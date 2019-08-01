01.08.2019

Суровое благоустройство



На Ленина, 134 снесли клумбы ради строительства парковки?

Все лето в Обнинске проводят работы по благоустройству, ремонту дорог и замене тротуаров. И в этом плане к местным властям претензий быть не может - работа действительно видна. Однако некоторые изменения вводят горожан в ступор. Сейчас, например, работы по прокладке нового тротуара на проспекте Ленина (в районе Музея истории) вызвали шквал звонков от возмущенных жителей дома № 134.

 

ВМЕСТО АРОМАТА РОЗ - ЗАПАХ ВЫХЛОПНОЙ ТРУБЫ

- У нас под окнами варварски вырубили клумбы, которые сажали бабушки этого же дома! На их месте теперь строят парковку, - чуть ли не плача заявила звонившая пенсионерка. - У нас и так весь двор заставлен машинами, мы не можем даже нормально выйти к остановке. А теперь еще и с другой стороны появится автостоянка. Нас никто не спрашивал - хотим мы ее там или нет.

Спрашивать разрешение у жителей по большому счету никто и не должен был. Да, несмотря на то что данная территория вплотную прилегает к дому, управляющая компания за нее ответственность не несет, равно как и жители не могут распоряжаться - сажать на ней клумбы или же строить стоянку. Участок находится в ведении города, именно муниципалитет и принял решение организовать здесь парковку для нескольких машин по просьба самих же жителей.

Сейчас вдоль проспекта Ленина в этом месте кладут новую плитку, облагораживают остановку общественного транспорта и вообще приводят в порядок центральную развязку города. Поэтому жителей особенно возмутил тот факт, что трактор, орудующий возле тротуара, так бесцеремонно снес большую клумбу, некогда огражденную мраморной плиткой. Перспектива видеть под окном вместо зелени - автомобили, а вместо аромата роз вдыхать запахи выхлопных труб жителям первых этажей точно не понравилась.

 

«НЕ ПАРКОВКА, А РАЗЪЕЗДНОЙ КАРМАН!»

Согласно паспорту объекта, работы здесь проводит МПКХ. И, как следует из документа, клумбу площадью 27 «квадратов» по плану действительно нужно «рекультивировать». А возле дома со стороны Ленина должна появиться парковка с бетонным покрытием, площадью 37 квадратных метров.

Начальник МПКХ Владислав УС сообщил, что актив этого дома встречался с вице-мэром по коммуналке Вячеславом ЛЕЖНИНЫМ, и между жильцами и чиновниками была достигнута договоренность - люди против парковки не возражали, тем более что именно они ею бы и пользовались. А что касается несчастных клумб, то за ними якобы никто не ухаживал. 

А вот подрядчик, выполняющий работы на этом объекте, оказался более учтивым к мнению окружающих. По его словам, клумбы никто не уничтожал. Когда начались земляные работы, были приглашены две жительницы, которые за ними ухаживали, и под их пристальным вниманием цветы были пересажены.

- Ковшом экскаватора мы аккуратно взяли цветы и вместе с землей их пересадили, до самого вечера занимались этой работой вместе с жителями, - уверяет представитель компании-подрядчика.

Что же касается парковки, то, по его словам, в паспорте объекта, видимо, какая-то ошибка, так как речь шла о разъездном кармане.

- Там ведь сквозной проезд по кругу, двум машинам разъехаться невозможно, а карман расширит дорогу и позволит это сделать, - заявил подрядчик.

Работы здесь должны быть завершены до конца лета. Однако жители, судя по всему, так и не пришли к общему знаменателю. Те, у кого есть машины, безусловно, будут за то, чтобы организовать здесь стоянку. Те же, под чьими окнами теперь будут стоять чужие авто, не собираются мириться с этой участью, по крайней мере, позвонившая нам женщина решительно заявила, что «дойдет до Путина», если это безобразие не прекратится.

Диана КОРШИКОВА

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