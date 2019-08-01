«Филькина грамота» вместо УЗИ

Клиентка «Ниармедика» считает, что могла лишиться здоровья из-за неправильного заключения медцентра.



Проблемы со здравоохранением в клинической больнице № 8 уже давно вынуждают пенсионеров обращаться в частные клиники - там хоть и дорого, но зато можно рассчитывать на внимание персонала, современное оборудование и качество оказываемой услуги. Но, как оказалось, не все клиники города могут удовлетворить клиентов за их же деньги.

Например, наша читательница Антонина Ивановна (имя изменено - прим. ред.) пришла в «Ниармедик» сделать УЗИ сердца, а вместо компетентного заключения, по ее словам, получила «филькину грамоту», которая едва не привела к ухудшению ее здоровья!

1650 РУБЛЕЙ ЗА СОМНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС

К своим 67 годам женщина уже успела узнать все прелести российской медицины - она перенесла транзиторную ишемическую атаку, удаление желчного пузыря, а сейчас ей необходимо удалить кисту на почках. В общем, по больницам пенсионерка набегалась предостаточно и поэтому прекрасно знает, что должен делать врач во время определенной процедуры и как должно выглядеть медицинское заключение.

УЗИ сердца ей назначил калужский кардиолог, однако сделать его в Боровском районе, где проживает Антонина Ивановна, просто негде. Решено было ехать в Обнинск. Из всех частных клиник женщина выбрала «Ниармедик» из-за удобства и доступности - близко к остановке, не надо далеко идти.

- Я записалась по электронной почте и пришла в назначенное время, - рассказывает женщина. - Заплатила 1650 рублей, чека мне, кстати, никто не дал. Врач Романенко опоздала на 35 минут! В регистратуре сказали, мол, она всегда опаздывает. Дескать, ничего страшного, в коридоре посидите.

Когда женщину все-таки пригласили в кабинет, легче ей от этого особо не стало.

- Романенко предложила мне лечь на кушетку. Я смотрю, а на ней мятая использованная бумажная простыня, - морщась, вспоминает пациентка. - Так неприятно стало, но делать было нечего. Она попросила лечь на спину. По идее во время такой процедуры нужно нанести смазку, но она не стала использовать специальный гель. Просто одну-две минуты посмотрела в экран, а потом попросила перевернуться на другой бок. Там еще минуту что-то посмотрела, а потом сказала, мол, вставайте, одевайтесь, выходите из кабинета и ожидайте в коридоре.

«НА ОСНОВАНИИ УЗИ МНЕ НЕПРАВИЛЬНО ВЫПИСАЛИ ЛЕКАРСТВО!»

В общем, как считает пенсионерка, за 1650 рублей отношение медика могло бы быть и получше, не говоря уже о качестве работы, - что можно было разглядеть в мониторе за пару минут?

Минут через 15 специалист вынесла клиентке бумажку со словами: «Проконсультируйтесь у кардиолога. Я все написала».

- В заключении они написала, мол, у меня атеросклероз. Мне 67 лет, разумеется, у меня атеросклероз! Но я-то сканировала сердце для оценки состояния и скорости кровотока. А ничего этого в заключении нет! Конечно, как можно установить скорость кровотока за одну минуту!

Помимо этого, в других клиниках женщина сдала ряд анализов, для того чтобы предоставить все справки и документы лечащему врачу, дабы тот понял общую картину ее состояния.

- Я считаю, что на основании этого УЗИ кардиолог из другого медучреждения мне выписал неправильное назначение лекарства и его дозировку. За пять дней у меня верхнее давление снизилось до 105. Когда же я показала это заключение знакомому терапевту, он сказал, мол, что это за «филькина грамота»?

Как объяснили специалисты, УЗИ сердца делается в трех режимах - «В», «М» и «Допплеровский». Это необходимо для полноценной и всесторонней оценки состояния и функций органа. И длится эта процедура от 20 до 40 минут, но никак не пять, как говорит Антонина Ивановна.

«ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВОЗВРАТА ДЕНЕГ ОТСУТСТВУЮТ»

В связи с тем, что данное заключение не принесло никакой пользы, а даже наоборот - навредило здоровью, женщина снова обратилась в «Ниармедик», но уже с просьбой вернуть ей бездарно потраченные деньги. Казалось бы - у руководства медцентра есть шанс, в случае если клиентка заблуждается, подробно объяснить ей, что процедура была все-таки выполнена правильно, что было сделано то-то и то-то. Однако в ответ на претензию руководство предпочло не вдаваться в подробности, а просто отмахнуться.

«Деятельность клиники осуществляется в полном соответствии с требованиями действующего законодательства РФ в сфере здоровья граждан, в том числе порядками медицинской помощи, и на основе стандарта оказания медицинских услуг. При вашем визите в клинику для проведения ультразвукового исследования сердца медицинская услуга была оказана качественно и в срок. Основания для возврата денежных средств отсутствуют», - дали сухой ответ в «Ниармедике».

Разумеется, женщину это не устроило. По ее словам, раз уж деньги ей возвращать не собираются, так пусть хотя бы остальные потенциальные клиенты знают, на что им придется рассчитывать, обращаясь сюда за помощью. Ну и, конечно, копию своего обращения Антонина Ивановна также направила в прокуратуру.

Диана КОРШИКОВА