверь вынесет, - вспоминает хозяйка жилья Анна. - Мы спросонья не сразу поняли, что вообще происходит. Муж вскочил, только и успел натянуть штаны, как в квартиру, не дожидаясь нашего ответа, спокойненько вошла какая-то женщина.

Полуголый муж выглянул из комнаты и увидел, как по квартире расхаживает незнакомая мадам. Завидев хозяев, она, нисколько не смутившись, спросила: «Где у вас счетчик? Мне показания надо снять».

- Мы настолько были шокированы всей этой абсурдной ситуацией, что в один голос просто ответили «Там» и указали на счетчик, - рассказывает Анна. - И только когда она ушла, мы уже поняли, что за ужас только что произошел! В нашу квартиру вошел посторонний человек! А если бы мы с мужем в это время, извините, отдавали друг другу супружеский долг? Или, вот я люблю, допустим, в ванную дверь не закрывать, и что получается - она вот так наблюдала меня голую? Только представьте, как бы мы себя чувствовали! Кто дал права вот так вламываться в чужие дома и снимать показания?!

Шокированные супруги даже не сразу поняли, из какой именно организации к ним пришли - незваная гостья не удосужилась ни представиться, ни показать удостоверение.

Поэтому первым делом Аня позвонила в Калужскую сбытовую компанию. Там пояснили, что их сотрудники не уполномочены снимать показания со счетчиков, так что девушка обратилась не по адресу. Чтобы все-таки выяснить, сотрудник какой компании так беспардонно вторгся в ее жилище, девушке пришлось обзвонить несколько структур и рассказать эту постыдную историю. В итоге цепочка привела к «Горэлектросетям». Там подтвердили тот факт, что в этот день их сотрудник снимал показания в указанном доме, однако за его поведение никто даже не подумал извиняться.

- Я даже не знаю, что вам сказать, - единственное, что смогла произнести сотрудница на том конце провода. - Просто в вашем доме некоторые жильцы съехали, и многие квартиры стоят пустые...

Анна в свою очередь считает, что даже если дом наполовину расселен - это не повод врываться в квартиры, не убедившись в том, что они пусты. А если сотрудник упомянутой организации вошел и напугал жильцов - за это стоило бы как минимум извиниться.

Диана КОРШИКОВА

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