Обнинским инноваторам рассказали о том, как получить грант на развитие бизнеса

На этой неделе в Агентстве инновационного развития Калужской области прошел семинар для малых инновационных компаний, а также научных и образовательных организаций региона.

В ходе мероприятия участникам рассказали о новых программах Фонда содействия инновациям - «Корпорации», «Цифровая экономика», «Старт» - и о том, как подать заявку на получение гранта.

И если вы по каким-то причинам пропустили этот важнейший курс, то мы вкратце расскажем, что вам нужно сделать.

ДЕДЛАЙНЫ ХОРОШИЕ!



Итак, основная цель семинара - помочь инноваторам сориентироваться в тех инструментах и программах поддержки, которые сейчас существуют, и понять - какими возможностями непременно нужно воспользоваться, чтобы обеспечить рост и развитие своих предприятий.

Речь идет о новых программах и конкурсах, которые открыты в данный момент, у всех у них хорошие дедлайны, прием заявок завершается в сентябре, так что можно смело подавать заявки.

Напомним, Фонд содействия инновациям - это старейший институт развития, который уже 25 лет работает с целью поддержки инновационного бизнеса. Фонд помогает как малым предприятиям на ранних этапах (стартапах), так и тем компаниям, которые уже крепко стоят на ногах и имеют хорошие финансовые показатели для того, чтобы развивать свою деятельность.

Одно из основных направлений работы Фонда - вовлечение молодежи. Для этого существует, например, программа «Умник», которая предназначена, чтобы поддерживать молодежные инновационные идеи. На данный момент при поддержке Фонда в России создано уже почти 7 тысяч стартапов.

Для понимания: среднегодовой бюджет Фонда составляет порядка 6 миллиардов рублей - это тот ресурс, которым можно и нужно пользоваться! О том, как это сделать, рассказала директор департамента НТИ и поддержки инновационных предприятий и проектов АО «АИРКО» Алина ЦЕПЕНКО.

ПОДДЕРЖКА В 50 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ!

Первой программой, с которой она познакомили гостей, стала «Корпорации». По словам Алины Цепенко, аналогов ей на сегодняшний день в России просто нет. Грант, который можно получить в рамках этой программы, может достигать 50 миллионов рублей!

Эти деньги предназначены для создания и организации производства инновационной продукции по техническим заданиям крупнейших российских корпораций.

- Важнейшим условием является то, что у вашего предприятия должен быть партнер из числа крупнейших корпораций Российской Федерации, - пояснила Алина Викторовна. - Это те компании, которые входят в топ-500 рейтинга РБК, например, «Газпром», «Лукойл», «Сбербанк», РЖД и так далее. Если у вас есть контакты с представителями этого бизнеса и есть разработки, которые этому бизнесу могут быть интересны, то Фонд сможет поспособствовать в развитии.

Однако есть ряд необходимых условий. Например, обязательно, чтобы компания имела статус в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, то есть была или микропредприятием, или предприятием малого бизнеса. - С другими категориями Фонд не работает и гранты не выдает, - подчеркнула Цепенко.

- В рамках конкурса предоставляется грант до 50 миллионов рублей, срок финансирования - 12-18-24 месяца. В зависимости от выбранного срока весь проект разбивается на два, три или четыре этапа. Обязательно требуется наличие внебюджетного софинансирования в размере не меньше 100 процентов от суммы запрашиваемого гранта, - добавила Алина Викторовна.

ПРОГРАММЫ ПОД ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ

На что можно тратить средства гранта: оборудование, материалы и комплектующие, сертификация, компьютерное моделирование, испытания прототипов, приобретение ПО, заработная плата и так далее. То есть практически на все.

- Преимущества и новизна этого конкурса состоят в том, что набор этих целевых затрат дает определенную гибкость и пространство для маневра в планировании проекта и его последующего выполнения, - отметила Алина Цепенко.

Помимо этого, Фонд развивает и другие программы, например, «Коммерциализация». Предназначена она для поддержки компаний, которые уже завершили научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и теперь планируют создавать или расширять производство инновационной продукции.

Еще одна крупная и актуальная программа, которой непременно стоит воспользоваться обнинским инноваторам, - «Цифровая экономика».

Суть ее заключается в отборе и поддержке проектов по разработке цифровых платформ и технологий, направленных на развитие информационной структуры.

Проекты должны алгоритмизовать взаимодействие участников платформы, обеспечивать взаимовыгодность их отношений, а также обеспечить наличие единой информационной среды и перспективы снижения транзакционных издержек при взаимодействии участников платформы.

ЕСТЬ ПАРОЧКА «НО»

Для того чтобы пройти экспертизу, придется потрудиться, иначе можно попасть под ряд формальных признаков, из-за которых вас могут просто не допустить до конкурса. Например, о гранте придется забыть, если заявитель не является субъектом малого предпринимательства, имеет открытый договор с ФСИ, если он забыл приложить к заявке обязательные документы (выписка ЕГРЮЛ, балансы). Также заявку могут отклонить, если, допустим, сумма гранта не соответствует финансовому состоянию компании, указаны низкие плановые показатели эффективности, а сама команда недостаточно квалифицирована.

В общем, всевозможных «но» достаточно, однако они не должны смущать потенциальных заявителей - все эти строгие условия, поверьте, стоят того, чтобы участвовать в конкурсе, побеждать и развивать свои технологии. Ведь Фонд предоставляет гранты, а это безвозмездные и безвозвратные деньги.

Наша газета не раз рассказывала об участниках таких проектов и о том, каких успехов они достигли. Поэтому если ваш продукт достоин называться инновационным, если он может приносить прибыль и на этом можно строить бизнес - смело заходите на сайт АИРКО или обращайтесь напрямую к Алине Цепенко, которая обязательно проконсультирует и подробнее расскажет обо всех актуальных конкурсах!

Диана КОРШИКОВА

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