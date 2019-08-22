Два года жительница Обнинска сражалась со своими квартирантами

В объявлениях о сдаче квартир часто приходится читать про различные ограничения. Кто-то не хочет сдавать квартиру семьям с детьми, кто-то категорически против животных. Приходится читать и объявления, в которых указано гражданство потенциальных квартирантов. ИНОСТРАНЦЫ РАЗВЕЛИ КЛОПОВ И ТАРАКАНОВ Героиня нашей истории Ирина (имя изменено) никакими «предрассудками» не страдала и со спокойной совестью сдала квартиру гражданам из ближнего зарубежья. Хозяйке жилья даже удалось пару раз получить деньги за квартиру. Однако затем квартиранты стали рассказывать печальные истории о том, как тяжело жить. - Денег нет! - кручинился молодой человек и демонстративно вытряхивал копейки, чтобы заплатить хотя бы за воду. Ирина верила, что деньги вот-вот будут, а охамевшие квартиранты перестали платить не только за квартиру, но и за воду, свет и газ. Обратиться в полицию женщина боялась, объясняя это тем, что квартиранты знают, где она работает, и могут начать мстить. Хозяева квартиры решили сократить платежи и поставить счетчики на воду. - Чтобы показания счетчиков учитывались, их нужно поверить, - рассказывает мать хозяйки квартиры, - но когда пришли коммунальщики, оказалось, что наши жильцы документы то ли выбросили, то ли спрятали. В общем, на счетчики потратились, а поверить их так и не смогли. Соседи тоже были не в восторге, тем более что из сдаваемой квартиры поползли по подъезду тараканы и даже клопы. ТЫ ИХ В ДВЕРЬ - ОНИ В ОКНО! Когда коммунальные долги составили 45 тысяч рублей, а соседи стали высказывать явное недовольство и предложили свою помощь, Ирина решилась, наконец, выставить наглых квартирантов. - Мы по-русски не понимаем, - дружно заявили молодые люди и выезжать категорически отказались. - Нам некуда идти. Завтра поговорим. Женщине пришлось уйти несолоно хлебавши. Хорошо, что ситуацию под контроль взял сосед, предложивший врезать другой замок, как только наглые иностранцы уйдут на работу. Ирина согласилась и вздохнула спокойно. Однако через пару дней встревоженные соседи по телефону сообщили, что в квартиру с крыши кто-то лезет. Лазутчиков не остановил ни аварийный карниз, ни хилый козырек над балконом, ни 9 этаж. Когда встревоженные жильцы вскрыли квартиру, там оказался один из квартирантов-иностранцев. Оказалось, настырные мигранты решили, что один из них влезет через балкон и откроет дверь другому. Но новый замок без ключа не открывался, поэтому второму иностранному гостю пришлось уйти несолоно хлебавши. - Уходите! - потребовала Ирина у наглого квартиранта. - Нет, сегодня я не уйду, мне нужно тут пожить, - не согласился с требованиями законной хозяйки вконец обнаглевший жилец. После долгих уговоров договорились, что молодой человек уйдет на следующее утро. - И что же мне приходить Вас открывать? - растерялась женщина. - Мне на работу надо, а ключ я не оставлю. Согласился помочь сосед, он пообещал с утра выпустить квартиранта и закрыть за ним дверь. После того как настырные жильцы, наконец, выехали из квартиры, соседям пришлось скидываться на обработку квартир от насекомых. ДЕНЬГИ ВПЕРЕД! А вот другая жительница Обнинска, Катерина, не имеет лишней квартиры, чтобы ее сдавать, но и денег на жизнь ей катастрофически не хватает. Решила вместе с маленькой дочкой поселиться в одной комнате, а вторую сдавать «по койкам». 2-3 тысячи в месяц - цена, которую осилит любой гастарбайтер. Однако и в этом случае хозяйку квартиры подстерегали финансовые риски. Дружная компания из 5 жильцов пообещала оплатить жилплощадь в конце месяца, однако за пару дней до обозначенного срока два квартиранта исчезли. Впрочем, хозяйку жилплощади это не остановило, она просто стала брать деньги вперед. А вот другой семье, решившей подзаработать на сдаче жилья, пришлось обращаться за помощью в полицию. Молодая пара, покидая квартиру, прихватила стиральную машину, две кастрюли, сковородку, вилки, ложки, ножи, кружки и тарелки. «Рачительным» хозяином оказался 22-летний молодой человек из ближнего зарубежья. Оказывается, он поссорился со своей девушкой, и они передумали жить вместе и снимать квартиру. Однако сообщить об этом хозяину никто из квартиросъемщиков не потрудился, впрочем, как и о том, что не в состоянии расстаться с чужой стиральной машиной и вилками. Несмотря на то что фигурант возместил материальный ущерб в сумме 15 тысяч рублей, любителю чужих вилок все равно придется отвечать за свои действия по закону. ТАКСА СЪЕЛА ХОЗЯЙСКИЙ ДИВАН Проблемы бывают и с высокоинтеллектуальными и вполне порядочными квартирантами. Обнинский программист развелся с женой, переехал на съемную квартиру и купил себе таксу. Хозяева квартиры против животного не возражали, однако сразу оговорили, что изуродованную мебель и обои будут компенсировать из залоговых денег квартиранта. Зверушка оказалась задорной, начала с дивана, потом перешла к дверям. В общем, к моменту, когда программист решил сменить квартиру, такса нагрызла на большую сумму, чем была в залоге. - Подобных проблем можно избежать, если обращаться за помощью к специалистам. Опытные риелторы знают, как избежать многих неприятных ситуаций и предотвратить противозаконные действия квартирантов, - говорит специалист по работе с недвижимостью. - В Обнинске и Калужской области работают тысячи граждан из ближнего зарубежья, и у них нет никаких проблем с хозяевами квартир. Просто каждый должен заниматься своим делом.
В объявлениях о сдаче квартир часто приходится читать про различные ограничения. Кто-то не хочет сдавать квартиру семьям с детьми, кто-то категорически против животных. Приходится читать и объявления, в которых указано гражданство потенциальных квартирантов.
ИНОСТРАНЦЫ РАЗВЕЛИ КЛОПОВ И ТАРАКАНОВ
Героиня нашей истории Ирина (имя изменено) никакими «предрассудками» не страдала и со спокойной совестью сдала квартиру гражданам из ближнего зарубежья. Хозяйке жилья даже удалось пару раз получить деньги за квартиру. Однако затем квартиранты стали рассказывать печальные истории о том, как тяжело жить.
- Денег нет! - кручинился молодой человек и демонстративно вытряхивал копейки, чтобы заплатить хотя бы за воду.
Ирина верила, что деньги вот-вот будут, а охамевшие квартиранты перестали платить не только за квартиру, но и за воду, свет и газ. Обратиться в полицию женщина боялась, объясняя это тем, что квартиранты знают, где она работает, и могут начать мстить.
Хозяева квартиры решили сократить платежи и поставить счетчики на воду.
- Чтобы показания счетчиков учитывались, их нужно поверить, - рассказывает мать хозяйки квартиры, - но когда пришли коммунальщики, оказалось, что наши жильцы документы то ли выбросили, то ли спрятали. В общем, на счетчики потратились, а поверить их так и не смогли.
Соседи тоже были не в восторге, тем более что из сдаваемой квартиры поползли по подъезду тараканы и даже клопы.
ТЫ ИХ В ДВЕРЬ - ОНИ В ОКНО!
Когда коммунальные долги составили 45 тысяч рублей, а соседи стали высказывать явное недовольство и предложили свою помощь, Ирина решилась, наконец, выставить наглых квартирантов.
- Мы по-русски не понимаем, - дружно заявили молодые люди и выезжать категорически отказались. - Нам некуда идти. Завтра поговорим.
Женщине пришлось уйти несолоно хлебавши. Хорошо, что ситуацию под контроль взял сосед, предложивший врезать другой замок, как только наглые иностранцы уйдут на работу. Ирина согласилась и вздохнула спокойно.
Однако через пару дней встревоженные соседи по телефону сообщили, что в квартиру с крыши кто-то лезет. Лазутчиков не остановил ни аварийный карниз, ни хилый козырек над балконом, ни 9 этаж.
Когда встревоженные жильцы вскрыли квартиру, там оказался один из квартирантов-иностранцев. Оказалось, настырные мигранты решили, что один из них влезет через балкон и откроет дверь другому. Но новый замок без ключа не открывался, поэтому второму иностранному гостю пришлось уйти несолоно хлебавши.
- Уходите! - потребовала Ирина у наглого квартиранта.
- Нет, сегодня я не уйду, мне нужно тут пожить, - не согласился с требованиями законной хозяйки вконец обнаглевший жилец.
После долгих уговоров договорились, что молодой человек уйдет на следующее утро.
- И что же мне приходить Вас открывать? - растерялась женщина. - Мне на работу надо, а ключ я не оставлю.
Согласился помочь сосед, он пообещал с утра выпустить квартиранта и закрыть за ним дверь.
После того как настырные жильцы, наконец, выехали из квартиры, соседям пришлось скидываться на обработку квартир от насекомых.
ДЕНЬГИ ВПЕРЕД!
А вот другая жительница Обнинска, Катерина, не имеет лишней квартиры, чтобы ее сдавать, но и денег на жизнь ей катастрофически не хватает. Решила вместе с маленькой дочкой поселиться в одной комнате, а вторую сдавать «по койкам». 2-3 тысячи в месяц - цена, которую осилит любой гастарбайтер.
Однако и в этом случае хозяйку квартиры подстерегали финансовые риски. Дружная компания из 5 жильцов пообещала оплатить жилплощадь в конце месяца, однако за пару дней до обозначенного срока два квартиранта исчезли. Впрочем, хозяйку жилплощади это не остановило, она просто стала брать деньги вперед.
А вот другой семье, решившей подзаработать на сдаче жилья, пришлось обращаться за помощью в полицию. Молодая пара, покидая квартиру, прихватила стиральную машину, две кастрюли, сковородку, вилки, ложки, ножи, кружки и тарелки.
«Рачительным» хозяином оказался 22-летний молодой человек из ближнего зарубежья. Оказывается, он поссорился со своей девушкой, и они передумали жить вместе и снимать квартиру. Однако сообщить об этом хозяину никто из квартиросъемщиков не потрудился, впрочем, как и о том, что не в состоянии расстаться с чужой стиральной машиной и вилками. Несмотря на то что фигурант возместил материальный ущерб в сумме 15 тысяч рублей, любителю чужих вилок все равно придется отвечать за свои действия по закону.
ТАКСА СЪЕЛА ХОЗЯЙСКИЙ ДИВАН
Проблемы бывают и с высокоинтеллектуальными и вполне порядочными квартирантами. Обнинский программист развелся с женой, переехал на съемную квартиру и купил себе таксу. Хозяева квартиры против животного не возражали, однако сразу оговорили, что изуродованную мебель и обои будут компенсировать из залоговых денег квартиранта.
Зверушка оказалась задорной, начала с дивана, потом перешла к дверям. В общем, к моменту, когда программист решил сменить квартиру, такса нагрызла на большую сумму, чем была в залоге.
- Подобных проблем можно избежать, если обращаться за помощью к специалистам. Опытные риелторы знают, как избежать многих неприятных ситуаций и предотвратить противозаконные действия квартирантов, - говорит специалист по работе с недвижимостью. - В Обнинске и Калужской области работают тысячи граждан из ближнего зарубежья, и у них нет никаких проблем с хозяевами квартир. Просто каждый должен заниматься своим делом.