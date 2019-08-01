Осуждены члены банды «Емели», убившие в Обнинске киллера на глазах его жены и ребенка

В Обнинске в январе 2005 года мужчина вышел погулять с женой и новорожденным сыном. Не успела супружеская пара отойти от дома 172 по проспекту Ленина, как из стоявшей рядом машины выскочили два бандита и застрелили главу семейства. Кто совершил преступление? Почему не пострадала свидетельница убийства своего мужа?

Неужели бандиты пожалели мать с ребенком? Ответы на все эти вопросы нашли следователи Следственного комитета.

ВРЕМЕНА РАСЦВЕТА КРИМИНАЛА

«Это были времена, когда криминалитету казалось, что их власть в глубинке крепка, и их конспирация позволит им оставаться безнаказанными, жить по своим «законам», - констатирует старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Калужской области капитан юстиции ЛИЛИЯ МОШКОВА. - Но расследование преступлений прошлых лет - один из приоритетов в деятельности Следственного комитета России. И дело банды «Емели» - еще одно тому подтверждение.

Большинство преступлений этой ОПГ совершены за пределами Калужской области, однако именно калужскими полицейскими было «поднято» это дело. Все преступления в других регионах тогда числились нераскрытыми. Долгие годы над раскрытием преступлений работали калужские и обнинские следователи.







ОСУЖДЕНЫ 7 УЧАСТНИКОВ БАНДЫ

И вот семь членов преступного сообщества приговорены к длительным срокам лишения свободы за совершение убийств и других преступлений в составе банды.

Вердикт коллегии присяжных заседателей: доказательств достаточно для вынесения приговора семи участникам преступного сообщества - Игорю ГАЛАНЦЕВУ, Сергею НОВГОРОДОВУ, Игорю СЕМЕНОВУ, Андрею ГУРОВУ, Олегу ТЕРЕШИНУ, Геннадию БАРОНОВУ, Петру ТУРЛАЕВУ.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении организации и участии в преступном сообществе, бандитизме, 6 заказных убийствах, незаконном обороте оружия (6 эпизодов), посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, умышленном причинение тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. Следователи СК России при оперативном сопровождении сотрудников полиции пресекли деятельность межрегионального преступного сообщества, в состав которых входило порядка сотни участников. Руководили сообществом и входившими в него бандами ГАЛАНЦЕВ и Николай ЕМЕЛЬЯНОВ, находящийся в международном розыске.

Мотивом расправ была борьба за власть и сокрытие своей преступной деятельности. Кроме того, фигуранты участвовали в незаконном обороте оружия и боеприпасов. В ходе обысков у обвиняемых следователями были обнаружены и изъяты средства связи (радиостанции) и специальное техническое средство, сканирующее частоты средств связи сотрудников правоохранительных органов.

КАЛУЖСКИХ СИЛОВИКОВ ВОЗМУТИЛО НАПАДЕНИЕ НА КОЛЛЕГ

В Калуге отличился Петр Турлаев. Когда два сотрудника милиции попросили его предъявить документы, он стал отстреливаться. Применил оружие преступник потому, что опасался установления сведений о его личности и изъятия пистолета. Суд доказал, что Турлаев ранил одного милиционера в грудь, а также выстрелил в сторону второго сотрудника, после чего скрылся.

ПОЧЕМУ НЕ ПОСТРАДАЛА ГЛАВНАЯ СВИДЕТЕЛЬНИЦА?

«Поработала» банда и в наукограде. В январе 2005 года в Обнинске скрывался от своих «коллег» киллер банды РАДЮКОВ. «Завязавший» киллер вышел на прогулку с женой и грудным ребенком в коляске, но был расстрелян своими «коллегами» Семеновым и Новгородовым.

Почему же убийцы не тронули женщину с ребенком? По неофициальным сведениям, вдова была близкой родственницей одного из заказчиков, поэтому с ее головы не упал ни один волос, не пострадал и ребенок. В противном случае киллеры выкосили бы всю семью. Кто же был заказчиком убийства Радюкова? Кому его смерть была необходима как воздух свободы?

За год до описываемых событий, 30 января 2004 года, в Брянске был обнаружен труп некого Солукова с огнестрельными ранениями головы и груди. В ходе предварительного следствия было установлено, что 28 января убил его некто А.В. Радюков. С места преступления киллер скрылся, похитив принадлежащий жертве 9-миллиметровый автоматический пистолет «Вальтер».

Но уже 2 февраля того же года киллера задержали и 5 февраля ему предъявили обвинение в убийстве Солукова по ч.1 ст. 105 УК РФ. Радюков не сразу, но признался, что организовал убийство Емельянов Н.В., и «Емелю» задержали 18 июня 2004 года. В день задержания Емельянова в целях обеспечения безопасности обвиняемого Радюкова выпустили под домашний арест.

Однако, в ночь с 29 на 30 октября главный свидетель сбежал, украв у своих охранников личные вещи и служебное удостоверение.

20 декабря 2004 года истек срок предварительного следствия по уголовному делу, а Радюков, основной свидетель преступной деятельности Емельянова Н.В., отсутствовал. Органы следствия были вынуждены прекратить уголовное преследование в отношении Емельянова Н.В. и отпустить подозреваемого.

После этого прожил Радюков недолго.

ДОЛГАЯ ДОРОГА К СПРАВЕДЛИВОМУ ВОЗМЕЗДИЮ

Еще в 2009 году, работая по двум преступлениям, совершенным в Калужской области, следователь по особо важным делам регионального следственного управления СК России Дмитрий РЫЖЕНКО обратил внимание на сходство свидетеля по делу об убийстве Радюкова в Обнинске (2005 год) с фотороботом по делу о посягательстве на сотрудников милиции в Калуге (2003 год).

По результатам проведенных следователем допросов было установлено, что к преступлениям причастны члены организованной преступной группы, сотрудничающей с преступным сообществом Николая ЕМЕЛЬЯНОВА. Однако состав участников преступной группы и их имен никто из сотрудников правоохранительных органов не знал. Имелась лишь информация, что лидером ОПГ был некто Гэл (впоследствии установлен как Галанцев).

К лету 2010 года следователь в результате допросов получил информацию о поименном составе Рославльской ОПГ. Тогда же были получены сведения о других преступлениях, совершенных членами группировки.

СЛЕДОВАТЕЛИ ЗАМАНИЛИ БАНДИТОВ В КАЛУГУ

Спустя еще год кропотливого сбора доказательств, весной 2011 года в целях одновременного задержания криминальных элементов была разработана и проведена операция, вынудившая фигурантов собраться в одном месте в Калуге.

Самые активные члены ОПГ - Новгородов, Семенов и Галанцев - были задержаны непосредственно в здании следственного управления СК России по Калужской области. Чуть позже были задержаны Турлаев и Баронов.

По инициативе калужских следователей к расследуемому ими уголовному делу были присоединены шесть дел об убийствах, совершенных в Брянской области. Было установлено, что с 2003 по 2007 годы члены сообщества на территории Брянской и Калужской областей совершали заказные убийства других членов преступного мира по мотивам борьбы за власть и сокрытия своей преступной деятельности. Еще тогда следствию удалось собрать комплекс доказательств, подтверждающих причастность фигурантов к инкриминируемым преступлениям.

По неофициальным данным, вести следствие непосредственно в Брянской области было весьма проблематично. Не удивительно, что по результатам судебного следствия в 2015 году присяжные оправдали Новгородова, Семенова, Галанцева, Турлаева и Баронова.

Но буквально сразу стало ясно, что данный вердикт был постановлен незаконно - наличие процессуальных нарушений в суде и давление на присяжного стали основанием для отмены оправдательного приговора.

ОТ 18 ДО 24 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

И только в 2019 году присяжные пришли к выводу, что никто из членов преступного сообщества не заслуживает снисхождения. Приговором суда Галанцеву и Новгородову назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы со штрафами в размере одного миллиона и 600 тысяч соответственно. Остальные члены банды приговорены к лишению свободы на сроки от 18 до 24 лет со штрафами в размере от 200 до 400 тысяч рублей. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии особого режима.

Расследование уголовного дела проводилось следственной группой в составе следователей аппарата СУ СК России по Калужской области и сотрудников полиции Калужской и Брянской областей, центрального аппарата МВД. Обвинение поддержано Генеральной прокуратурой России.

С вынесением вердикта следствие не прекращается.

- Ряд эпизодов кровавой деятельности банды еще расследуется, - сообщают следователи СК СУ РФ.

Рената Белич