Сергей Клименко: «Будущее - за раздельным сбором мусора!»

В конце июля на предприятии ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» была запущена сортировочная линия, рассчитанная на 150 тысяч тонн мусора в год. В скором будущем компания планирует ввести еще несколько дополнительных специализированных линий.

Вопрос остается только в том - готовы ли жители способствовать переработке мусора и «созрели» ли они для раздельного сбора отходов?

«ДИНАМИКА ХОРОШАЯ!»

Позицию «Спецавтохозяйства Обнинск» в этом вопросе лучше всего иллюстрирует цитата Сент-Экзюпери из «Маленького принца» на главной странице сайта предприятия: «Eсть такое твердое правило - встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету».

Со своей стороны компания сейчас делает все возможное для того, чтобы наукоград в вопросе утилизации мусора следовал по следам продвинутых стран Европы.

С начала этого года в Калужской области внедрили раздельный сбор отходов. На улицах города появились первые контейнеры разных цветов для разных видов мусора - стекло, пластик, картон. Прогрессивная часть населения эту идею поддержала. Более того, многие жители, рядом с которыми еще не появились специализированные контейнеры, предпочитают на машине добираться до ближайшей площадки с раздельным сбором и выкидывать мусор там, нежели по старинке бросать пакеты в мусоропровод.

Позитивную динамику отмечает и один из учредителей «Спецавтохозяйства» Сергей КЛИМЕНКО.

- Прогресс очевиден, люди осознают необходимость раздельного сбора, нам даже пришлось увеличить периодичность вывозов этих контейнеров, - говорит Сергей Владимирович. - Особенно хорошая динамика по стеклу.

ОБНИНЦЫ ХОТЯТ БОЛЬШЕ КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА!

Кстати, как нам признались некоторые читатели, даже не имея под боком контейнеров трех цветов, они с этого года начали сортировать мусор дома самостоятельно по пакетам - чтобы людям, которые работают на сортировочной линии, было проще отделить то же стекло, органику и пластик от другого мусора. В общем, обнинцы как могут проявляют заботу не только об экологии, но и о тех, кто трудится на площадке «Спецавтохозяйства».

Кстати, непосредственно на самом предприятии раздельно собранный мусор на общую ленту не попадает: его просто раскладывают на площадке, внимательно осматривают и убирают из него все лишнее, что попало в контейнер по невнимательности. Далее собранное «добро» направляют на переработку.

В общем, что касается жителей, то сознательная часть населения, безусловно, готова к раздельному сбору. Другой вопрос - для этого недостает специальных контейнеров.

«Спецавтохозяйство Обнинск» является перевозчиком и обработчиком отходов, в задачи которого входит и сортировка. А вот созданием инфраструктуры и установкой контейнеров должен заниматься Калужский региональный экологический оператор совместно с муниципалитетом.

ЧТО ДЕЛАТЬ С МУСОРОПРОВОДОМ?

Для решения этого вопроса в администрации города создана специальная рабочая группа, и принципиальное решение по установке спецбаков уже достигнуто. Однако воплощению этой идеи мешает проблема технического характера. Как отметил мэр города Владислав ШАПША, для того чтобы установить контейнеры, нужно найти подходящую площадку.

Сейчас мусоросборники находятся у подъездов, железные коробки вплотную прилегают к окнам первых этажей или дверям. А так как конструкция изначально не предусматривала крышки, из открытых баков мусор воруют собаки или вороны и разносят все это по округе. Поэтому новые площадки должны быть максимально продуманными, эстетически приятными и удобными. Выделить под них кусок земли в условиях двора, где и без того люди бьются за каждое парковочное место, - задача не из простых. Кроме того, с введением раздельного сбора становится непонятно - что делать с мусоропроводом, к которому так привыкли люди?

Стоит ли его просто заварить или для него нужно найти другое применение в рамках современных тенденций? И Шапша, и Клименко склоняются ко второму варианту. Например, в мусоропровод можно выкидывать только один вид каких-то отходов, допустим, органический - то, что быстро портится в домашних условиях. А вот картон, стекло и пластик можно подкопить и выкинуть уже в контейнер. Это пока только первый вариант, так сказать, на вскидку. Но то, что мусоропровод будет модернизирован и интегрирован под раздельный сбор, - это точно.

Конкретные же решения, по словам градоначальника, рабочая группа огласит до конца года.

ОБЪЕМЫ БУДУТ УВЕЛИЧИВАТЬСЯ

Ну а в данный момент на предприятии «Спецавтохозяйство Обнинск» заняты «обкаткой» новой сортировочной линии мощностью в 150 тысяч тонн в год.

- Сейчас пока у нас выходит порядка 100 тысяч тонн, 65 из которых приходится на Обнинск, остальное - на районы, - говорит Сергей Клименко. - В будущем году планируем увеличить объем до проектной мощности.

Сейчас на линии работают порядка 30 человек, которые занимаются отбором вторичного сырья вручную. Когда будет введена дополнительная смена (а есть и такая идея), количество сотрудников увеличится до 50 человек.

- Сама технология сортировочной линии состоит в следующем: стоит большой динамический сепаратор барабанного типа, из всей массы отходов, которые туда поступают, мы отбираем тяжелую гниющую фракцию - органо-минеральную смесь, -говорит Сергей Владимирович. - Сейчас мы ее вывозим на полигон, но региональный оператор в следующем году обещает нам выделить место, куда будет поступать эта фракция для того, чтобы «созревать» и в дальнейшем использоваться в качестве компоста.

После сепаратора на рабочий конвейер поступает оставшийся мусор, из которого вручную отбирается вторичное сырье - все то, что пригодно для переработки: картон, бумага, полиэтиленовая тара любых видов, бутылки, пластмасса, пленка и алюминиевая банка. На конце линии находится магнитный сепаратор, который отбирает металл - притягивает его магнитом и бросает в контейнер.

В итоге остаются так называемые «хвосты», которые вывозятся на полигон.

«ОБНИНСК НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ!»

На данный момент предприятие добилось значительной эффективности по отбору вторсырья - из поступающего мусора 7-8% сейчас уходит на переработку. Этот показатель «Спецавтохозяйство Обнинск» планирует довести до 18%. Помимо этого здесь отделяется 20-25% органо-минеральной смеси. Грубо говоря, обнинское предприятие отбирает порядка 40% всех поступающих отходов, в том числе дерево и резину.

В июле, кстати, был поставлен рекорд по количеству отобранного стекла - 115 тонн! В этом месяце эту цифру собираются увеличить до 200.

Как говорит Сергей Клименко, это только начальная стадия сортировки и переработки мусора.

- Дальше мы планируем работать с органо-минеральной смесью, планируем открыть для этого дополнительную линию, также откроется линия для переработки древесины. Хотим поставить дополнительное оборудование, чтобы обрабатывать еще и «хвосты». Это будут серьезные оптические и пневматические сепараторы, измельчители и сушилки. Оттуда тоже можно будет выбирать вторичное сырье, а из остатков получать сырье для дальнейшего производства топлива, - говорит Клименко.

Сергей Владимирович уверен, что Обнинск находится на правильном пути в деле современной переработки отходов.

- Будущее - за раздельным сбором! - подчеркнул Клименко.

Диана КОРШИКОВА

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