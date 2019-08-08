Тульские «газовщики» собирают данные о пенсионерах, чтобы продать информацию преступникам?

Истории про лжегазовщиков для Обнинска не редкость. Но если раньше обман был очевиден - липовые специалисты, заходя в квартиру, просто крали деньги или, например, «ремонтировали» вполне исправное оборудование, то сейчас хитроумные «газовщики» научились маскироваться под личиной продавцов.

Но, как предполагает житель наукограда Виктор Алексеевич М., - самое страшное не то, что они продают, а то, что они собирают личные данные граждан, которые потом можно использовать в криминальных целях. И сейчас эти заезжие гастролеры нашли себе новый объект для своих темных делишек - Обнинск.

«С ВАС 6990 РУБЛЕЙ!»

Компания «Газ-Регион Сервис Системы безопасности» - хорошо известная фирма в Туле. Там, наши коллеги-журналисты не раз предупреждали жителей о том, что сотрудники этой конторы повадились продавать газовые анализаторы по завышенным ценам.

Самый дешевый прибор для улавливания газа они «впаривают» пенсионерам за 6990 рублей! Ряженные в синие комбинезоны сотрудники ходят по домам и «разводят» доверчивых стариков на деньги. Легенда всегда одна и та же: «Здравствуйте! Мы из газовой службы! Что же вы, гражданочка, не ходите на общие собрания жильцов? Ваши соседи приняли решение оснастить квартиры газоанализаторами. Все уже поставили - одна вы статистику портите! Не поставите - по вашей вине дом взлетит на воздух! Вы вообще законы-то читаете? За неустановку оборудования штраф полагается!».

Пока бедная впечатлительная бабуля хватается за сердце и готовится упасть в обморок, ей быстренько подсовывают договор с ручкой на подпись и лепят на кафель коробочку за «пять копеек». А потом объявляют: «С вас 6990 рублей!». И уже не отвертеться - документ подписан, оборудование пришпандорено.

После того, как банда газовщиков прославилась на всю Тулу, орудовать в родном городе стало некомфортно - каждого такого специалиста стали узнавать в лицо. Поэтому товарищи решили расширить свои горизонты и отправились покорять соседние регионы и города. Одним из них стал Обнинск.

Заученный на зубок текст они стали повторять и здесь. Одним из таких легковерных пенсионеров стал Виктор Алексеевич, который до сих пор не может себе простить такую оплошность - вроде не глупый человек и предупрежден о мошенниках, а тут все равно попался как мальчишка.

ПЕНСИОНЕР ВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ

Специалиста, который продал ему газоанализатор, зовут Владислав СОРОЧКИН.

- Он, когда зашел, сразу стал рассказывать про какие-то указы, что сейчас идут утечки газа и взрывы в квартирах, и поэтому, согласно, распоряжению правительства, нужно устанавливать специальные приборы. Так все это умно подал, что у меня голова аж затуманилась, - вспоминает пожилой мужчина. - Сказал, что газоулавливатель стоит 14 тысяч, но, так как я пенсионер, мне полагается скидка в 50%.

Виктор Алексеевич в свою очередь заявил, что видел такие же приборы в интернете и стоили они 1800 рублей.

- Так на него еще нужно три печати поставить, вызвать специалиста, который вам его установит, у вас в итоге то на то и выйдет. А так я могу прямо сейчас все установить, - заявил Сорочкин.

Тем не менее, пенсионер пытался расспросить о приборе подробнее: от сети ли он питается, и что делать, если он уловит газ, а человек в этот момент будет на работе? Подаст ли он сигнал? Может, придет какое-то оповещение на телефон?

- Он сказал, что если меня не будет дома, то приборчик начнет пиликать, а потом перейдет в режим ультразвука, и люди за стеной якобы это почувствуют и примут меры, - говорит пенсионер, и сам смеется от того, что мог поверить в такую чушь.

В общем, дело было сделано - Виктор Алексеевич отдал 6990 рублей и получил бесполезный аппарат.

После ухода Сорочкина туман в голове рассеялся, и пожилой мужчина ясно понял - его «надули». За все свои 70 лет он ни разу не обращался в полицию, но этот день все-таки настал.

- Как я понял, там об этом Сорочкине знают хорошо, мол, он приезжает сюда пару раз в неделю и ходит по домам, - говорит пенсионер. - Полицейский показал, мол, вон, целая пачка заявлений. А как его привлечешь? Люди же сами все документы подписывают и покупают...

Поняв, что стражи порядка ничем помочь не могут, Виктор Алексеевич решил сам выяснить, что это за контора и чем она промышляет. Тогда-то он и наткнулся на тульские новости и форумы.

ЗАЧЕМ «ГАЗОВЩИКАМ» ФОТОГРАФИИ ПЕНСИОНЕРОВ?

Но больше всего мужчину стало пугать не то, что он отдал гастролерам большую часть своей пенсии, а то, что этот самый Сорочкин задавал ему странные вопросы.

- Интересовался, работающий ли я пенсионер, выведывал личные данные, но что меня особенно насторожило - это то, что он попросил меня сфотографироваться, дескать, ему это надо для отчета, - рассказывает обнинец. - Я только потом уже, когда погрузился в эту тему, нашел информацию о том, что подобным путем такие «газовщики» ведут сбор данных, чтобы потом продать это криминальным структурам для дальнейшей работы. Представьте, как это удобно, - теперь они знают, в какой квартире живут одинокие беззащитные старики, знают, как они выглядят, знают, кто из них доверчивее других, и так далее. Я, например, обратил внимание, что когда я сказал, что я работающий пенсионер, этот Сорочкин сразу погрустнел - ведь если человек работает, значит, не такой он дурак, и если с ним что-то случится, то коллеги заметят пропажу...

Узнать, для каких целей производится подробный сбор информации, нельзя - все указанные телефоны не отвечают. Причем номера в договоре прописаны такие, какие бывают у крупных организаций: 8-800... Как считает племянник еще одной пострадавшей от этой конторы, номера используются московские бесплатные - «Яндекс-телефония», стоят 1000 рублей в месяц за аренду номера. То есть, в случае чего, можно исчезнуть, не оставив зацепок в виде номера мобильника.

Юридическое название конторы тоже весьма экстравагантное: ИП Мустафалы Бахруз Махяддин оглы. Надеемся, что этот самый оглы вообще в курсе, что на него оформлена фирма, занимающаяся мутными делишками.

Пока способа защититься от латентных мошенников кроме как не впускать их к себе в дом, нет. Тулу они оставили в покое только тогда, когда о них стали трубить в СМИ. Поэтому и мы предупреждаем наших читателей, особенно пожилых, не впускать посторонних людей в квартиру и не раскрывать информацию о себе.

Тем не менее, даже если у полиции нет оснований задержать продавца только за то, что он продал какую-то вещь по высокой цене, то правоохранительные органы, наверное, все же должны поинтересоваться - на каком основании приезжие бизнесмены ведут здесь свой бизнес, платят ли налоги и для каких целей фотографируют лица наших горожан?

Диана КОРШИКОВА

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