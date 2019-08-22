Два года жительница Обнинска сражалась со своими квартирантами

В объявлениях о сдаче квартир часто приходится читать про различные ограничения. Кто-то не хочет сдавать квартиру семьям с детьми, кто-то категорически против животных. Приходится читать и объявления, в которых указано гражданство потенциальных квартирантов.

ИНОСТРАНЦЫ РАЗВЕЛИ КЛОПОВ И ТАРАКАНОВ

Героиня нашей истории Ирина (имя изменено) никакими «предрассудками» не страдала и со спокойной совестью сдала квартиру гражданам из ближнего зарубежья. Хозяйке жилья даже удалось пару раз получить деньги за квартиру. Однако затем квартиранты стали рассказывать печальные истории о том, как тяжело жить.

- Денег нет! - кручинился молодой человек и демонстративно вытряхивал копейки, чтобы заплатить хотя бы за воду.

Ирина верила, что деньги вот-вот будут, а охамевшие квартиранты перестали платить не только за квартиру, но и за воду, свет и газ. Обратиться в полицию женщина боялась, объясняя это тем, что квартиранты знают, где она работает, и могут начать мстить.

Хозяева квартиры решили сократить платежи и поставить счетчики на воду.

- Чтобы показания счетчиков учитывались, их нужно поверить, - рассказывает мать хозяйки квартиры, - но когда пришли коммунальщики, оказалось, что наши жильцы документы то ли выбросили, то ли спрятали. В общем, на счетчики потратились, а поверить их так и не смогли.

Соседи тоже были не в восторге, тем более что из сдаваемой квартиры поползли по подъезду тараканы и даже клопы.

ТЫ ИХ В ДВЕРЬ - ОНИ В ОКНО!

Когда коммунальные долги составили 45 тысяч рублей, а соседи стали высказывать явное недовольство и предложили свою помощь, Ирина решилась, наконец, выставить наглых квартирантов.

- Мы по-русски не понимаем, - дружно заявили молодые люди и выезжать категорически отказались. - Нам некуда идти. Завтра поговорим.

Женщине пришлось уйти несолоно хлебавши. Хорошо, что ситуацию под контроль взял сосед, предложивший врезать другой замок, как только наглые иностранцы уйдут на работу. Ирина согласилась и вздохнула спокойно.

Однако через пару дней встревоженные соседи по телефону сообщили, что в квартиру с крыши кто-то лезет. Лазутчиков не остановил ни аварийный карниз, ни хилый козырек над балконом, ни 9 этаж.

Когда встревоженные жильцы вскрыли квартиру, там оказался один из квартирантов-иностранцев. Оказалось, настырные мигранты решили, что один из них влезет через балкон и откроет дверь другому. Но новый замок без ключа не открывался, поэтому второму иностранному гостю пришлось уйти несолоно хлебавши.

- Уходите! - потребовала Ирина у наглого квартиранта.

- Нет, сегодня я не уйду, мне нужно тут пожить, - не согласился с требованиями законной хозяйки вконец обнаглевший жилец.

После долгих уговоров договорились, что молодой человек уйдет на следующее утро.

- И что же мне приходить Вас открывать? - растерялась женщина. - Мне на работу надо, а ключ я не оставлю.

Согласился помочь сосед, он пообещал с утра выпустить квартиранта и закрыть за ним дверь.

После того как настырные жильцы, наконец, выехали из квартиры, соседям пришлось скидываться на обработку квартир от насекомых.

ДЕНЬГИ ВПЕРЕД!

А вот другая жительница Обнинска, Катерина, не имеет лишней квартиры, чтобы ее сдавать, но и денег на жизнь ей катастрофически не хватает. Решила вместе с маленькой дочкой поселиться в одной комнате, а вторую сдавать «по койкам». 2-3 тысячи в месяц - цена, которую осилит любой гастарбайтер.

Однако и в этом случае хозяйку квартиры подстерегали финансовые риски. Дружная компания из 5 жильцов пообещала оплатить жилплощадь в конце месяца, однако за пару дней до обозначенного срока два квартиранта исчезли. Впрочем, хозяйку жилплощади это не остановило, она просто стала брать деньги вперед.

А вот другой семье, решившей подзаработать на сдаче жилья, пришлось обращаться за помощью в полицию. Молодая пара, покидая квартиру, прихватила стиральную машину, две кастрюли, сковородку, вилки, ложки, ножи, кружки и тарелки.

«Рачительным» хозяином оказался 22-летний молодой человек из ближнего зарубежья. Оказывается, он поссорился со своей девушкой, и они передумали жить вместе и снимать квартиру. Однако сообщить об этом хозяину никто из квартиросъемщиков не потрудился, впрочем, как и о том, что не в состоянии расстаться с чужой стиральной машиной и вилками. Несмотря на то что фигурант возместил материальный ущерб в сумме 15 тысяч рублей, любителю чужих вилок все равно придется отвечать за свои действия по закону.

ТАКСА СЪЕЛА ХОЗЯЙСКИЙ ДИВАН

Проблемы бывают и с высокоинтеллектуальными и вполне порядочными квартирантами. Обнинский программист развелся с женой, переехал на съемную квартиру и купил себе таксу. Хозяева квартиры против животного не возражали, однако сразу оговорили, что изуродованную мебель и обои будут компенсировать из залоговых денег квартиранта.

Зверушка оказалась задорной, начала с дивана, потом перешла к дверям. В общем, к моменту, когда программист решил сменить квартиру, такса нагрызла на большую сумму, чем была в залоге.

- Подобных проблем можно избежать, если обращаться за помощью к специалистам. Опытные риелторы знают, как избежать многих неприятных ситуаций и предотвратить противозаконные действия квартирантов, - говорит специалист по работе с недвижимостью. - В Обнинске и Калужской области работают тысячи граждан из ближнего зарубежья, и у них нет никаких проблем с хозяевами квартир. Просто каждый должен заниматься своим делом.

Рената БЕЛИЧ