Защити себя от гриппа - сделай прививку!

На этой неделе в Обнинск поступила последняя партия вакцины. Согласно официальному распоряжению, с 5 сентября в наукограде стартует вакцинация против гриппа, которая продлится до середины ноября.

В ОБНИНСКЕ ЗАКУПИЛИ СВЫШЕ 50 ТЫСЯЧ ДОЗ ВАКЦИНЫ

По словам заместителя главного врача КБ № 8 по организационно-методической работе Марины МАМЕДОВОЙ, за это время в городе должны привить 45% населения - это порядка 51 тысячи человек: 40 000 доз для взрослых и 10 300 - для детей.

Однако в первую очередь вакцину получат те, кто будут чаще всех сталкиваться с инфекциями, - это сами работники больницы. Ими же будут созданы прививочные бригады, которые будут ходить по предприятиям города и образовательным учреждениям для вакцинации сотрудников и учащихся. Кстати, если по каким-то причинам руководство организации не хочет прививать сотрудников отечественной вакциной, которую предлагают в КБ № 8, то оно может закупить свою. Медики совершенно безвозмездно приедут и сделают прививку той вакциной, которую предоставит предприятие.

- Мы готовы идти навстречу любым замечаниям и предложениям, - подчеркнула Марина Багадуровна.

Также она отметила, что в первую очередь надо привить пациентов из группы риска - «хроников», людей с избыточным весом, больных сахарным диабетом, курильщиков, всех тех, для кого осложнения после пневмонии могу стать смертельными.

В том году, к счастью, в Обнинске не было летальных исходов после гриппа, однако редкие случаи в предыдущие годы Марина Мамедова до сих пор вспоминает с горечью.

- Была пациентка 60 лет (все, кто старше этого возраста, уже попадают в группу риска) с ожирением, гипертонией. Женщина погибла - у нее развилась вирусная пневмония. Или еще один пациент - мужчина до 50 лет, заядлый курильщик, выкуривал по 2 пачки в день! Да еще первые три дня занимался самолечением, тоже скончался. Успешно вылечиться могут люди, которые обращаются за помощью в первый день заболевания.

ОБНИНСКИЕ МЕДИКИ ДО СИХ ПОР ПОМНЯТ СТРАШНУЮ ВСПЫШКУ ГРИППА В 80-Х

По словам Марины Багадуровны, прививка не дает 100% защиты от вируса, однако она предотвращает развитие тяжелого исхода и позволяет перенести заболевание легко. Если бы те пациенты были привиты, возможно, их бы удалось спасти.

Если кто-то до сих пор думает, что прививка - это ерунда, то вот вам еще один пример, который привела Мамедова. Когда-то она работала на скорой, и в конце 80-х, когда еще не было вакцин, в Обнинске произошла страшная вспышка гриппа.

- Мы мотались то к взрослым, то к детям. Когда приходили на ночное дежурство, у диспетчера стол был полностью покрыт картами. До сих пор помню то время. За ночь мы так уставали, что под утро сил не оставалось никаких. Помню, в шесть утра поехала на вызов к девочке. Я ее послушала, посмотрела и дала рекомендации. А когда уже ушла, вдруг поняла, что даже не помню, что я ей сказала. Пришлось звонить и спрашивать, что я им сказала. Оказалось, я все-таки на автомате дала верные указания.

С тех пор таких страшных вспышек в городе не было, в основном это как раз благодаря тому, что медицина с тех пор шагнула далеко вперед. Помните те же прививки от оспы, которые оставляли на руке след в виде кружочка? Сейчас эти прививки не делают вообще, так как с 80-х годов оспа считается полностью ликвидированной.

Тем не менее, как говорит Марина Багадуровна, в наукограде все еще есть так называемые «антипрививочники», которые до сих пор уверены, что нельзя вторгаться в иммунную систему, делая прививки. Подпитывает их уверенность и большое количество негативной информации в интернете. Врачи однако настаивают на необходимости защищать свое здоровье посредством вакцинации.

Прививку можно сделать бесплатно. Для этого нужно вместе с паспортом, полисом и заключением от терапевта об отсутствии противопоказаний прийти в поликлинику № 1 или детскую поликлинику.

Диана КОРШИКОВА

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