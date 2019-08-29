Влияние бедности на семью 4 дня будут обсуждать в калужском Этномире

- Как можно повлиять на решение семьи о рождении и воспитании детей? Как сохранить жизнь и здоровье детей и предупредить потери среди детского населения? Как влияет бедность семьи на реализацию ребенка как личности - все эти и многие другие вопросы обсудят участники форума в Этномире.

В ОБНИНСКЕ СОСТОИТСЯ «МУНИЦИПАЛНАЯ ПРИЕМНАЯ»

С 30 сентября по 3 октября 2019 года в Калужской области, в этнографическом парке-музее Этномир, пройдет Х Всероссийская выставка-форум «Вместе - ради детей! Национальные цели. Десятилетие детства»! Организует выставку-форум Фонд поддержки детей в партнерстве с Правительством Калужской области.

Наш регион принимает эстафету от Челябинска, где 5-7 сентября 2018 года прошла Всероссийская выставка-форум «Вместе - ради детей! Вместе 10 лет».

Программа выставки-форума в Этномире не уступит челябинскому форуму.

1 октября день будет посвящен мероприятиям в муниципальных образованиях Калужской области. Результативные практики работы с детьми и семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, коллегам представят специалисты Калуги, Обнинска, Боровска, Дзержинского района.

В Администрации города Обнинска состоится мероприятие «Муниципальная гостиная», где участники делегаций и представители органов местного самоуправления познакомятся с социальной инфраструктурой Обнинска.

ПОГОВОРИМ О ПОВЫШЕНИИ РОЖДАЕМОСТИ И БЕДНОСТИ

Главным событием 2 октября станет официальное открытие Х Всероссийской выставки-форума «Вместе - ради детей!». В повестку сессии будут вынесены цели Десятилетия детства, направленные на сокращение бедности, повышение рождаемости, улучшение качества жизни семей с детьми.

Юбилейная выставка-форум станет площадкой для целого ряда мероприятий государственного масштаба. В рамках деловой программы 2 октября состоятся заседание Экспертного совета по специальному образованию при Комитете Государственной Думы по образованию и науке, стратегическая сессия Уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации.

А 3 октября на выставке-форуме пройдет заседание рабочей группы при Координационном совете при Правительстве Российской Федерации по проведению Десятилетия детства «Социальная защита детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграция в современное общество».

ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА-ФОРУМ О ПРОБЛЕМАХ ДЕТСТВА

На выставочных площадках участники из разных регионов России раскажут о своем опыте работы семей с детьми.

Делегация Ханты-Мансийского автономного округа представит комплекс мер по развитию служб ранней помощи, широкий спектр коррекционных программ для детей с различными отклонениями в развитии и в здоровье (в том числе - с расстройствами аутистического спектра).

На интерактивном стенде Курганской области можно будет познакомиться с проектами «Шаг навстречу» (помощь наставников в профилактике подростковой преступности) и «Старт-ап площадка профессиональных проб как пространство трудовой социализации» (работа с воспитанниками специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа).

Специалисты Тюменской области поделятся опытом реализации программы «Маршрут доверия» по развитию семейных форм устройства сирот, комплекса мер по подготовке к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот.

Гости из города Энгельса расскажут о профилактической программе родительского всеобуча «Школа родителей» и о действующей в городе социальной службе медиации, помогающей в разрешении конфликтов между детьми, а также в семьях, находящихся в стадии развода.

Делегаты от Сызрани познакомят коллег с проектом «Город добрых дел» - это комплекс реабилитационных парков для детей с особенностями развития, а также с проектом «Продвигай жизнь» по профилактике стрессовых состояний в подростковой среде.

Представители Великого Устюга поделятся опытом постинтернатного сопровождения, клубной работы с подростками, находящимися в конфликте с законом.

Рената БЕЛИЧ