В ожидании трагедии

Обнинцы просят к 1 сентября сделать тротуары возле школы № 1.



Ввиду постоянных разговоров о дорожной безопасности и подготовке детей к новому учебному году, странным выглядит тот факт, что долгие годы учащиеся школы № 1 вынуждены ежедневно подвергать свою жизнь опасности.

Из-за неудобной и узкой проезжей части, а также из-за отсутствия тротуара на улице Пирогова тут постоянно создаются аварийные ситуации. Родители-автомобилисты переживают - если ничего не предпринять, однажды здесь точно случится трагедия.

НИ ПРОЙТИ, НИ ПРОЕХАТЬ

В период каникул улица Пирогова выглядит вполне себе мирно и тихо, однако все, кто причастен к работе школы № 1, знают, что с 1 сентября здесь начнется полный коллапс.

- Я пару раз проезжала здесь в утренний час пик, и это был кошмар. Дорога и без того узкая, а родители, которые привозят детей на занятия, паркуются кто на обочине, кто на пешеходном переходе, кто на повороте. В итоге сами не могут разъехаться и другим не дают. Вечером ситуация еще хуже. Если утром они высадили ребенка и поехали дальше, то после уроков родители какое-то время просто стоят и ждут, пока ребенок выйдет из школы. При мне ехал грузовик и попал в здешнюю пробку. Хотел сдать назад и объехать по другой дороге, а ему даже развернуться негде было - все заставлено машинами.

Среди десятков автомобилей, загораживающих обзор друг другу, по проезжей части пробегают и сами дети. Так как вдоль школы нет нормальных пешеходных переходов, дойти из Старого города до школы пешком - тоже тот еще квест.

ТРОТУАРЫ БУДУТ ВОЗЛЕ НОВЫХ ДЕТСКИХ САДОВ

В мэрии всю серьезность ситуации понимают, но признают - виной всему старая часть города и условия сложившейся застройки. Раньше улица Пирогова вообще была пешеходной, так что и тротуаров никаких не предусматривалось.

Но это не значит, что чиновники не будут принимать никаких мер, как пояснила нам главный архитектор города Ольга ЛАПИНА. Сейчас в этом районе строится два детских садика - на Пирогова, 12 и 14. И согласно нынешним нормам, они предусматривают тротуары и парковочные карманы со стороны сада. И в данный момент эти работы как раз ведутся. Но вот со стороны школы сделать тротуар или стоянку проблематично - там проходят коммуникации, в том числе и проблемная ливневка.

Тем не менее в рамках строительства садов проблему тротуаров и пробок будут решать, иначе к автотранспорту родителей школьников на узкой дороге прибавятся автомобили мам и пап детсадовцев, и тогда здесь уже точно никто не разъедется...

Диана КОРШИКОВА

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