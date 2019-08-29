Подрядчики Фонда капремонта все лето «кошмарят» жителей Ленина, 99

В это трудно поверить, но прямо сейчас в первом наукограде страны есть люди, вынужденные жить в условиях похуже средневековых! В их квартирах уже почти три месяца с потолка течет вода, стены покрылись черной плесенью, в комнатах с недавним ремонтом отклеились обои, стоит страшная влажность и удушающая сырость, регулярно отключается свет. Все это происходит в доме в самом центре города - на улице Ленина, 99, где в начале лета начали ремонтировать крышу по программе Фонда капремонта.

«Я УСТАЛА ПЛАКАТЬ ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ»

О жителях второго подъезда этого многоквартирного дома мы писали месяц назад, когда в городе шли проливные дожди. Подрядчики начали ремонт, сняли старое покрытие, а новое так и не положили. В итоге верхние этажи буквально утонули в дождевой воде! Некоторым жильцам пришлось и вовсе съехать, так как жить в мокрых и непросыхающих квартирах было невозможно. Помимо этого, из-за того, что водой залило весь подъезд и в том числе электрощиток, стали происходить регулярные отключения электроэнергии. Жить в таких условиях было просто опасно!

Как тогда нас заверил директор УК «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, представители Фонда и подрядчик «принимают меры по локализации участков, где протекала вода» и вообще подрядчик (СК «Бастион») обещал, после того как завершится ремонт, возместить весь ущерб пострадавшим квартирам.

А теперь давайте разберемся - каким может быть этот ущерб и когда закончатся эти работы?

Согласно объявлению о проведении капремонта, начался он 30 мая, а завершиться должен 2 августа. Однако на дворе уже сентябрь, но работы все еще не завершены! Более того, ситуация усугубилась - пострадавшие от дождя квартиры никто толком не осушил, в них все еще стоит страшная сырость, последствия которой уже начали появляться в виде грибков, плесени и так далее. Хуже этого только то, что жители до сих пор не знают - кто будет отвечать за этот «капремонт» и когда он завершится.

- Я уже устала плакать от безысходности, - признается жительница 9 этажа Ирина. - У нас как раз перед тем как вскрыли крышу, был сделан ремонт! И вы посмотрите, что теперь в квартире происходит.

КОГДА ID ВАЖНЕЕ ЧЕЛОВЕКА

Последствия подтоплений здесь действительно катастрофические: потолок и стены во время дождей были мокрые насквозь, новенькие фотообои, не выдержав таких испытаний на прочность, просто отклеились, по входной двери и вовсе вода хлыстала как с водопада. Усугубляло ситуацию то, что над квартирой Ирины как раз находилась лебедка, по которой поднимали стройматериалы. Видимо, при работах оборудование пробило какие-то перекрытия, и вода стала попадать в жилое помещение с еще большей силой.

- Написала жалобу в Фонд капремонта, чтобы прислали комиссию. Приходила прокуратура и представитель фонда, а воз и ныне там. С нами вопрос вообще никак не решается. Они только ходят, смотрят, что-то фиксируют, УК вообще ни при делах. Замкнутый круг какой-то, и когда это закончится - непонятно. Нам никто ничего не обещает, не говорит. Мы ходили с соседом на крышу, снимали на видео, что там происходит. Строители начали класть рубероид и снова нас залили - у меня натяжной потолок провис, и стена за кладовкой снова вся промокла, обои отошли! Кто будет мне возмещать ущерб и приводить квартиру в первозданный вид?

За помощью Ирина обращалась во все возможные инстанции - Фонд капремонта, прокуратуру, УК и Жилинспекцию, которая, казалось бы, первая должна была бы отреагировать на затянувшийся и явно некачественный ремонт.

Однако там нашли «вескую» отговорку, чтобы не заниматься этим вопросом. Дело в том, что Ирина направила свое обращение через сайт «Госуслуг» - портал, призванный облегчить жизнь людей и обойтись без чиновничьей волокиты. Но там оказалось все не так просто. Квартира, где проживает Ирина, оформлена на ее маму, а ввиду того, что запрос был сделан с ID Ирины, в ведомстве сообщили, что «обращение направлено без использования средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в ЕСИА, оно не может служить основанием для проведения государственной жилищной инспекцией Калужской области внеплановой проверки».

То есть в ведомстве считают, что у каждого 80-летнего человека должен быть свой ID на «Госуслугах»! И это при том, что зарегистрироваться на сайте - дело само по себе трудоемкое даже для продвинутых пользователей. И если какой-нибудь пенсионер все-таки получит вход в «личный кабинет», то, скорее всего, сделает он это явно не сам, а с помощью более молодых родственников. Почему же тогда они не могут обратиться в нужный орган от имени близкого человека со своей страницы?

НАЗАД В СРЕДНЕВЕКОВЬЕ

В общем, хваленые «Госуслуги» Ирине ничем не помогли. Тогда женщина направила жалобу в сам Фонд капремонта.

- Я попросила принять меры, создать комиссию, наказать ответственных лиц и дать указания, чтобы скорее закончили крышу, - говорит Ирина.

И как вы думаете, что сделал Фонд в ответ? Он продлил срок ремонта до 19 сентября. Наказывать ответственных тоже никто не стал, может, даже их еще и по головке погладили. По крайней мере, представитель компании-подрядчика «Бастион» Шаген АЙРАПЕТЯН чувствует себя правым и вины в затопленных квартирах, слезах людей и в испорченном настроении явно не ощущает.

По его мнению, во всем виновата небесная канцелярия, которая в июле ниспослала проливные дожди. С его слов, со всеми хозяевами пострадавших квартир регулярно ведется работа, мол, их обо всем уведомляют, и вообще уже практически со всеми есть договоренность о том, что как только крышу доделают, всем возместят ущерб.

- А не проще ли сразу сделать работу оперативно и качественно, чтобы потом не оплачивать ущерб? - поинтересовался корреспондент. - По словам жильцов, на объекте работников практически никто не видел, приходили по два-три человека. У людей создалось впечатление, что ремонт затягивался вовсе не из-за дождей, а из-за нехватки сотрудников...

- В общей сложности там работало 40 человек, - уверяет Шаген Валерьевич. - Это разные специалисты - одни проводили демонтаж, другие занимались кровлей, покрытием, делали стяжку, плюс подсобные рабочие, которые поднимают-опускают материалы.

Что же касается сдвинутых на полтора месяца сроков сдачи, то это решение принял Фонд капремонта.

- При согласовании определенных позиций заказчик захотел кое-что изменить: поменять материал, уточнить техзадания. Из-за этого срок продлился на полтора месяца, - говорит Айрапетян. - Тот, кто говорит, что с нашей стороны нет реакции, - тот обманщик! Мы общаемся со всеми, вопросы по этому дому решаются в трех- или даже четырехстороннем порядке. Администрация в курсе, УК тоже, все в курсе.

Почему же тогда, если «все в курсе», жители целой девятиэтажки все лето живут как в средневековье? Или это нормально, когда во время ремонтных работ на людей в их собственных квартирах льется дождь? Это новый современный метод строительства такой или что?

Как нас заверил Шаген Валерьевич, работы будут закончены даже раньше 19 сентября, а с новой крышей люди смогут спать спокойно лет 10-15 и не бояться, что в их потолках будут протечки. Это, конечно, хорошо, но что все-таки подрядчик будет делать с компенсациями? Ущерб квартирам нанесен серьезный, и тут просто так не отделаешься... Поэтому мы будем следить за развитием событий.

Диана КОРШИКОВА

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