15.08.2019

«Мракобесие уже началось!»



Жители новой многоэтажки страдают от переселенцев с улицы Глинки.

Не так давно 20 с лишним квартир из аварийных домов на улице Глинки переселили в чистенькую и свежую многоэтажку на Кутузова, 23. Но, как выяснилось, вместе с некоторыми жильцами сюда переехали тараканы, бескультурье и дебош.

 

КВАРТИРУ ПРЕВРАТИЛИ В БОМЖАТНИК

Семью Н. в доме на улице Глинки, 11 знали все соседи. Глава семейства - мать четырех детей, трое из которых несовершеннолетие - мальчики 16, 14 и 10 лет. Вечно пропадает на гулянках, дома появляется редко. Узнать о ее приходе или уходе можно по крикам и недовольству детей: парни как могли осаживали мать и старались не пускать ее в загулы, но ту было не остановить.

В итоге парни воспитывались сами по себе. Школу они особо не посещали. По словам соседей, в будние дни ребят можно было увидеть бестолку слоняющимися по двору и громко слушающими музыку. Судя по запахам из квартиры, там царил полный бардак. Оно и понятно - хозяйки не было, а подросткам чистота была ни к чему. Тараканы и антисанитария никого не смущали.

 

Но примерно месяц назад проблемное семейство перекочевало на новую жилплощадь, предоставленную государством. Оставшиеся соседи уже готовились с облегчением выдохнуть, избавившись от маргинальной ячейки общества, как вдруг в их освобожденной квартире случилось ЧП - прорвало трубу.

У соседки снизу с потолка потекли продукты жизнедеятельности! Разумеется, соседи вызвали аварийку, квартиру пришлось вскрывать, чтобы перекрыть воду.

- Это был самый настоящий бомжатник, - вспоминает жительница соседней квартиры. - У них засорился унитаз, все его содержимое всплыло. Бедная соседка ходила раскидывала хлорку, чтобы избавиться от этого запаха. В квартире была полная антисанитария. У них не было ванной комнаты - только один унитаз стоял. В стенах дыры, обои ободраны, собачье дерьмо по всем углам, в квартире не было горячей воды - у всех жителей были газовые колонки, а у них - нет. Как они мылись, я не знаю. Когда я зашла на кухню, то просто ахнула - везде хозяйничали тараканы, все было в жире, ужас какой-то!

Как уверяют соседи, за все время, сколько они помнят данную семью, к ним в гости ни разу не наведывались социальные службы или опека - о существовании проблемных подростков, кажется, вообще никто не знает.

 

 

НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ БРАТЬЯ СКИНУЛИ С ВЫСОТЫ ЛОПАТУ НА ПРОХОЖИХ!

Тем не менее все эти люди со своими нравами и привычками переехали в новый дом. Консьержки пока отмечают, что никаких происшествий здесь не было и вообще они ни разу не слышали, чтобы кто-то на кого-то жаловался.

А вот сами соседи с Глинки, которые также получили здесь новые квартиры, говорят обратное. Например, по их словам, пару недель назад подростки едва не угробили случайных прохожих. Парни сбросили с верхнего этажа совковую лопату. В этот момент под ними как раз проходила женщина с маленькой девочкой, которая в последний момент подняла голову, отскочила и успела одернуть ребенка. Еще мгновение, и по вине асоциальных братьев здесь могла бы произойти трагедия.

Некоторые жильцы заметили, что мальчики не дают играть во дворе другим детям, их начинают бояться. В общем, опасения у людей самые неприятные.

Мы поинтересовались в администрации города: предоставляя жильцам из неблагополучных районов новые квартиры, кто-нибудь контролирует их дальнейшую судьбу? Проводят ли с проблемными новоселами разъяснительную беседу и призывают ли их жить цивилизованно в новых домах?

По словам начальника жилищного отдела мэрии Ларисы МИРОНОВОЙ, такую работу с переселенцами не ведут, дескать, люди же взрослые - никто с ними нянчиться не обязан.

- Если же случаются какие-то инциденты, то здесь должна разбираться полиция, - считает Лариса Генриховна.

Жители Глинки, уже достаточно натерпевшиеся от семейства, призывают жителей многоэтажки быть бдительными к своим новым соседям и немедленно вызывать стражей порядка, если упомянутые граждане опять начнут заниматься мракобесием - именно так во дворе называли деятельность беспризорных братьев. Потому как, если им пришло в голову скинуть с высоты на людей лопату, то кто его знает, что еще у них там в голове?..

                                                                                              Римма СУББОТИНА

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