Влияние бедности на семью 4 дня будут обсуждать в калужском Этномире

- Как можно повлиять на решение семьи о рождении и воспитании детей? Как сохранить жизнь и здоровье детей и предупредить потери среди детского населения? Как влияет бедность семьи на реализацию ребенка как личности - все эти и многие другие вопросы обсудят участники форума в Этномире. В ОБНИНСКЕ СОСТОИТСЯ «МУНИЦИПАЛНАЯ ПРИЕМНАЯ» С 30 сентября по 3 октября 2019 года в Калужской области, в этнографическом парке-музее Этномир, пройдет Х Всероссийская выставка-форум «Вместе - ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства»! Организует выставку-форум Фонд поддержки детей в партнерстве с Правительством Калужской области. Наш регион принимает эстафету от Челябинска, где 5-7 сентября 2018 года прошла Всероссийская выставка-форум «Вместе - ради детей! Вместе 10 лет». Программа выставки-форума в Этномире не уступит челябинскому форуму. 1 октября день будет посвящен мероприятиям в муниципальных образованиях Калужской области. Результативные практики работы с детьми и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, коллегам представят специалисты Калуги, Обнинска, Боровска, Дзержинского района. В Администрации города Обнинска состоится мероприятие «Муниципальная гостиная», где участники делегаций и представители органов местного самоуправления познакомятся с социальной инфраструктурой Обнинска. ПОГОВОРИМ О ПОВЫШЕНИИ РОЖДАЕМОСТИ И БЕДНОСТИ Главным событием 2 октября станет официальное открытие Х Всероссийской выставки-форума «Вместе - ради детей!». В повестку сессии будут вынесены цели Десятилетия детства, направленные на сокращение бедности, повышение рождаемости, улучшение качества жизни семей с детьми. Юбилейная выставка-форум станет площадкой для целого ряда мероприятий государственного масштаба. В рамках деловой программы 2 октября состоятся заседание Экспертного совета по специальному образованию при Комитете Государственной Думы по образованию и науке, стратегическая сессия Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации. А 3 октября на выставке-форуме пройдет заседание рабочей группы при Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по проведению Десятилетия детства «Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество». ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ О ПРОБЛЕМАХ ДЕТСТВА На выставочных площадках участники из разных регионов России раскажут о своем опыте работы семей с детьми. Делегация Ханты-Мансийского автономного округа представит комплекс мер по развитию служб ранней помощи, широкий спектр коррекционных программ для детей с различными отклонениями в развитии и в здоровье (в том числе - с расстройствами аутистического спектра). На интерактивном стенде Курганской области можно будет познакомиться с проектами «Шаг навстречу» (помощь наставников в профилактике подростковой преступности) и «Старт-ап площадка профессиональных проб как пространство трудовой социализации» (работа с воспитанниками специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа). Специалисты Тюменской области поделятся опытом реализации программы «Маршрут доверия» по развитию семейных форм устройства сирот, комплекса мер по подготовке к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот. Гости из города Энгельса расскажут о профилактической программе родительского всеобуча «Школа родителей» и о действующей в городе социальной службе медиации, помогающей в разрешении конфликтов между детьми, а также в семьях, находящихся в стадии развода. Делегаты от Сызрани познакомят коллег с проектом «Город добрых дел» - это комплекс реабилитационных парков для детей с особенностями развития, а также с проектом «Продвигай жизнь» по профилактике стрессовых состояний в подростковой среде. Представители Великого Устюга поделятся опытом постинтернатного сопровождения, клубной работы с подростками, находящимися в конфликте с законом.
- Как можно повлиять на решение семьи о рождении и воспитании детей? Как сохранить жизнь и здоровье детей и предупредить потери среди детского населения? Как влияет бедность семьи на реализацию ребенка как личности - все эти и многие другие вопросы обсудят участники форума в Этномире.
В ОБНИНСКЕ СОСТОИТСЯ «МУНИЦИПАЛНАЯ ПРИЕМНАЯ»
С 30 сентября по 3 октября 2019 года в Калужской области, в этнографическом парке-музее Этномир, пройдет Х Всероссийская выставка-форум «Вместе - ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства»! Организует выставку-форум Фонд поддержки детей в партнерстве с Правительством Калужской области.
Наш регион принимает эстафету от Челябинска, где 5-7 сентября 2018 года прошла Всероссийская выставка-форум «Вместе - ради детей! Вместе 10 лет».
Программа выставки-форума в Этномире не уступит челябинскому форуму.
1 октября день будет посвящен мероприятиям в муниципальных образованиях Калужской области. Результативные практики работы с детьми и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, коллегам представят специалисты Калуги, Обнинска, Боровска, Дзержинского района.
В Администрации города Обнинска состоится мероприятие «Муниципальная гостиная», где участники делегаций и представители органов местного самоуправления познакомятся с социальной инфраструктурой Обнинска.
ПОГОВОРИМ О ПОВЫШЕНИИ РОЖДАЕМОСТИ И БЕДНОСТИ
Главным событием 2 октября станет официальное открытие Х Всероссийской выставки-форума «Вместе - ради детей!». В повестку сессии будут вынесены цели Десятилетия детства, направленные на сокращение бедности, повышение рождаемости, улучшение качества жизни семей с детьми.
Юбилейная выставка-форум станет площадкой для целого ряда мероприятий государственного масштаба. В рамках деловой программы 2 октября состоятся заседание Экспертного совета по специальному образованию при Комитете Государственной Думы по образованию и науке, стратегическая сессия Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.
А 3 октября на выставке-форуме пройдет заседание рабочей группы при Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по проведению Десятилетия детства «Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество».
ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ О ПРОБЛЕМАХ ДЕТСТВА
На выставочных площадках участники из разных регионов России раскажут о своем опыте работы семей с детьми.
Делегация Ханты-Мансийского автономного округа представит комплекс мер по развитию служб ранней помощи, широкий спектр коррекционных программ для детей с различными отклонениями в развитии и в здоровье (в том числе - с расстройствами аутистического спектра).
На интерактивном стенде Курганской области можно будет познакомиться с проектами «Шаг навстречу» (помощь наставников в профилактике подростковой преступности) и «Старт-ап площадка профессиональных проб как пространство трудовой социализации» (работа с воспитанниками специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа).
Специалисты Тюменской области поделятся опытом реализации программы «Маршрут доверия» по развитию семейных форм устройства сирот, комплекса мер по подготовке к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот.
Гости из города Энгельса расскажут о профилактической программе родительского всеобуча «Школа родителей» и о действующей в городе социальной службе медиации, помогающей в разрешении конфликтов между детьми, а также в семьях, находящихся в стадии развода.
Делегаты от Сызрани познакомят коллег с проектом «Город добрых дел» - это комплекс реабилитационных парков для детей с особенностями развития, а также с проектом «Продвигай жизнь» по профилактике стрессовых состояний в подростковой среде.
Представители Великого Устюга поделятся опытом постинтернатного сопровождения, клубной работы с подростками, находящимися в конфликте с законом.