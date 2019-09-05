В «Олимпе» зреет новый скандал

Родители юных хоккеистов рассказали всю правду о том, кто «убивает» обнинский спорт.

Иногда талант нужен не только для того, чтобы выигрывать призовые места на соревнованиях, но и для того, чтобы развалить абсолютно новое прекрасное предприятие с большим потенциалом.

Семь лет назад призеру олимпийских игр Станиславу ЛОПУХОВУ вручили «золотой ключик» от самого грандиозного спортивного сооружения Калужской области - спорткомплекса «Олимп». Казалось бы, вот тебе чистый лист, твори, развивай, побеждай и расти чемпионов. Но почему-то выходит наоборот...

СПОРТСМЕН ХОРОШИЙ, НО КАК РУКОВОДИТЕЛЬ «НЕ ОЧЕНЬ»?

Из года в год от посетителей и родителей воспитанников этого учреждения поступает все больше замечаний по поводу разваливающегося здания и плохой организации тренировок, а личность самого директора все больше подвергается критике. Многие уже открыто говорят: Лопухова пора менять - спортсмен он, может быть, и хороший, но как хозяйственник проявил себя плохо. Из «Олимпа» бегут как сотрудники, так и воспитанники!

В редакцию «Недели» обратилась группа родителей, которая устала терпеть бардак в стенах спортивного заведения. Люди пришли с конкретной задачей - предать огласке деятельность руководства.

Родители, которые регулярно приводят детей на занятия и общаются с тренерами, буквально живут на ледовой арене и могут описать ситуацию изнутри. И то, что сейчас здесь творится, не иначе как бардаком они не называют.

- Начался новый учебный год, а в «Олимпе» никак не могли составить расписание, - рассказывает один из родителей (имена по их просьбе мы указывать не будем, так как люди боятся, что пострадают их дети).

Проблема с расписанием каждый год одна и та же - хоккеистам не хватает льда.

- Согласно СанПинам, дети должны заканчивать дополнительные занятия до 20:00, но мой сын, например, на днях окончил тренировку лишь в половине десятого! - возмущается отец юного спортсмена. - У нас тренируются иногородние ребята, в том числе из Калуги, представьте, во сколько они возвращаются домой? Самое ходовое время - с двух часов до шести вечера - отдается фигуристам. Я, например, больше 8-10 человек на льду не видел. Хоккеисты же вынуждены выходить после них, причем по две команды - это 50-60 человек!

Действительно, согласно требованиям к образовательному процессу, занятия для детей должны начинаться не раньше 8:00 и заканчиваться не позднее 20:00. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается окончание занятий в 21:00. Но давайте посмотрим на расписание, которое предлагает «Олимп». У хоккеистов 2008-2010 годов рождения занятия начинаются с 7:15 или 7:30. Большая часть самого удобного времени с 14:00 до 20:00 отдана фигуристам. Позже всех занятия заканчивают хоккеисты 2006-2009 годов рождения - их тренировки длятся до 21:30.

НАЗНАЧЕНИЯ НЕЛОГИЧНЫ, А УВОЛЬНЕНИЯ ЗАКОНОМЕРНЫ

По словам родителей, время фигуристов по каким-то причинам неприкосновенно, а обращения к администрации заведения плодов не приносят - это лишь стравливает между собой тренеров разных направлений.

- Начальником отделения хоккея назначили молодую девушку лет 25, - негодуют отцы. - Ни с родителями, ни с детьми у нее контакт не сложился, так как общаться она не умела, разговаривала грубо. Потом она ушла в декрет, на ее место назначили Ольгу ШУБИНУ - вот человечище, за полтора-два года она смогла организовать нормальную работу всех секций, постоянно ездила в Федерацию хоккея, налаживала связи, организовывала поездки на соревнования.

Однако, по словам родителей, единственного нормального организатора перевели на другую работу, где у нее нет полномочий помогать хоккеистам.

- Тренеры тоже все разбегаются, - уверяют родители. - С нынешним расписанием они понимают, что результатов не будет, им нет никакого смысла продолжать здесь работать. Зарплата падает, командировочные никто не оплачивает. На днях уволился единственный техник-мастер заточки коньков! Точите где хотите!

Развалились и сами хоккейные группы.

- Первопроходцы - дети 2001-2003 годов, которые пришли сразу после открытия «Олимпа», прекратили свое существование - команды расформировали, хотя перспективы у них были хорошие. Один из ребят сейчас играет в московском «Динамо» за молодежку, - рассказывают родители. - Лидеры уезжают, кто-то в подольский «Витязь», кто-то в Химки и другие города Подмосковья, где к хоккею относятся более серьезно. Понимаете, собрать ребенка в хоккейную секцию - это дорогое удовольствие. Клюшка может стоить от 10 до 17 тысяч, коньки, если хорошие, - 50 000. Если ребенок при этом показывает успехи, то, конечно, хочется, чтобы это не пропало даром, хочется, чтобы он развивался, но «Олимп» не создает нормальные условия для тренировок.

«НАМ ХОККЕЙ НЕИНТЕРЕСЕН!»

По словам родителей, ребята разных возрастов проводили встречи с командами Подмосковья и были более чем конкурентоспособны. Близлежащих соседей обнинцы и вовсе выигрывают с разгромным счетом. Однако выводить ребят в серьезные турниры руководство «Олимпа», кажется, не заинтересовано.

- Заместитель директора нам однажды прямо заявил - нам хоккей неинтересен. Мы уже между собой шутим, что бывший пловец Лопухов хочет растопить лед на арене и сделать там еще один бассейн, - говорит отец воспитанника «Олимпа».

- Лопухов на всех собраниях внимательно нас выслушивает, может даже сидеть до победного, разговаривать и обсуждать, но он никогда не принимает решений, чтобы потом за них не отвечать. Ведет себя как классический чиновник, - уверяет еще один из родителей. - Финансирование в «Олимпе» подушевое - чем больше детей, тем больше денег. В этой ситуации никого не интересует наличие команды - хоккей - это коллективный вид спорта. Директору проще работать с пловцами или фигуристами: один ушел, другой пришел, и никаких заморочек. А команду надо собрать, с ней надо сплоченно работать, там успех зависит от каждого игрока, там нужно дорожить людьми.

Мамы и папы настаивают - при руководстве Лопухова многие команды просто были «убиты».

- Когда уходили лидеры, соответственно, снижались результаты, дальше заниматься было бессмысленно, команду распускали и набирали новых детей, - говорят представители актива. - Групп становится все больше, хотя льда всем не хватает уже сейчас! При этом набор в этом году почему-то продолжается! Если так пойдет, то из групп по 30 человек через месяц останется лишь десять - первенств нет, условий для тренировок тоже! Поездки на соревнования мы оплачиваем сами, заказываем транспорт. «Олимп», кстати, купил собственный автобус, но мы им воспользовались всего однажды - остальное время он сломан.

НАБОР ДЕТЕЙ НЕ ОСТАНАВЛИВАЮТ ИЗ-ЗА ЖАДНОСТИ?

Большинство родителей, по их признанию, действий Лопухова не понимают и не одобряют.

- Сейчас нам нужно дорасти до молодежного первенства (16-17 лет), но для этого нужно, чтобы команда дожила и не развалилась, но с таким расписанием и отношением руководства это вряд ли получится, - считают наши отчаянные гости.

А вот сам директор Станислав Лопухов уверен, что в его заведении все просто отлично.

- Расписание сформировано, и всех все устраивает, - заявил он.

По его подсчетам за последний год уволился лишь один тренер. Количество ушедших детей в «Олимпе», судя по всему, даже не считают.

- Кто-то, возможно, перешел в другую школу, за каждого не могу вам сказать.

При этом Лопухов признал, что в спортшколе есть одна проблемка - нехватка воды и льда.

- Зачем же вы тогда ведете новый набор? - поинтересовались журналисты.

- Он в любом случае должен вестись, чтобы была цикличность, - заявил Станислав Юрьевич. - Будем надеяться, что нам построят вторую площадку, уже есть инвестиционный проект.

Действительно, еще в 2014 году был подготовлен проект строительства рядом с «Олимпом» еще одной ледовой арены, однако за пять лет тут не появилось ни колышка. А проблему с «перенаселением» спортсменов надо решать уже сейчас.

Что касается финансовых вопросов, то директор спортшколы в своем привычном репертуаре от прямых ответов ушел.

- Финансирует ли «Олимп» поездки хоккеистов на соревнования?

- У нас есть госзадание, на каждый вид спорта выделено определенное количество денег.

- Сколько выделено на хоккей?

- На сегодняшний день базовыми видами спорта в Калужской области (и которые есть в спортшколе) являются плавание и бадминтон. По рейтингу спортивных отделений у нас сначала идет плавание, бадминтон, фигурное катание и затем хоккей. В секции фигурного катания 180 детей.

Отвечать на вопросы, связанные с финансами, Лопухов отказался. Хотя вроде бы речь не о частной лавочке, а о бюджетном учреждении, работа которого должна быть более прозрачной. Тем более, если все чисто, то что утаивать?

«НАРЕКАНИЙ К РАБОТЕ ЛОПУХОВА НЕТ»

В министерстве спорта подтвердили, что хоккей в Калужской области не входит в перечень базовых видов спорта (в каждом регионе он свой). У нас их 13: горнолыжный спорт, гребной, конный, плавание, легкая атлетика, спортивная гимнастика, спорт глухих, спорт слепых, тяжелая атлетика, футбол, шашки, волейбол, бадминтон.

- Раз так, то понятно, почему в прошлом году зал хоккеистов отдали спортсменам, которые занимаются бадминтоном, - вздыхают родители. - По правилам, дети должны час-полтора заниматься на льду и еще час - в зале, где они на полу с клюшкой отрабатывают удары, проводят силовые игры, регби. Но зал на втором этаже отдали под бадминтон, а наши дети были вынуждены тренироваться в коридоре.

Мамы и папы не понимают: хоккей в России - национальный вид спорта, в него играет даже президент! Наши спортсмены выигрывают чемпионаты мира, Олимпиады, но в Обнинске этот вид спорта просто неинтересен? Как такое может быть? Тем более что желающих им заниматься предостаточно - это доказали многие талантливые дети, чьи родители были вынуждены покинуть наукоград и переехать в другой город, чтобы ребенок мог заниматься хоккеем всерьез.

Имея такую базу, не стыдно ли раскидываться спортсменами?

Однако в министерстве спорта заверили: нареканий к работе Лопухова нет, тренировочный процесс идет согласно расписанию, которое «составлено по федеральным стандартам спортивной подготовки по разным видам спорта».

Диана КОРШИКОВА

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