«Вестник обмана»

Заезжие продавцы под видом дорогостоящих лекарств навязывают обычные ягодные сиропы?

Несколько раз в месяц в Обнинск приезжают представители компании «Фитомакс», которые устраивают ярмарку-продажу неких препаратов, способных исцелить чуть ли не от всех болезней.

Покупательский спрос огромный. Наивные пенсионеры свято верят в чудодейственные лекарственные флакончики, поэтому в момент приезда торговцев в точке продажи можно увидеть настоящее столпотворение. Стоимость эликсиров запредельная для пожилых людей, а вот эффект... сомнительный.

Попробуем узнать, что «впаривают» обнинским пенсионерам под видом лекарств и стоит ли вообще ходить на такие ярмарки-продажи?

ЧУДЕСНЫЕ ИСЦЕЛЕНИЯ

Но начнем мы не с самих ярмарок, а с того, как о них узнают жители Обнинска. Многие из вас наверняка обращали внимание на некий «Вестник здоровья», который из ниоткуда появляется в ваших почтовых ящиках. Газета рассказывает о препаратах фирмы «Фитомакс», каждое лекарство сопровождается одобрительным комментарием от какого-нибудь серьезного врача, который вещает о многочисленных клинических исследованиях и подтвержденном эффекте данного препарата.

Все это сопровождается многочисленными и подробными отзывами покупателей, с фотографиями реальных людей и их историями чудесного исцеления. Был слепой, но после приема капель «Хрусталекс» и капсул «Зоревит» прозрел. Весил 160 килограммов, но благодаря комплексу похудения «Унислим» за пару месяцев скинул 50 кило без всяких диет и спортивных нагрузок.

В общем, если тоже хотите приобрести эти чудо-препараты - приходите туда-то в такое-то время: на последней полосе указаны адреса и даты проведения ярмарок.

При этом в газете отсутствует какая-либо информация об издании и его учредителе. Не указан тираж - где и когда он был отпечатан. Адреса и телефона редакции нет, как и нет имени главного редактора. Авторство в материалах также отсутствует. Никаких опознавательных знаков, контактов и имен ответственных лиц за достоверность информации в «Вестнике здоровья» просто не существует!

НЕСУЩЕСТВУЮЩИЕ КЛИЕНТЫ И ДОКТОРА

В самой фирме «Фитомакс» нас заверили, что данная листовка - вовсе не газета, а просто информационный буклет, который не требует регистрации в качестве СМИ. Действительно, регистрация не требуется, если тираж подобного издания составляет меньше 1 тысячи экземпляров, но «Вестник здоровья» заполонил практически всю страну! Один из наших читателей сделал фото во время разноски этих газет в Обнинске - количество «информационных листовок» там явно превышает допустимое законом число!

На «Закон о рекламе» составителям газеты тоже плевать - достаточно просто поискать информацию о «Вестнике здоровья» в интернете. Наши коллеги из других регионов проводили множество журналистских расследований на эту тему и выяснили, что, например, статьи и отзывы якобы реальных людей созданы авторами-фрилансерами текстовых бирж - они просто придумывают истории исцелений и мотивируют читателей бежать и покупать эликсиры от компании «Фитомакс». Подчеркнем, что даже если найдутся реальные люди, готовые отправить в редакцию газеты свой отзыв, - они банально не найдут ее адреса!

При этом, как нас заверили в самой компании, отзывы якобы реальные и сделаны они непосредственно в момент ярмарок и по согласованию со счастливыми и исцелившимися покупателями.

Но что-то нам подсказывает, что один из пенсионеров Зеленограда с компанией не согласится - пожилой мужчина нашел в газете свое фото под чужим именем вместе с несуществующей историей болезни, которую ему приписали. Или вот, например, еще один человек - жительница города Харабали Астраханской области Гульчихра ЖАМУМУРАТОВА, которая вылечилась благодаря одному из бальзамов «Фитомакса». Женщины с таким ярким именем сотрудники местного УФМС среди жителей вообще не нашли!

Что примечательно: какого бы возраста, национальности или пола не был человек - все отзывы будто бы написаны одной рукой - в одном стиле, с грамотно построенными предложениями и оборотами, ровно так, как учат копирайтеров с текстовых бирж.

Личности врачей - дерматологов, реаниматологов, офтальмологов и хирургов, которых используют для придания веса и внушения доверия, тоже вызывают сомнения, зачастую таких людей вовсе не существует, как и медицинских заведений в тех городах, где они якобы работают. Все это легко проверить с помощью интернета, которым, увы, основной контингент «Фитомакса» ввиду возраста не пользуется.

ЯРМАРКА НЕ ПО ПРАВИЛАМ

На вопросы об этих фантомных людях девушка-оператор из компании «Фитомакс» милым голосочком отвечает спокойным тоном с заученными словами - такого не может быть, но если эти люди с чем-то не согласны - пусть направят нам свой запрос, мы его передадим в отдел, который этим занимается, и когда-нибудь вам ответят. В общем, смутить оператора невозможно - подобные претензии на горячую линию компании наверняка сыплются регулярно, так что здесь готовы к любому острому вопросу.

Но вернемся в Обнинск. В августе в наукограде прошло уже несколько ярмарок. Проходят они в очень интересном формате - всего лишь в течение часа на арендованной территории. Видимо, это позволяет в случае «шухера» быстро собрать коробки и оперативно ретироваться.

Напомним, компания заявляет о том, что продает биологически активные добавки (БАД)ы. Делает она это посредством ярмарок и продаж через интернет. Однако по закону оба этих способа для продажи БАДов недопустимы - лицензированную продукцию этого вида можно продавать только в аптеках!

Тем не менее «Фитомакс» направляет своего представителя в Обнинск, он заключает с кинотеатром «Мир» договор на аренду помещения в течение часа - обходится это в 1500 рублей. Сотрудники кинотеатра признаются, что никогда не задумывались о том, какую продукцию распространяет их компаньон, - мол, люди приходят толпами, и пока никто не жаловался.

По словам заместителя директора Галины ПОВАРОВОЙ, в том году во время ярмарки к предпринимателям наведались сотрудники какого-то надзорного ведомства и проверили документы, возможно, по просьбе недовольного клиента. Однако, изучив документацию, проверяющие ушли, и представителей «Фитомакса» никто ни за что не наказывал и не задерживал. В остальном проблем с компанией нет - люди, в основном пенсионеры, приходят регулярно.

ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ ОКАЗАЛСЯ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫМ НАПИТКОМ

Итак, давайте ознакомимся с ассортиментом, который предлагают обнинским старикам. Во-первых, сразу отметим, что покупать препараты советуют по несколько штук. Один курс приема может начинаться от 4 упаковок, а цена каждой из них в среднем составляет минимум 700 рублей.

Возьмем, допустим, капли «Мегаферон» от папиллом и бородавок. Что о них рассказывает некий врач-дерматолог Егоров Д.В. (без фото и указания места работы), советующий принимать «Мегаферон» вместе с гелем «Экзапсан»:

«На сегодня это наиболее эффективный и признанный метод для устранения папиллом и бородавок. Действуя совместно, препараты выполняют основную общую задачу: нейтрализуют вирус папилломы человека и устраняют новообразования на коже. После того как вирус будет деактивирован, быстрее и легче устраняются его внешние проявления. При этом комплекс помогает укрепить иммунитет и предупредить рецидив появления папиллом и бородавок. Могу сказать, что капли «Мегаферон» и гель «Экзаспан» - одни из самых эффективных и безопасных средств для удаления эстетической и в то же время опасной проблемы».

Звучит воодушевляющее, правда? Но давайте поищем информацию о «Мегафероне» в Едином реестре деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза и узнаем, что это за чудесный препарат?

«Концентрат напитка безалкогольного «Мегаферон», обогащенный витамином С, торговой марки «Фитомакс». Сведения о документах, на основании которых изготовлена продукция: технические регламенты «О безопасности пищевой продукции», «Пищевая продукция в части ее маркировки», «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

То есть перед нами обычный безалкогольный напиток с витамином С? А где же требования к продукции как к лекарственному препарату или хотя бы к БАДу? Их нет! Потому что это не лекарственный препарат - соответствующую сноску мелким шрифтом можно найти в самом конце газеты «Вестник здоровья» или сайта «Фитомакса». При этом стоит баночка «Мегаферона» объемом 30 миллилитров 850 рублей! А согласно рецептуре принимать эликсир надо три раза в день, рекомендованный курс приема - 4 упаковки.

НЕ БАД И НЕ ЛЕКАРСТВО

А теперь давайте рассмотрим новую линейку препаратов - бальзам «Алтагрин»:

«Бальзам предупреждает преждевременное старение организма, эффективно борется с уже имеющимися болезнями и с успехом применяется для: снижения холестерина и повышения эластичности сосудов, предотвращения инфаркта, инсульта, тромбов; устраняет воспаления и болевые синдромы; нормализует обмен веществ и борется с вирусами».

Перечислять достоинства «Алтагрина» можно долго, но вот согласно Реестру деклараций о соответствии, данный препарат не является лечебно-профилактическим и специализированным питанием, также он не является БАДом - это всего-навсего «медовая смесь» стоимостью в 760 рублей за баночку в 120 граммов. Курс приема - 4 упаковки.

Препарат от гастрита, язв желудка, изжоги и коликов «Лигаста» - это «ягодный сироп на подсластителях», «Фемилонг» от нарушений мочеиспускания и воспалений почек - лишь «сироп с минеральными добавками». А капли «Хрусталекс» для лечения глазных болезней - вообще пищевой продукт! С таким же успехом, чтобы прозреть, вы можете капнуть себе в глаз немного борща.

«СПАСИБО, ЧТО ХОТЬ НЕ НАВРЕДИЛИ»

- Я по дурости купил как-то один из препаратов на такой ярмарке, не помню даже, от чего он лечил, кажется, просто укреплял организм, - рассказывает наш пожилой читатель Михаил Викторович. - Никакого эффекта, конечно же, не было. Я почитал в интернете про эту фирму, понял, что меня обманули. И хорошо, что просто не было положительного эффекта - а то ведь эти «лекарства» могли бы и навредить! Это не «Вестник здоровья», а «Вестник обмана»! Я знаю, что многие старики так верят продавцам, что начинают принимать эти сиропы вместо назначенных настоящим врачом лекарств! Надо кончать с этой конторой!

Кто и как с ней будет кончать в Обнинске, пока неизвестно. Но мы бы посоветовали ответственным органам последовать примеру своих коллег из других регионов. В Иркутске сотрудники УФАС, например, еще несколько лет назад пресекли бодрую деятельность «Фитомакса» - они возбудили дела по различным нарушениям в рекламе ряда бальзамов и кремов в газете «Вестник здоровья» - информация об этих продуктах создавала впечатление о том, что они являются лекарственными средствами и зачастую не соответствовала действительности. Ульяновский ФАС также признал, что реклама в этой газете вводит потребителей в заблуждение.

Не пора ли и Обнинску предпринять меры в отношении нечистоплотных заезжих торговцев? Если что - следующая ярмарка в кинотеатре состоится 4 сентября с 12:00 до 13:00.

Диана КОРШИКОВА

Другие статьи из рубрики «Возмущение»