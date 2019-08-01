В заложниках у соседей

88-летняя женщина осталась без стены и окон из-за установки кондиционеров.



Не иначе как злым роком историю нашей сегодняшней героини - пенсионерки Нины Никитичны - назвать нельзя. Вот уже второе лето подряд она страдает из-за работы кондиционеров в нескольких квартирах жилого дома. Бедная старушка оказалась в заложниках у своих же соседей, одни из которых едва не погребли ее заживо, а вторые - регулярно топят!

«МОЮ КРОВАТЬ ЗАСЫПАЛО КИРПИЧАМИ!»

Самое жаркое время года для женщины обернулось настоящим кошмаром. В прошлом июне ее соседи слева решили установить кондиционер, наняли специалистов, и те, проделав нужные им отверстия, разместили на фасаде дома оборудование. Единственное - во время работ парни не заметили, что в момент установки они случайно проломили дыру в соседской квартире, где как раз и проживала пожилая соседка.

Кирпичи посыпались прямо на кровать! К счастью, в это время женщины на ней не было, так как тогда она лежала в больнице. Но по возвращении бабушка была обескуражена. Соседи лишь пожали плечами, мол, а что мы сделаем - это все работники. Тех, разумеется, и след давно простыл.

В итоге 88-летняя женщина вспомнила, что когда поднималась на свой четвертый этаж, в подъезде шел ремонт, как раз штукатурили стены. Было неловко, но бабушка все же попросила работников дать ей немного строительного материала, чтобы залатать стену. Благо подрядчики оказались милосердными людьми и сами вызвались помочь - поднялись в квартиру и аккуратно заделали дыру.

Но это было полбеды. После установки рядом с окнами пенсионерки эта, как она ее называет, «шайтан-машина» стала так гудеть, что у бедной старушки каждый день раскалывалась голова. К счастью, этим летом соседи пользуются кондиционером редко, но когда его включают, бабушка старается выходить на улицу подальше от этого дребезжания.

«ОКНА МОКРЫЕ ДАЖЕ В ЖАРУ!»

Но несколько недель назад холодильное оборудование уже других соседей - тех, что сверху - тоже причинило немало хлопот. Женщина, живущая этажом выше, каким-то странным образом установила кондиционер: не на пустой стене фасада, как это делается обычно, а прямо над кухонным окном Нины Никитичны. Оборудование постоянно течет, вода льется по окнам пенсионерки, даже когда на улице солнце! А в дождь и вовсе заливает подоконник!

- Зачем так было монтировать? Столько пустых стен, а она прям над моим окном его установила! Можно было бы хотя бы какой-то навес или карниз сделать, чтобы вода не по стенам текла, а на землю падала, - плачет старушка.

По словам бабушки, соседки практически не бывает дома, летом она постоянно на даче, так что застать ее на месте, чтобы поговорить, возможности нет. Да и вообще Нина Никитична - женщина стеснительная, боится лишний раз сказать кому-то слово и не хочет вступать в конфликты. Поэтому безалаберность соседей ей приходится просто молча терпеть.

В свою очередь, директор управляющей компании, обслуживающей дом, Сергей ВОЛОТОВСКИЙ заявил, что существуют нормы установки кондиционеров, но дело даже не в том, под окном или в стороне от него должно монтироваться оборудование, -установка (любая) должна быть согласована с УК. Это же касается остекления окон на балконах, установки антенны на крыше и так далее. Но люди, к сожалению, далеко не всегда считают нужным просить разрешения на такие действия. Отсюда и возникают проблемы.

Бабушке же Сергей Васильевич порекомендовал обратиться в УК официально, чтобы были основания для действий. Если ее соседи мешают нормальному проживанию других людей, то обслуживающая организация с этим вопросом должна разобраться. Мы, как всегда, проследим за тем, как закончится эта история.

Диана КОРШИКОВА

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