Маленький тариф и плохая собираемость

Почему УО «Кабицыно» не может работать так же качественно, как УК «ЧИП»?

В марте этого года у жителей многострадальных микрорайонов Молодежный и Олимпийская деревня, где регулярно были перебои с водоснабжением, появилсь надежда на решение этих вопросов - у управляющей организации «Кабицыно» и ресурсоснабжающей «ЖКУ-Кабицыно» сменились учредители и директора. Эти организации стали частью группы компаний «ЧИП».

Жители, наслышанные о качестве услуг в «ЧИПе», были уверены, что и в их домах, наконец, кто-то наведет порядок. Но люди не учли двух крайне важных моментов: чтобы УК работала успешно, жителям нужно выстраивать с ней диалог, и, что еще важнее, - выбирать адекватный тариф.

ОБОРУДОВАНИЕ ПРИШЛО В УПАДОК

По словам Евгения Халецкого, зайдя на новую территорию, они получили сразу две организации УК и ресурсоснабжающую компанию ЖКУ «Кабицыно».

Первым делом специалисты начали решать самую глобальную проблему для микрорайонов - перебои с водой.

- Долгое время страдал микрорайон Молодежный, - рассказывает Евгений Вячеславович. - Мы заменили несколько глубинных насосов, промыли скважины, сделали профилактику станции, которая подает воду из бочек. Кроме того, на котельной восстановили работу циркуляционных насосов, изменили подачу воды котла, промыли теплообменники, которые 5 лет не промывались и были забиты. В данный момент решаем, что делать с теми домами, где неправильно спроектированы трубы горячей воды и отопления, для улучшения качества поставки ресурсов.

В Олимпийской деревне также был проведен большой объем работы, «ЖКУ-Кабицыно» удалось реанимировать то, что было запущено годами: до этого на коммуникациях не проводилось никакой профилактики, оборудование не чистилось и пришло в упадок.

«ЕСТЬ ТЕ, КТО НЕ ПЛАТЯТ ВООБЩЕ!»

Несмотря на то что самые основные проблемы сейчас более-менее решены, работы для управляющей компании здесь все равно непочатый край. Но насколько бы порядочной и трудолюбивой не была бы УК, есть вещи, которые не позволят ей действовать в полную силу. Эти вещи - тариф и собираемость.

- Собираемость здесь, мягко говоря, невысокая, - признается Халецкий. - Много нежилых помещений, среди собственников есть юридические лица, некотоые из них уже находятся в процедуре банкротства. Часть помещений в залоге у банков, а это дополнительные трудности при взыскании задолженностей. Помимо этого, есть квартиры, которые были предоставлены сиротам, определенные юридические нюансы стопорят работу с этими должниками. Некоторые жители не платят, платежная дисциплина плохая. В том месяце мы собрали 34%, по Обнинску, например, эта цифра - 95%. Мы, безусловно, работаем в том направлении, но это долгий процесс.

Помимо того, что жители в принципе не настроены вовремя оплачивать счета за ЖКХ, усугубляет ситуацию еще и крайне низкий тариф, который не менялся с момента постройки домов и сейчас составляет около 17 рублей. С учетом низкой собираемости для УК это глобальная проблема.

«Я НЕДОВОЛЕН СВОЕЙ РАБОТОЙ»

- Есть проблемы со скатной кровлей, которая требует внимания, здесь большая придомовая территория, которую нужно содержать. Мы общались с жителями, выходили с инициативой о повышении тарифа, но они не хотят, - говорит Халецкий. - Нам ничего не остается, кроме как существовать в имеющихся условиях. Мы бы и рады взять дополнительных уборщиков и дворников, но средств на это не хватает. Нет взаимопонимания с жителями, и как итог - мы работаем плохо! Я недоволен своей работой. То, как мы делаем это в компании «ЧИП», и здесь - большая разница. К сожалению, люди зачастую не хотят вникать в подробности, они ассоциируют нас с УК «ЧИП» и поэтому ждут от нас качественной работы, но без их содействия и понимания это невозможно.

Сам же Халецкий предложил людям пообщаться с другими управляющими компаниями, изучить другие тарифы, прекрасно понимая, что опытные обслуживающие организации никогда не возьмутся за эти дома с тарифом в 17 рублей. Собственно, так и произошло - на данный момент жители заинтересованы в новой обнинской УК, готовой работать за эти деньги. У нее пока только два дома, компания еще не пережила ни одной зимы и подготовку к ней. Поэтому, чем это все закончится - большой вопрос.

Евгений Вячеславович готов к диалогу и совместному решению коммунальных вопросов, но для этого нужно и участие жителей.

Римма СУББОТИНА

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