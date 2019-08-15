В Обнинске все-таки построят скейт-парк!

Ни один городской паблик не обошел вниманием проблему обнинских спортсменов, которым негде кататься на скейтах. Обнинцы даже создали петицию с требованием построить в городе современный скейт-парк. Но, кажется, теперь в ней отпала необходимость - как сообщил нашей газете мэр Обнинска Владислав ШАПША, спортивный объект в городе могут начать строить уже в этом году,

причем в самом сердце наукограда!

СКЕЙТЕРЫ ОККУПИРОВАЛИ ВСЕ НАКЛОННЫЕ ПЛОСКОСТИ ГОРОДА

Ни одно спортивное сооружение горожане не ждали так долго. Просьбы и комментарии с предложениями построить площадку для катания на скейтбордах появлялись даже в тех постах, где они были ни к месту: в Гурьяновском лесу установили детскую площадку - хорошо, но лучше б скейт-парк построили. Нужно ли переименовать остановку у ЦИПКа? - да какая разница, вы, главное, скейт-парк постройте!

В городе множество спортивных объектов: горнолыжка, лыжероллерная трасса, велодорожки, есть стадион «Труд», спорткомплекс «Олимп», во многих дворах помимо детских площадок оборудованы спортивные снаряды, находящиеся в открытом доступе. Но тем не менее строительство скейт-парка для горожан - это не баловство и не прихоть. Это острая необходимость!

- Я несколько раз видела, как возле «Самолета» на Гагарина дети кто на роликах, кто на скейте катались со спуска, который ведет на проезжую часть! Летя на скорости, они едва успевали схватиться за перила, чтобы затормозить перед автомобилем! - рассказывает жительница 51 микрорайона Анна Геннадьевна.

Другие наши читатели видели, как подростки на скейтах и самокатах устраивают баттлы на других городских поверхностях, более-менее напоминающих спуски и подъемы. Особенно доставалось фонтанам, входным группам магазинов, перилам и так далее. Отчаявшиеся спортсмены от безысходности даже сами как могли из старой фанеры и досок соорудили себе спуски на поле за одной из стройплощадок. Но такая конструкция хоть и заслуживает уважения, но нисколько не спасает от травм. Да и в вечернее время тут ни одного фонаря - так что особо с друзьями не покатаешься.

СПОРТСМЕНЫ МАЛОЯРОСЛАВЦА ПРОСЯТ ПОСТРОИТЬ ПЛОЩАДКУ УЖЕ БОЛЬШЕ 10 ЛЕТ!

С большим сочувствием и пониманием к обнинским скейтерам относятся их «коллеги» из соседнего Малоярославца. Там ситуация аналогичная - скейт-парк ребята требуют уже больше 10 лет.

- При нас уже несколько раз менялась власть, сменилось и поколение самих спортсменов, но одно остается неизменным - нашу просьбу о строительстве никто не выполняет, - рассказывает один из инициаторов строительства скейт-парка в Малоярославце Константин КУЗНЕЦОВ. - Максимум, чего мы добились, - это 17 тысяч рублей, которые нам дали перед Днем физкультурника, чтобы мы поставили фигуру, попрыгали и повеселили народ на празднике. И то, деньги выделил не город, а спонсор, который через кого-то узнал о нашей просьбе. Мы ее поставили в центре города, у кинотеатра, где исторически каждый вечер собираются все экстремалы. Но потом нам сказали, мол, в центре вы стоять не будете. Перевели рампу в район Маклино, но и там нам не нашлось места.

На протяжении многих лет ребята обивали пороги мэрии, писали письма и предлагали свои варианты размещения скейт-парка - в общем, были готовы сотрудничать с чиновниками и всячески содействовать решению этого вопроса. Но власти же вспоминали про экстремалов, только когда надо было произвести фурор на массовых мероприятиях. Когда в этом году их вновь попросили за спасибо «попрыгать» на Дне физкультурника, парни отказались.

Как считает Константин, в Обнинске ситуация носит более массовый характер.

- Скейт вошел в программу Олимпийских игр в 2020 году, но у нас после чемпионата мира все больше развивают футбол, хотя в наукограде желающих заниматься на рампе очень много, - говорит Константин. - Я знаю, что один из активистов в Обнинске сам снимал помещение и разрешал ребятам за символическую плату там кататься на самокатах и скейтах, но, видимо, не потянул - слишком дорого все это обходилось. Он же в свое время привез рампу к «Олимпу», но оттуда нас прогнали, так как это была парковка и на ней ничего устанавливать было нельзя.

СКЕЙТ-ПАРК БУДЕТ НА ПЛОЩАДИ ВОЗЛЕ ДОМА УЧЕНЫХ

Все посвященные в этом вопросе спортсмены знают - хочешь покататься с комфортом, езжай в Москву. Можно поехать и в Калугу, но там и своих любителей предостаточно.

- В Калуге два скейт-парка, один открытый, который ребята сделали сами. Они разрешают в нем покататься за небольшую сумму, но он практически всегда переполнен. Для такого города нужны три-четыре площадки, не меньше, - считает спортсмен.

Но вернемся в Обнинск. Как рассказал нам мэр Владислав ШАПША, его на улицах частенько «ловят» молодые ребята, которые интересуются - будет ли у них когда-нибудь скейт-парк. И теперь градоначальник может ответить с уверенностью - будет.

По словам сити-менеджера, построить его планируют в рамках будущей городской площади возле Дома ученых - то есть скейт-парк появится в самом центре Обнинска! Другой вопрос - будет ли он полномасштабного формата и как именно будет функционировать. Строить его будет инвестор, который сделает эту площадь центром притяжения всех горожан. Но потом властям предстоит найти тех, кто будет самостоятельно обслуживать и развивать данный объект, - а это уже другая задача.

Саму же площадь, по словам Владислава Валерьевича, планируют начать строить уже в конце года. Так что, возможно, уже в будущем году у обнинских скейтеров появится свое официальное место для покатушек.

Диана КОРШИКОВА

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