Гендиректор Tele2 посетил Обнинск и рассказал, почему Россия - страна самой дешевой сотовой связи

Если вы общались с туристами-европейцами, то наверняка знаете, что в России иностранцев часто удивляют цены на интернет и мобильную связь.

Действительно, наша страна входит в пятерку стран с самой дешевой мобильной связью в мире, и тому есть ряд причин, главная из которых - здоровая конкуренция. Сейчас бой за каждого клиента ведут четыре крупных оператора, каждый из которых стремится предложить своему потенциальному пользователю что-то новое, выгодное и полезное.

Подробнее об этом нам рассказал генеральный директор компании Tele2 Сергей ЭМДИН, недавно посетивший Обнинск.

МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР - ЗА ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ!

В наукоград Сергей Эмдин прибыл для того, чтобы обучить пожилых людей современным технологиям. Дело в том, что сотовый оператор в очередной раз провел акцию «День открытых людей». Суть ее в том, что порядка 2 тысяч офисных работников компании по всей стране выходят на работу непосредственно в салоны связи, общаются с посетителями, а также помогают людям преклонного возраста освоить интернет и возможности своего телефона, учат устанавливать важные приложения, делать звонки на смартфонах и, что особенно актуально - оплачивать счета за ЖКХ.

По словам Эмдина, акция позволяет напрямую узнать, что беспокоит клиентов, и какие опции им нравятся больше всего.

«Для нас это, как глоток свежего воздуха. Мы имеем возможность в прямом эфире, в прямом контакте узнать, что волнует наших клиентов, чем они недовольны, чем, наоборот, мы их порадовали в последнее время, и это позитивно отражается на нашем бизнесе. Зачастую ни в каком отчёте невозможно найти то, что услышишь от людей напрямую», отметил гендиректор оператора Сергей Эмдин.

РЕВОЛЮЦИЯ В МИРЕ ТЕХНОЛОГИЙ

- У нас очень много интересных услуг, которые мы первыми вывели на телеком-рынок, - говорит Эмдин. - В их числе возможность перенести на следующий месяц остатки минут, трафика и SMS на пакетных тарифах, бесплатно поделиться гигабайтами и многое другое - такие предложения мы выпускаем в среднем раз в квартал. И зачастую именно нас копируют конкуренты. То есть можно сказать, что мы задаем «тон» на телеком-рынке.

Помимо этого, Tele2 была первой в России компанией, которая внедрила технологию виртуальных SIM-карт (eSim).

- Это был пилотный проект, и мы набрали для тестирования нужную абонентскую базу, - говорит гендиректор. - Сейчас обсуждаем с государственными органами возможности широкого распространения данной технологии. Надеемся, что в ближайшие несколько месяцев мы получим нужные разрешения. В перспективе для подключения вам не нужно будет куда-то специально идти. Буквально, стать абонентом можно будет находясь дома. Для этого нужно всего лишь загрузить на телефон виртуальную SIM-карту по QR-коду.

На наш взгляд, эта технология рано или поздно приведет к революции на рынке. Пока она на начальной стадии развития, но я думаю, что пройдет несколько лет и доминирующий в настоящее время формат розницы, полностью изменится. Можно будет все делать удаленно. Это будет услуга без оффлайнового воплощения. Мы как оператор хотим внедрить это инновационное решение как можно быстрее. Активно растем по абонентской базе и понимаем, что такой сервис будет востребован многими клиентами.

К КОНЦУ ГОДА 4G ОТ TELE2 БУДЕТ ПОЧТИ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Но даже при всем развитии онлайн-технологий, компания не планирует отказываться от привычного формата салонов связи. По словам Эмдина, многим абонентам удобен именно такой формат обслуживания. Но в перспективе оператор будет переходить к салонам связи в формате шоу-рума.

- Какая перед вами сейчас стоит стратегическая задача? - поинтересовались мы у Сергея Эмдина.

- Ключевой задачей было улучшить финансовые показатели компании после огромных инвестиций в развитие сети в новых регионах и запуска 4G/3G в действующих филиалах в следствие интеграции мобильных активов с «Ростелекомом».

За короткий период времени нам удалось достичь высоких финансовых показателей. Причем сделали мы это за счет качественной работы с абонентской базой: запуская новые интересные предложения для абонентов и развивая сеть. Клиенты оценили это и начали еще более активно пользоваться услугами.

На сегодня стратегическая задача - достичь качественного и конкурентного покрытия сетей в стандартах 4G/3G/2G. В половине наших регионов мы достигли цели и даже опередили конкурентов. До конца года расширим покрытие еще в 30 регионах.

- Каким будет покрытие 4G в Калужской области к концу 2019 года?

- Если раньше наличие 4G было преимуществом только крупных городов, то сейчас люди «распробовали» высокоскоростной мобильный интернет и хотят использовать его везде. Наша задача, чтобы до конца этого года по всей стране не осталось ни одной базовой станции без 4G. Мы планируем запустить 4G на 99% объектов сети.

В первом полугодии этого года в Калужской области мы запустили новые базовые станции в 38 населенных пунктах, во втором планируем улучшить покрытие еще в 39. При этом сразу запускаются три технологии 4G/3G/2G. К концу года мы планируем покрыть сетью 4G территории, на которых проживает 94% населения региона.

«ПОКУПАТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЁ, ЧТО ХОЧЕТ»

Помимо того, что компанию, ввиду многообразия тарифов и приемлемых цен, выбирают новые абоненты, к Tele2 предпочитают переходить и пользователи сотовых операторов-конкурентов. Для этого существует специальный сервис переноса номера (MNP).

- На сегодняшний день уже порядка 12,5 миллиона людей воспользовались этой услугой. И к Tele2 абонентов приходит больше, чем уходит. В Калужском регионе прирост абонентной базы на конец июня 2019 года по отношению к 2018 году составил 3,5%. За первый квартал 2019 года калужских абонентов, которые перешли к нам с сохранением номера, было на 19% больше, чем тех, которые ушли. Что интересно, наибольшая активность абонентов, воспользовавшихся MNP, приходится на март 2019 года, - говорит руководитель компании.

- Четыре оператора мобильной связи - это сильная конкуренция? Какова ситуация в других странах?

- Стандартная модель - три оператора мобильной связи, но во многих странах их количество доходит до двух. Россия входит в пятерку стран, где стоимость мобильной связи является самой низкой в мире. Причем, у нас в стране телеком-услуги, пожалуй, единственные, которые дешевели в течение последних 10 лет. Это достигнуто как раз благодаря высокой конкурентной борьбе. При этом те, кто много путешествует по Европе, могли обратить внимание, что покрытие в нашей провинции гораздо лучше, чем в пригородах Парижа или Лондона. Очевидно, что у нас сложился «рынок покупателя», то есть, покупатель получает все, что хочет, и к тому же может переходить от оператора к оператору.

Ну и конечно еще один вопрос, который мы не могли не задать: когда для массового пользования будет запущена сеть 5G?

- К 5G сейчас два вопроса. Первый: среди обычных людей эту технологию сейчас мало кто ждет, так как пока нет устройств, которые поддерживают работу в этой сети. И бизнеса, готового инвестировать в эту технологию, тоже очень мало. Второй вопрос - это наличие частот. Те частоты, на которых во всем мире развивается 5G, в России используют государственные структуры. Скорее всего, постепенно их будут освобождать. Первое время 5G будет строиться в наиболее загруженных местах крупных городов. Прогнозы по срокам - 2020-2021 год.

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