В Обнинске прошел фестиваль рекламы «ProFEST»

В «Точке кипения» на площадке нового корпуса ИАТЭ состоялся фестиваль рекламы «ProFEST», организованный Ассоциацией предпринимателей Калужской области. В регионе фестиваль прошел уже во второй раз. Первый был в Калуге, второй переместился на площадку наукограда и привлек внимание порядка 50 участников.

Именно это событие стало отправной точкой для создания в регионе очередного кластера - рекламного!

КАЛУЖСКИЕ РЕКЛАМЩИКИ ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ

Цель мероприятия - собрать на одной территории опытных специалистов в сфере рекламы и маркетинга и тех, кто хочет перенять их опыт для продвижения продаж, раскрутки собственной фирмы и привлечения клиентов.

Ассоциации предпринимателей Калужской области удалось привлечь самых именитых и интересных спикеров региона. Перед участниками, например, выступили консультант по стратегическому управлению и развитию Екатерина КАРМАК, директор рекламного агентства «Квадрат» Григорий БОРИСОВ, арт-директор РА «Акцент» Антон ЛЯПИЧЕВ, совладелец компаний «SMMART» Виталий БЕРВИНОВ и руководитель калужского подразделения рекламного агентства «Procent» Ирина ЕРШОВА. Также перед гостями фестиваля выступил знакомый обнинской публике руководитель исследовательского центра «АЙК Обнинск» Артем МАЙНАС.

Вел мероприятие известный шоумен Ведагар МОРГУНОВ.

КАК РАЗРАБОТАТЬ БРЕНД И ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ

Спикеры рассказали о новых тенденциях в рекламной сфере, поделились практическими знаниями из области индустрии с предпринимателями и руководителями субъектов малого и среднего предпринимательства. Переоценить пользу этой информации невозможно - участники получили самые актуальные советы о способах продвижения бизнеса в социальных сетях, о том, как разработать бренд и фирменный стиль компании, и узнали о том, что такое «Умная реклама».

Как заявил один из спикеров Антон Ляпичев, эстетические предпочтения населения меняются каждые 25 лет, то есть каждую четверть века приходит новое поколение со своими представлениями о том, что для него красиво, хорошо или плохо. В ногу с этими запросами должны двигаться и тенденции в рекламе и дизайне.

- Сейчас идет упрощение визуального языка, шрифты становятся проще, лаконичнее, теряются элементы букв, - говорит спикер. - Объем рекламы возрастает в геометрической прогрессии.

- Специалисты из Калуги рассказали нам про логотипы и товарные знаки, про ведение бизнеса в соцсетях, про нынешние тренды интернет-маркетинга, для меня это было очень познавательно - такие вещи не найдешь в интернете, об этом можно узнать только из первых рук от тех, кто сам прошел все эти этапы, - делится впечатлениями одна из участниц фестиваля.

НУЖНО БОЛЬШЕ ФЕСТИВАЛЕЙ!

А вот обнинский спикер Артем Майнас представил участникам доклад о своей «Программе прозрачности» - это проект в рамках портала «АЙК Обнинск», благодаря которому создаются публичные и развернутые биографии известных людей.

- Самое интересное, что среди присутствующих в зале было более десяти действующих участников этой программы, - говорит молодой человек. - А после завершения мероприятия мне начали поступать новые заявки на присоединение к ней.

Артем уверен - мероприятие было очень полезным для горожан. Как с точки зрения информации, так и с точки зрения нетворкинга (укрепления связей между Обнинском и Калугой).

Чтобы разгрузить мозги от потока новых профессиональных данных, для участников после официальной части провели небольшую викторину с призами - слушателям подарили кружки, визитницы и блокноты.

- Мероприятие собрало полный зал «Точки кипения», что явно говорит о востребованности подобных дискуссий, - считают обнинцы.

Позже, кстати, президент Ассоциации предпринимательства Калужской области Инна ЕВСИНА, публично делясь впечатлениями, назвала предпринимателей наукограда очень благодарной и заинтересованной аудиторией.

- Энтузиазм организаторов свидетельствует о том, что в Обнинске в дальнейшем пройдут новые подобные мероприятия. Хотелось бы, чтобы они были более масштабными и проводились в выходные дни, - высказывает свои пожелания Артем Майнас.

НОВЫЙ КЛАСТЕР БУДЕТ РЕКЛАМНЫМ!

По словам самой Инны Николаевны, мероприятие проводилось для представителей малого и среднего бизнеса, чтобы предприниматели могли развивать свое дело, находили новые способы и методы развития, открывали для себя другие горизонты.

Например, сейчас очень популярен так называемый «личный бренд» или «бренд компании», пока у нас практически никто не применяет, хотя это весьма ценный инструмент продвижения. Есть и такой интересный метод, как «подарок» - тоже прекрасная, но пока непопулярная форма маркетинга.

Помимо этого, большое внимание на мероприятии было уделено SMM - продвижению в соцсетях, что сейчас, пожалуй, является самой актуальной и востребованной темой в сфере рекламы. Так что, все, кто попал на фестиваль, обогатились не только новыми полезными контактами, но и ценной информацией в своей отрасли.

Но самым главным событием мероприятия стало решение создать в регионе еще один кластер - рекламный, который объединит в себе всех лучших специалистов этой сферы. А как показал обнинский фест - у нас таких много!

Римма СУББОТИНА

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