Чтобы победить аварийные карнизы, жильцы должны договориться

Что делать, если многоквартирный дом явно требует ремонта, а договориться жильцы не в состоянии? Говорят, на одной кухне две хозяйки - уже взрывоопасная ситуация, а что делать, если таких хозяек много? У одной одно мнение, у другой - другое, а найти приемлемый для всех вариант удается не всегда.

20 ЛЕТ С ОПАСНЫМ КАРНИЗОМ

Жильцы дома по проспекту Ленина, 108 решили в нынешнем году потратить собранные на ремонт средства на то, чтобы привести в порядок подъезд. Управляющая компания под руководством Сергея Волотовского взяла под козырек и выполнила заказ.

Однако дом построен в семидесятые, карнизы и козырьки балконов верхних этажей уже давно требуют каких-то работ. Но капитальный ремонт обещают сделать только в 2031 году.

Нашей читательнице 80 лет, про ситуацию с карнизами она рассказывает так:

- На балконы нам выходить не рекомендовали уже давным-давно. В 2006 году я писала: «У нас в семье первоклассник, и мы боимся ребенка из дома выпускать, опасаясь, что с аварийного карниза прилетит камень или еще что-нибудь».

Сейчас внуку уже 21 год, и он научился прекрасно выживать под аварийной крышей.

ЖИЛЬЦЫ ВЫБРАЛИ ПОДЪЕЗД

- Сначала я ходила в «ОСК», потом к ВОЛОТОВСКОМУ, - рассказывает бабушка. - Просила внести в планы работ по содержанию и текущему ремонту жилья. Но пришел ответ, из которого следует, что подобный вид работ (ремонт козырька над балконом) относится к капремонту.

В ГЖИ посоветовали договориться с жильцами, чтобы они «выделили» средства на ремонт козырьков квартир на крайнем этаже.

- Но по нашему опыту жильцы обычно на это не соглашаются, - честно предупредили в государственной жилищной инспекции.

- Есть совет дома, там есть председатель, - объясняет Сергей Волотовский. - Мы предлагали внести в список работ по текущему ремонту карниз и козырек, но жильцы выбрали косметические работы в подъезде.

По закону сегодня управляющая компания не может тратить деньги по своему усмотрению. Если так будет, то сами же жильцы будут возмущаться тем, что в доме заменили стояки, а не карнизы, или отремонтировали карнизы, вместо того, чтобы положить новую плитку.

Если денег на все не хватает, то договориться с жильцами бывает очень проблематично. Наши граждане не в состоянии прийти к консенсусу даже в вопросе, какие деревья им бесплатно посадить рядом с домом, что уж тут говорить о вопросах, на что потратить общие деньги!

КАК ЗАСТАВИТЬ ЖИЛЬЦОВ ЗАНЯТЬСЯ АВАРИЙНЫМИ БАЛКОНАМИ?

- Сейчас к балконам привлечено внимание всех коммунальных служб, поэтому мы сами предлагаем жильцам работы по укреплению конструкций, - рассказывает Сергей Васильевич. - Но соглашаются далеко не все. В тех случаях, когда видно, что конструкция требует срочного ремонта, а председатель категорически отказывается, мы предлагаем ему подписать документ об отказе. Обычно после этого все соглашаются. Никто не хочет брать на себя ответственность за потенциально опасный балкон.

Нужно отметить, что точно так же неохотно жильцы подписывают смету на смену стояков. В одном из домов на Маркса в чате граждане три дня не разговаривали, потому что никто не хотел ничего решать, и собрать собрание так и не удалось. Чат дома молчал три дня! Естественно, подписать смету на замену труб старшим по дому так и не удалось.

- Если не удается договориться с председателем по поводу ремонта аварийных балконов, мы с такими домами расстаемся, как с домом на Жолио-Кюри, 7, - предупреждает Сергей Васильевич.

К счастью, закон не отдает все на откуп неорганизованным жильцам.

- Есть ситуации, когда мы просто обязаны действовать экстренно, в таких случаях просто нет времени на согласование с жильцами, - рассказывает Сергей Волотовский. - Недавно такая экстренная ситуация была в доме на проспекте Мира, 18. Козырек над балконом пришлось демонтировать. Хозяин квартиры «расстеклил» балкон и обнаружил, что конструкция практически ни на чем не держится. Конечно, чтобы козырек над балконом не рухнул, пришлось срочно его убрать.

Не надо думать, что какие-то работы выполняются бесплатно, за срочный демонтаж тоже приходится платить жильцам дома.

ИСКАТЬ КОНСЕНСУС ПРИДЕТСЯ

- И что это будет, если наш балкон или карниз срежут? - удивляется наша восьмидесятилетняя читательница, далекая от проблем содержания дома, но вполне рассудительная. - Снег и дождь будут попадать прямо на балкон, который и без того находится в плачевном состоянии. Долго простоит такая конструкция? Или скоро придется срезать балконы один за другим?

В плановом отделе управляющей компании объяснили, что козырек относится к фасаду, а это капремонт и непонятно, как передвинуть запланированную дату, 2031 год, на более близкое время.

- Это бесхозяйственность, какая хозяйка доведет свою квартиру до такого! Кто будет 30 лет ждать, пока дом разрушится? - возмущается пенсионерка.

И именно поэтому нужно сделать все, чтобы найти общий язык жильцам и коммунальщикам. Никому не нужны рухнувшие балконы и разрушенные дома, поэтому искать консенсус придется.

Рената БЕЛИЧ