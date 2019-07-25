25.07.2019

Увеличивается ли радиация над Обнинском?



Опубликован очередной Доклад по экологии, официально именуемый «Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2018 году». Данные по радиационному фону получены в аккредитованной лаборатории ИПМ ФГБУ «НПО «Тайфун».

О чем говорят сухие цифры радиоактивного мониторинга атмосферы над Обнинском? Мы обсудили состояние это с замначальника по науке ИПМ «Тайфун» Владимиром БУЛГАКОВЫМ.

 

В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИЛАСЬ ПО СРАВНЕНИЮ С 2017 ГОДОМ ОБЪЕМНАЯ АКТИВНОСТЬ ЙОДА-131

По данным Калужского ЦГМС в 2018 году суммарная бета-активность (ЕР) радиоактивных выпадений в Обнинске увеличилась в 1,3 раза.

Что же обнаружено в 2018 году в приземном слое атмосферы Обнинска? Больше всего

зарегистрировано случаев появления йода-131 - 130 случаев (самое большое количество за все время наблюдения).

Среднегодовая объемная активность 131I была в 2,0 раза выше, чем в 2017 году.

«Регистрация радиоактивного йода в приземном слое атмосферы г. Обнинска обусловлена местным источником - Филиалом НИФХИ, - отмечается в Докладе. - При этом количество случаев регистрации радиойода в центре города от года к году растет, а среднегодовое содержание его в воздухе с 2015 года увеличилось на порядок по сравнению с предыдущим периодом наблюдения».

Однако Владимир Булгаков, уверяет, что идет о сравнении с  2010 годом.

В принципе, разница небольшая, а суть состоит в том, что Карповка с каждым годом выбрасывает на наши головы радиоактивного йода.

 

3-4 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА НАД ОБНИНСКОМ РАДИОАКТИВНЫЙ ЙОД БИЛ РЕКОРДЫ

Максимальная объемная активность йода-131 наблюдалась 3-4 октября 2018 года и составляла 0,25 Бк/куб. м, что в 30 раз ниже допустимой среднегодовой активности для 131I. В эти же дни кроме йода-131 в воздухе Обнинска были зарегистрированы йод 132 с объемной активностью 0,73 Бк/куб. м, йод-133 (1,50 Бк/куб. м), и йод-135 (0,51 Бк/куб. м.)

- Я думаю, здесь не совсем уместно сравнивать эти цифры. Одно дело разовый выброс, а другое дело активность в течение года, - говорит Владимир Георгиевич. - Они по-разному читаются.

- Ну, кто-то же сравнил! И сделали это явно не журналисты.

- С точки зрения опасности скажу, у нас есть определенные правила для установления предельно допустимых нормы сбросов предприятия. И предприятия должны их придерживаться.

- Но почему эти разрешенные нормы постоянно увеличиваются?

- В последнее время на «Карповке» увеличились нормы сброса, потому что увеличилось производство. Эту квоту им дали, и они не должны ее превышать. И если они все делают правильно, то они и не превышают установленные нормы. Они измеряют выбросы «на трубе», а мы в окружающей среде. И мы доказали, что они выполняют свои обязательства. В среднегодовом плане они все выдерживают. Колебания есть, мы их улавливаем, сообщаем. У нас идет постоянный обмен информации. И данные наши свидетельствуют о том, что никто ничего не врал.

- Насколько безопасным является увеличение выбросов радиоактивного йода?

- Для нас работа с фармацевтическим предприятием - это новое дело, оно представляет чисто научный интерес, потому что мы обычно контролируем атомные станции, перерабатывающие заводы. Но пока я живу в этом городе, вопрос безопасности меня тоже волнует, и я не вижу опасности с точки зрения опасности для населения.  

Вместе с разнообразными изотопами йода в обнинской атмосфере в эти дни витал технеций-99 (1,5040-3 Бк/куб. м).

- Технеций идет вместе с йодом, раньше его не было, потому что определять не могли, - успокоил заместитель генерального директора по науке.

 

БЕРИЛЛИЙ-7, НАТРИЙ-22, КАЛИЙ-40, ПЛУТОНИЙ НАД ГОРОДОМ

Понятно, что одним йодом дело не обошлось. Над Обнинском в приземном слое атмосферы в 2018 году летали естественные радионуклиды: 7Ве, 40К и 22Na.

- Причем тут бериллий, натрий, калий, они колеблются очень сильно. Они есть в докладе? Вы взяли бериллий, который мы меряем? - поинтересовался Владимир Георгиевич. - Бериллий и натрий чисто космогенные радионуклиды, они опускаются с космоса.  На «Маяке» у нас была ситуация, когда «пошел» бериллий. Это геофизический процесс. То же самое натрий. Это космогенный радионуклид, - объясняет Владимир Георгиевич.

 

ОТКУДА ПЛУТОНИЙ?

Не беспокоит ученых и обнаружение плутония над Обнинском.

- Плутоний очень трудно мерить, - объясняет Владимир Булгаков. - Мы мерили плутоний по всей России. Потом перестали. Его мало. Он, конечно, есть.

Насчет «мало» можно, конечно, поспорить: «Отношение среднемесячных объемных активностей 238Pu/239,240Pu ... примерно в 50 раз выше значения 0,05, характерного для глобального фона Северного полушария», - говорилось в Докладе-2010.

За последние годы информация Доклада несколько видоизменилась, и в документе за 2018 году информации о превышении значений уже нет. Сохранилось ли оно в реальности?

- Естественно, это соотношение сохраняется. У плутония огромный период полураспада. Если  он лежал у нас в 2010, то никуда и не делся, - сказал Владимир Георгиевич.

Но откуда он взялся? Вряд ли это природа ополчилась на Обнинск и выбросила над ним плутония в разы больше, чем на всей земле. Да и роза ветров вокруг наукограда не такова, чтобы после Чернобыля именно здесь сконцентрировался плутоний. В прошлые годы различные эксперты уверяли, что плутоний появляется чуть ли не только в результате ядерного взрыва.

- Откуда плутоний? - интересуемся у Владимира Булгакова.

- Понять, откуда он взялся очень трудно. Вот он выбросился во время Чернобыльской аварии и лежит, тот, который долетел.

Из Доклада-2018: Загрязнение приземного слоя атмосферы г. Обнинска указанными изотопами плутония обусловлено, в основном, местным техногенным источником.

Вряд ли «местным техногенным источником» можно назвать Чернобыль. Но есть и приятные известия:

 

ЦЕЗИЯ И СТРОНЦИЯ ВЫПАЛО МЕНЬШЕ

 «На загрязненных территориях и в г. Обнинске годовые выпадения цезия-137 уменьшились и выпадения стронция-90 в Обнинске в 2018 году были ниже предела обнаружения. Содержание 90Sr в воздухе в первом полугодии 2018 года уменьшилось в 1,2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Но это в 2,3 раза выше фоновых выпадений по Калужской области. Среднегодовая объемная активность 137Cs в г. Обнинске в отчетном году увеличилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим годом и была в 1,3 раза выше уровня средневзвешенного значения для Центра ЕТР за 2018 год.

В целом в 2018 году наблюдавшиеся уровни радиоактивного загрязнения окружающей среды техногенными радионуклидами в ближней 10-км зоне РОО г. Обнинска были значительно ниже существующих нормативов.

- Однако местные радиационные опасные объекты продолжали оказывать влияние на загрязнение атмосферы 131I, отсутствующим в составе глобального радиоактивного фона, на повышенное по сравнению с фоновыми уровнями радиоактивное загрязнение атмосферы 137Cs, 90Sr и изотопами плутония, создавая дополнительную техногенную нагрузку на население, - предупреждают авторы Доклада.                                                                                                               

 

УШЛА ЛИ ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ РАДИАЦИЯ С КАЛУЖСКИХ ЗЕМЕЛЬ?

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области, радиационная обстановка на территории области в 2018 году не изменилась и оставалась в целом удовлетворительной, за исключением районов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

В ночь на 26 апреля 1986 года радиоактивному загрязнению подверглись 14 областей России. Наиболее пострадавшими от Чернобыльской катастрофы считаются территории Брянской, Калужской, Тульской и Орловской областей.

Населенные пункты Думиничского, Людиновского, Кировского, Мещовского, Козельского, Куйбышевского районов имеют плотность загрязнения почвы цезием-137 от 1 до 5 Ки/км².

Наиболее интенсивному радиоактивному загрязнению подверглись 41 населенный пункт расположенных в Жиздринском, Ульяновском и Хвастовичском районах с плотностью загрязнения почвы от 5 до 15 Ки/км.².

За 33 года с момента катастрофы на Чернобыльской АЭС радиационная обстановка улучшилась. Вся производимая в зоне радиоактивного загрязнения пищевая продукция местного производства и питьевая вода соответствуют гигиеническим нормативам.

Вместе с тем, до настоящего  времени в Жиздринском, Ульяновском, Людиновском и Хвастовичском районах регистрируются пробы дикорастущих грибов, ягод и мяса диких животных превышающие гигиенические нормативы.

Рената БЕЛИЧ

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