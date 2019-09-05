«Магия вне Хогвартса»

Школа № 17 открыла двери и поразила современными чудо-технологиями и интерактивом.

Главным событием этой недели стало начало нового учебного года. Впервые этот праздник отметила новая суперсовременная и продвинутая школа № 17 в микрорайоне Борисоглебский. В понедельник здесь прозвенел первый звонок, прошел праздничный концерт с участием школьников и педагогов, а кроме этого, открывшееся учебное заведение посетил лично губернатор Анатолий АРТАМОНОВ, признавший, что аналогов этой школе в регионе больше нет!

МОЛЕКУЛЫ И АТОМЫ В 3D

Прежде чем началась торжественная часть, директор школы Светлана ЧУБАРОВА провела экскурсию для главы региона, мэра Обнинска Владислава ШАПШИ и других почетных гостей.

Анатолия Артамонова интересовали все нюансы строительства самой «умной» школы Калужской области - от площади участка и количества классов до цвета одежды учителей. Глава региона, увидев педагогов, которые по случаю праздника были одеты в красные тона, даже предложил ввести в школах форму не только для учащихся, но и для сотрудников - настолько хороши были обнинские учителя.

Губернатор стал первым посетителем учебного заведения, который прошел через турникет, приложив к нему специальный пропуск.

Далее его провели по кабинетам, продемонстрировали столовую, спортивные залы и даже кабинет музыки, где молодая и талантливая учительница спела песню «Мы желаем счастья вам». Анатолий Дмитриевич, кстати, с нескрываемым удовольствием подпел, после чего поаплодировал и похвалил педагога.

Помимо этого, губернатору продемонстрировали голографический класс для работы по физике, химии и биологии - здесь можно на практике посмотреть строение атома или, например, внутреннее строение клетки. Для этого используются монитор и специальные 3D-очки. Увиденное, судя по всему, весьма заинтересовало главу региона, так как покидать кресло у монитора он долгое время не хотел и старательно изучал школьные нанотехнологии.

БУДУЩЕЕ УЖЕ НАЧАЛОСЬ

Еще одни очки - теперь уже виртуальной реальности - главе региона довелось опробовать на другой мультимедийной школьной площадке. Надев гаджет, он оказался в трехмерном пространстве, где с помощью специального прибора, прикрепленного к пальцам, попытался взять в руки виртуальную указку. То же самое проделал и Владислав ШАПША. В глазах других гостей читалось, что и им хотелось бы побывать в альтернативной вселенной, однако теперь полноправными хозяевами этих дорогих и невероятных технологий будут исключительно школьники.

Самое интересное ожидало делегацию в конференц-зале, где главу региона попросили оставить в памятной книжке свои пожелания. Правда, книга эта была непростая - это так называемая система «скрипториум». Все, что пишется на странице, отображается на большом экране проектора. Как только Анатолий Дмитриевич стал выводить в книге первые слова, которые тотчас стали чудесным образом проявляться на доске, послышалось, как удивился кто-то из гостей: «Да это просто магия вне Хогвартса!». И он был прав - это учебное заведение действительно напоминало знаменитую школу чародейства и мастерства, в которой учился Гарри Поттер, - пусть не внешне, но внутри здесь все напоминало волшебный мир, где изучение предметов превращается в увлекательный интерактив. Недаром девиз школы № 17 гласит: будущее начинается сегодня!

Итак, в своем трогательном пожелании Анатолий Дмитриевич написал, что он очень рад тому, что строители не подвели и возвели замечательную школу, в которой дети «будут получать прочные знания и навыки для будущей жизни». В конце письма он пожелал учителям и школьникам выдающихся успехов.

Далее в ходе экскурсии Артамонов посетил кабинеты технологии, английского языка, побывал в двух спортивных залах - «Сочи» и «Обнинск», внимательно проверил учебную мебель, парты и качество ремонта, а также попробовал на вкус пирожки в столовой. И то, и другое губернатор оценил на «отлично».

«ВСЕ, ЧТО СТРОИТСЯ В ОБНИНСКЕ, ДОЛЖНО БЫТЬ ЛУЧШИМ!»

Если бы не начало торжественной линейки, думается, почетные гости еще долго могли бы ходить по школе, изучать ее лаборатории и залы, однако настало время поприветствовать учащихся и дать возможность им - полноправным хозяевам «обнинского Хогвартса» - занять свое место в классе.

- Я не ошибусь, если скажу, что сегодня праздник не только у вас, - сегодня праздник у всего города, потому что он получает еще одну замечательную школу, - сказал Анатолий Дмитриевич. - Все, что создается в первом наукограде, должно быть самым лучшим. Эту школу действительно можно считать одной из самых лучших в стране по качеству строительства, по ее оснащенности. И за это я хотел бы особо поблагодарить наших инвесторов - компанию «ПИК». Это одна из немногих школ, которая за последние годы построена с участием средств застройщиков жилых домов. Первый камень заложили еще четыре года назад, но на самом деле школу построили всего за один год - просто долго собирались.

В заключение губернатор пожелал первоклашкам, чтобы учеба давалась им легко, чтобы все уроки они усваивали без помощи родителей, а у мам и пап дома было больше времени играть со своими малышами.

- Особые пожелания старшеклассникам. Вы из стен этой школы пойдете в свою будущую жизнь, но я надеюсь, вы сохраните память об этой школе и будете приходить сюда на вечера встреч. Одним словом, сегодня в Обнинске появляется новый родной дом для молодых и юных людей, - подытожил Анатолий Артамонов.

Мэр города Владислав Шапша в свою очередь отметил, что это современное образовательное учреждение построено усилиями многих людей.

- Эта школа построена с чувством и огромной любовью, и сейчас она передается в ваши руки - в руки людей, которые в будущем будут управлять этим городом, станут учеными, врачами, учителями. Перед вами открыты все двери, все в ваших руках, так что делайте свой выбор! - сказал градоначальник.

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: «РАД, ЧТО УДАЛОСЬ ДОВЕСТИ ДЕЛО ДО КОНЦА!»

В ходе торжественной части самые маленькие учащиеся вместе со своими педагогами порадовали задорным танцем, ученицы постарше исполнили песню, а другие первоклашки в форме строителей изобразили возведение школы, после чего подарили главе администрации символический золотой ключик от нее. Владислав Валерьевич передал его директору школы Светлане Чубаровой.

Напомним, четыре года назад здесь был заложен первый камень, вместе с губернатором его закладывал бывший мэр города Александр АВДЕЕВ, который в этот день также присутствовал на открытии школы.

Как признался Александр Александрович нашему корреспонденту, он очень рад, что у главы региона и у застройщиков получилось довести начатое до конца.

- «ПИК» - одна из немногих компаний, которая держит свою репутацию, у них все получается хорошо - и со строительством района, и со строительством школы. Когда я руководил городом, у нас была суперзадача: обеспечить детей местами в садах и ликвидировать очереди. И сейчас пришло время этим детям идти в школу - первые-вторые классы. Все идет правильно, своим чередом.

По словам бывшего сити-менеджера, а ныне депутата Госдумы, компания «ПИК», являясь федеральным застройщиком, привнесла в Обнинске не простые региональные технологии в духе «дешево и сердито», а добавила свой дизайн и новинки, которые в других региональных школах не применялись.

Диана КОРШИКОВА