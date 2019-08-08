Научная элита со школьной скамьи

Гимназия и ФТШ вошли в список опорных школ при Российской академии наук!

Недавно Министерство просвещения России сообщило о реализации нового проекта, суть которого заключается в создании опорных школ при Российской академии наук. Считается, что проект сможет значительно повысить уровень среднего школьного образования и стать отличным подспорьем для тех учеников, которые в будущем захотят связать свою жизнь с наукой.

От Калужской области в этот проект попали три учебных заведения: гимназия № 24 города Калуги и два учреждения наукограда - Обнинская гимназия и Физико-техническая школа.

ГИМНАЗИЯ И ФТШ ПОПАЛИ В ТОП!

Принцип отбора базовых школ РАН не опубликован, но Управление образования предполагает, что существенную роль сыграл тот факт, что гимназия и ФТШ вошли в топ-100.

- Проект нацелен на то, чтобы со школьной скамьи воспитывать научную элиту, -говорит начальник управления образования Татьяна ВОЛНИСТОВА. - Он направлен на создание благоприятных условий для выявления и обучения талантливых детей и в дальнейшем их сопровождение для успешного построения карьеры в области науки и высоких технологий.

На территории региона координатором проекта является Министерство образования и науки Калужской области. По словам Татьяны Валерьевны, в начале августа министр образования региона Александр АНИКЕЕВ приезжал в Обнинск, где провел совещание с участием начальника управления образования наукограда, руководителя ИАТЭ Татьяны ОСИПОВОЙ, а также директора ФТШ Владимира ЛАТЫШЕВА и руководителя гимназии Александра СУХАРЕВА.

- Мы обсудили, как именно нам предстоит реализовывать этот проект, - говорит Волнистова. - Школы определились с моделью, в которой они будут работать.

ШКОЛЫ БУДУТ РАЗВИВАТЬ ПРОФИЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Согласно презентации РАН, базовые школы могут выбрать свое направление из шести существующих моделей.

Первая модель - Профильная школа. Она осуществляет обучение по одному или нескольким профилям, ориентированным на построение карьеры в области науки и высоких технологий.

Вторая модель - Школа с углубленным изучением отдельных предметов, в которой углубленная подготовка происходит на всех уровнях, начиная с начальной школы.

Третья модель - Школа-лаборатория, организующая научно-исследовательскую деятельность обучающихся с использованием существенной лабораторной базы (как собственной, так и научных организаций ведущих региональных университетов).

Четвертая модель - Школа при университете (научной организации), имеющая многолетний опыт взаимодействия и использования научно-образовательного потенциала региональных и федеральных вузов, научно-исследовательских центров.

Пятая модель - Школа - ресурсный (сетевой) центр, обладающая потенциалом для проведения консультаций, лабораторных и факультативных занятий с обучающимися других школ, имеющими склонность к научно-исследовательской деятельности.

Шестая модель - Смешанная модель, включающая в себя несколько вариантов представленных выше моделей.

По словам Волнистовой, обе обнинские школы выбрали профильное направление.

- ФТШ будет развивать научно-техническое направление, а гимназия - естественно-научное, социально-экономическое и социологическое, - говорит Татьяна Валерьевна.

СО ШКОЛЬНИКАМИ БУДУТ ЗАНИМАТЬСЯ ПРЕПОДАВАТЕЛИ ИАТЭ

В рамках реализации данного проекта предполагается заключение соглашения между ИАТЭ НИЯО МИФИ и двумя школами, чтобы вуз помогал развивать научное направление в данных образовательных учреждениях.

- Пока договорились, что ИАТЭ будет предоставлять научно-исследовательские лаборатории для работы, в них с нашими школьниками будут заниматься специалисты вуза. Учителя дают хорошие базовые знания, но здесь нужна научная деятельность - чтобы дети приобщались к методологии науки и научным экспериментам. И этим будут заниматься преподаватели ИАТЭ. Принципиальное соглашение по этому вопросу от руководства института мы уже получили.

Для директора гимназии Александра Сухарева нет ничего удивительного в том, что его учебное заведение снова попало в очередной топ. По большому счету научной работой и профориентацией школьники здесь занимаются давно.

- Мы уже 11 лет работаем в этой концепции, - говорит Александр Егорович. -Восьмые-девятые классы занимаются предпрофильной подготовкой, профильное образование у нас идет для 10-11 классов. Наши выпускники уже занимаются исследовательской и научной деятельностью, многие проявили себя в разных областях науки.

Тем не менее проект РАН будет полезен хотя бы тем, что для опорных школ предполагается выделить финансирование на развитие научной базы - а это лишним никогда не будет.

РАН ГОТОВИТ СМЕНУ

В начале учебного года руководители упомянутых школ должны будут заняться еще одним вопросом - изучить потребность самих детей, чтобы понять, чем бы они сами хотели заниматься и какие науки постигать.

- Может, кто-то на базе ИАТЭ хотел бы углубленно заниматься, например, информатикой или биологией, - говорит Волнистова. - Когда мы сформируем такие группы по интересам, поймем, сколько детей и по каким направления будут заниматься.

Пока, по ее словам, в проекте будут участвовать школьники 10-11 классов. Однако в будущем к научной работе будут привлекать детей помладше. По мнению управления образования, наиболее эффективно в научную работу вовлекаются школьники, начиная с седьмого класса, - на это и будут ориентироваться.

По сути, проект нацелен на то, чтобы подготовить достойную смену для Российской академии наук. РАН всерьез занята поиском талантливых, креативных и дерзких преемников. Причем будущие кадры и элитные школы для РАН готовят не в столице, а на базе образовательных учреждений по всей стране - опорные школы создаются на базе высших учебных заведений и НИИ, работающих в 32 регионах России. То есть равные шансы попасть в «сборную РАН» есть у всех одаренных детей, в том числе и из Обнинска.

Диана КОРШИКОВА

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