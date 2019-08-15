Вместо обещанного парка и таунхаусов у жителей ЖК «Новый город» под окнами появится высотка!

Умудренные опытом люди говорят: хочешь купить жилье без сюрпризов - покупай «вторичку» в старом застроенном районе. Мол, в этом случае можно не беспокоиться насчет того, что однажды напротив твоих окон кто-нибудь построит торговый центр.

Для Обнинска этот совет неактуален - город развивается и растет, рынок нового жилья здесь безграничный, желающих поселиться в новых микрорайонах тоже предостаточно. Но можно ли быть уверенным, что, покупая квартиру в новостройке, тебя не будет ждать неприятный «подарок»?

Жителям улицы Осенней в поселке Борисоглебский (ЖК «Новый город») застройщик при продаже квартир пообещал: по соседству у людей будет лишь зеленый островок для прогулок и миленькие низкие коттеджи, но потом передумал и решил строить... небоскребы!

ЗАСТРОЙЩИК ТВОРИТ, ЧТО ХОЧЕТ?

- Застройщик показал нам генплан города с его дальнейшей перспективой развития. Перед моим домом был нарисован парк и трехэтажные таунхаусы. Но после того как мы все согласовали, генплан был изменен! Вместо таунхаусов и парка там появились многоэтажные дома! - говорит один из владельцев коттеджа на улице Осенней.

Жители поселка уверяют, что о проведении публичных слушаний по внесению изменений в генплан их никто не оповещал, их представители не присутствовали на собрании и не могли отстоять свои права.

- В соответствии с какими законодательными и нормативно-правовыми актами Российской Федерации был изменен градостроительный план? - возмущаются жители микрорайона. - Застройщик пообещал нам одно, а делает совершенно другое! Творит то, что хочет, и даже не считает нужны посоветоваться с нами!

Как только люди узнали о том, что у них под окнами вырастит многоэтажка, они незамедлительно написали письмо на имя мэра, собрали подписи и попросили разобраться в этом вопросе. И власти чаяния жителей услышали - их пригласили на собрание в архитектуру. А вот дальше показания разнятся. По словам одного из активистов, людям представили другой проект планировки, который якобы улучшили по просьбе людей.

- Согласно этому проекту, увеличивается плотность жителей, причем весьма значительно, при этом там откуда-то появилась и крытая автопарковка! - говорит мужчина.

Все эти нововведения людей не устраивают категорически, в связи с этим они потребовали отменить все изменения и провести повторные публичные слушания по планировке, межеванию и изменению строительных решений в данном микрорайоне. Жители просят дать им возможность влиять на строительные решения так, чтобы застройщик, когда на ходу выдумывает новые проекты, учитывал интересы тех, кто уже купил квартиры в его домах.

- На сайте застройщика есть фирменный слоган: «Новый город - строится вокруг вас!». Что правда, то правда - строится он действительно вокруг нас и никого не спрашивает! - грустно шутит жительница Осенней.

САМИ ВИНОВАТЫ

А вот застройщик и администрация города истерию по этому поводу не разделяют. Чиновники уверены, что изменения были не просто законны, но и необходимы - причем самим же жителям этого микрорайона!

- То, что люди не присутствовали на публичных слушаниях, не значит, что слушаний не было, - заявила главный архитектор города Ольга ЛАПИНА. - Процедура утверждения проекта по внесению изменений в документацию по планировке жилого района Заовражье была проведена администрацией в соответствии с действующим законодательством. Закон не предусматривает оповещения каждого жителя в отдельности - вся информация размещается в официальном печатном издании и на сайте мэрии. Все эти извещения есть, все протоколы были опубликованы. Более того, срок проведения публичных слушаний составил более месяца - с момента их назначения Обнинским Городским Собранием.

Грубо говоря, с тех пор как данное мероприятие было объявлено, у людей было 30 дней на то, чтобы высказать свою отрицательную позицию, подать протест и прочее, но никаких замечаний от жителей не поступило.

Впрочем, даже если бы люди и пришли, то вряд ли бы что-то смогли изменить кардинально. «Новый город» стоит не только на той земле, которую предоставила администрация, но и на участке, который находится у компании в частной собственности еще с начала двухтысячных. Поэтому «Новому городу» ничего не помешало стать инициатором изменений и документации по планировке этой территории.

- Застройщик обратился в администрацию, предоставил проект, мэрия провела в соответствии с законодательством публичные процедуры. После утверждения документации жители коллективно обратились в администрацию, сказали, что «Новый город» обещал построить невысокое жилье, а вместо этого они получили многоквартирные дома. Тогда управление архитектуры устроило встречу - застройщик принес проект, в котором просчитал инсоляцию квартир (облучение помещений солнечным светом через окно - прим. ред.) в низкоэтажной застройке - на другой стороне дороги он хотел построить многоквартирные дома.

По словам Лапиной, по согласованию с жителями проект был изменен - многоэтажку решено было развернуть на 45 градусов вглубь микрорайона и понизить до 6 этажей со стороны малоэтажных домов. То есть высотка будет каскадом - чем дальше от малоэтажек, тем выше сектора.

ВСЕ ИЗ-ЗА СТРОИТЕЛЬСТВА ШКОЛЫ

- Все это рассматривали, была большая делегация от жителей, они и руководство «Нового города» вроде бы поняли друг друга, - говорит Ольга Ивановна. - Пришли к выводу, что никаких норм не нарушено, и на этом разошлись. Но жители все равно обращаются, говорят, что увеличилась плотность населения, что якобы там вырубили парк. Но по факту там ничего не меняли, и плотность не увеличилась - количество квадратных метров жилья не изменилось.

Как отметила главный архитектор города, формально вносить изменения в проект планировки, утвержденный на публичных слушаниях, у застройщика не было причин, дескать, и он, и власти просто пошли навстречу пожеланиям жителей.

Но почему застройщик вообще изменил первоначальный проект, обещанный людям? С чего вдруг вместо таунхаусов он решил строить многоэтажку?

Виной всему оказалась не экономическая выгода, а изменение градостроительных норм. В новом микрорайоне в будущем должны появиться школа и детский сад, и, говоря простым языком, по новым правилам на одного ученика требуется больше места, чем в те времена, когда этот участок межевался.

- Сейчас земельные участки под школы должны быть больше, чем требовалось для старых школ. В связи с этим, например, мы не смогли «посадить» еще одну школу возле 16-й школы, хотя она там была предусмотрена нашим старым генпланом.

Что же касается учебного заведения в Борисоглебском. Вместо школы на 600 мест по первоначальному проекту здесь потребовалась школа на 1000 мест. Вместе с вместимостью школы увеличился и земельный участок под ее строительство, а вместе с ним, соответственно, сократилось место под жилье.

- Мы понимаем, что это частный участок. И застройщик отдает под школу свои территории, чтобы обеспечить жителей местами в детском саду и в школе, - они нарисованы в проекте в середине микрорайона. В связи с тем, что участок под школу увеличился, а площадь под застройку жилья уменьшилась, пришлось поднимать этажи, - резюмировала Лапина.

Ольга Ивановна подчеркнула, что мэрия не видит нарушений чьих-либо прав.

- Люди не ходят на публичные слушания, а потом оказывается, что кто-то должен проводить повторные - это не предусмотрено законодательством. Мы не можем заставлять застройщика снова вытаскивать этот вопрос на слушания. Тем более что он по желанию жителей скорректировал проект, который, кстати, прошел госэкспертизу - то есть его новые дома не будут никого затемнять.

Станет ли от такой формулировки жителям легче - неизвестно. Но даже если в их домах по-прежнему будет попадать солнечный свет - тот факт, что они купили не то, что им обещали, никуда не денется.

Диана КОРШИКОВА

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