Воспитаннику интерната «Надежда» подарили чудо-коляcку

Для 11-летнего Егора АВЕРИНА простые радости, доступные каждому ребенку - вроде прогулки в парке и похода в кафе - были большой проблемой. Мальчику поставлен диагноз - детский церебральный паралич, он не может самостоятельно ходить. Однако подарок, который он получил на этой неделе, открыл для него совершенно новые возможности!

Мальчик учится в обнинской школе-интернате «Надежда». По классам он передвигался на коляске, которую катила бабушка, вынужденная находиться здесь с ребенком постоянно. По городу Егор ездил в общественном транспорте на руках у мамы. Однако добрый друг и соратник школы - благотворительный фонд «Детские домики» -решил подарить мальчику особенный подарок. Точнее, даже сразу два - коляску с электроприводом, позволяющую передвигаться самостоятельно по школе, и стол-парту для детей с ДЦП - данная техника снижает нагрузку на организм ребенка во время учебы.

Как рассказали нам в Фонде, сбор средств длился довольно долго, пока в какой-то момент один анонимный благотворитель не пожертвовал крупную сумму денег, достаточную для покупки дорогостоящего оборудования.

По такому случаю в минувший четверг в «Надежде» устроили настоящий праздник, с мыльными пузырями, представлениями и тортом, на который, разумеется, пригласили и друзей-одноклассников Егора.

Поздравить мальчика приехала и детский омбудсмен Ольга КОРОБОВА. Мама ребенка Любовь АВЕРИНА не скрывала своего счастья, но призналась, что подаренную коляску Егор опробовал еще месяц назад, когда Фонд устроил, так сказать, «примерку» оборудования.

- Он тогда целую неделю спать не мог - хотел скорее сесть на нее снова, - сказала мама. - Спасибо огромное Фонду за такой подарок, для нас сумма на покупку такого кресла была бы неподъемной. Теперь у нас появится намного больше возможностей!

Как отметил директор школы-интерната Олег ВИТИТНЕВ, благодаря Фонду также были отремонтированы несколько кабинетов. Помимо этого, школа создала хорошие условия для приема таких детей: появились подъемные механизмы для того, чтобы ребенок на коляске мог самостоятельно подняться на второй этаж, также были оборудованы специальные туалеты и душевые. Так что для особенных детей здесь нет никаких ограничений!

Римма СУББОТИНА