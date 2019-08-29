Установку пандусов для инвалидов превратили в «отчет для галочки»?

Начальник соцзащиты города Владимир ЖАРСКИЙ на этой неделе отчитался о том, как обстоят дела с установкой пандусов для инвалидов-колясочников. И дела, мягко говоря, не очень, хотя сам Владимир Алексеевич уверен, что обнинские инвалиды претензий не имеют и «только благодарны» за его работу.

По словам чиновника, в конце прошлого года город приобрел два ступенькохода для колясочников - один механический, другой электрический. С января по июль эти ступенькоходы тестировали в многоквартирных домах, где отсутствовали условия для установки стационарного пандуса. Всего в тесте приняли участие 26 человек, но лишь трое из них в итоге изъявили желание пользоваться этим механизмом. Для работы, которая велась целых полгода, - выхлоп «так себе». Тем не менее соцзащита подготовила документацию и разыграла конкурс на поставку трех единиц оборудования.

- В настоящее время продолжается мониторинг среди инвалидов. Дополнительно приобретается четыре пандуса для колясочников, работа ведется, - бодро отрапортовал Жарский.

Мэр города Владислав ШАПША, который до этого внимательно слушал отчет, наконец, решил высказаться по поводу деятельности сотрудников соцзащиты. Во-первых, он поинтересовался, что стало с теми 23 инвалидами, которые отказались от ступенькоходов? Их проблему решили другим способом или как?

По словам Жарского, для этой категории граждан в данный момент Городское строительство занимается проектированием и изготовлением пандусов, для этого было выделено порядка 3 миллионов рублей.

- Мне на днях пришло письмо от жителя города, который очень подробно рассказал о деятельности специальной комиссии, которая занимается этими вопросами. Это текст про конкретного человека, который столкнулся с черствостью и безразличием. Комиссия создавалась не для того, чтобы «кивать» в сторону государства или бюджета, - напомнил мэр. - А для того, чтобы обследовать и находить варианты для людей с ограниченными возможностями, а не охать и не причитать, что что-то не предусмотрено бюджетом. Нельзя превращать эту работу в отчет для галочки!

Градоначальник был серьезен - в письме рассказывалось о том, что многие пандусы устанавливаются просто ради того, чтобы освоить деньги, а вовсе не для удобства маломобильных групп граждан.

- Человек просит установить пандус, чтобы спуститься со второго этажа на первый и выйти из подъезда, а ему устанавливают его на улице, где он и без него может обойтись. Причем устанавливают ненужный пандус за хорошие деньги - 500 тысяч рублей! Вы его постройте так, чтобы человек мог спуститься из квартиры! Все это превращается в профанацию. Задача не 3 миллиона потратить, а сделать так, чтобы люди могли выбираться на улицу.

Замечания сити-менеджера Жарского, кажется, нисколько не смутили - вместо того, чтобы пообещать наладить работу своего ведомства, он заявил, что вообще-то в том году установили целых шесть пандусов и кроме «спасибо» он больше ничего не слышал. Владислав Шапша, в свою очередь, заявил, что знает о существовании лишь двух реально полезных пандусов, а вот к остальным есть вопросы.

В ближайших номерах «Недели» мы сами попробуем узнать - довольны ли обнинские инвалиды-колясочники качеством съездов и сколько на самом деле пандусов в городе установили с пользой.

Диана КОРШИКОВА

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