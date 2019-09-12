В квартиру пенсионерки без ее ведома прописали злостного неплательщика!

Как вы отреагируете, если узнаете, что в вашей квартире прописан незнакомый человек, да еще и злостный неплательщик? Пожилая жительница Обнинска Екатерина Васильевна (имя изменено - прим. ред.) совершенно случайно обнаружила, что на ее жилплощади поселился «фантом» по имени Магомед. Откуда он взялся, кто его прописал и можно ли его выселить - попытались узнать журналисты «Недели».

«А ВДРУГ ПРИДУТ КОЛЛЕКТОРЫ?»

Екатерина Васильевна достала из почтового ящика странное письмо от компании «Мегафон». Адрес стоял ее, поэтому она спокойно его развернула и прочитала, хотя удивилась - с чего бы оператору, чьими услугами она не пользуется, слать ей письма? Но оказалось, что послание предназначалось не ей, а человеку по имени Магомед Вахитович И., который зарегистрирован по тому же адресу! Из платежного извещения стало ясно, что мужчина взял в компании «Мегафон» в кредит телефон и ему следует внести 590 рублей в качестве задолженности.

- Я единственный собственник этого жилья и никогда никого у себя не прописывала! - негодует пенсионерка.

Взяв с собой паспорт и письмо, женщина отправилась в офис оператора.

- Сотрудники посмотрели по компьютеру и сказали, что данный товарищ купил у них телефон в рассрочку и предъявил регистрацию по моему адресу. Я объяснила им ситуацию и сказала, что такого человека у себя не прописывала и не собираюсь платить за него кредиты! Представляете, если из-за него ко мне коллекторы будут приходить! Сотрудники «Мегафона» сказали, что сделают пометку, что лично я к тому кредиту отношения не имею и меня тревожить не надо.

Впрочем, пенсионерку это не сильно успокоило, так как все еще оставался вопрос - как в ее квартире «поселился» незнакомец? Женщина взяла свои документы и пошла выяснять ситуацию в информационно-расчетный центр на Шацкого, 13.

- Мне сказали, что я далеко не единственный собственник, который пришел, чтобы выяснить, почему в его квартире прописаны незнакомые люди. Сотрудница сказала, что народ идет потоками с аналогичными проблемами. Мол, это еще хорошо, что у этого Магомеда рассрочка мелкая - у некоторых вообще суммы огромные! Без регистрации никто ведь кредит не даст, вот и получается, что кто-то прописывает людей на чужие адреса, а затем эти «квартиранты» набирают кредиты. Она посмотрела по базе, сказала, что по моему адресу никто кроме меня не зарегистрирован. Я спрашиваю, мол, как же так может быть? Она отвечает, мол, очень просто - УФМС, регистрируя иностранных граждан, нам об этом не сообщает. Ведь как только сообщит, в платежке сразу отразится еще один человек, а значит, собственник это заметит и побежит в полицию. По словам сотрудницы, у всех, кто приходил с такой проблемой, в домовых книгах тоже все было чисто...

«ЖУЛИКИ МОГУТ САМИ ВСЕ НАРИСОВАТЬ!»

Однако прежде чем обвинять отдельные структуры, давайте рассмотрим другие варианты: вдруг это была банальная ошибка и кто-то просто неправильно указал номер квартиры или дома?

В такие случайности не верит правозащитница и владелица резиновой квартиры Татьяна КОТЛЯР - вот уж кто точно знает все о том, как и где нужно регистрировать граждан. Самое смешное, что Татьяна Михайловна пару лет назад сама столкнулась с мошенничеством в этой сфере.

- Регистрацию можно сделать через паспортистку ЖЭКа или МФЦ, - говорит Котляр. - Однажды ко мне без моего ведома прописали человека. Я сделала несколько запросов и узнала, что кто-то пришел в ЖЭК и сказал, что ему нужна постоянная прописка в Обнинске. Паспортистка за деньги сделала ему регистрацию по моему адресу - у нее ведь были все мои документы. Именно в ЖЭКе подготавливают все документы, а уже сам штамп ставят в УФМС. Если речь идет об иностранном гражданине, то его ставят на временный миграционный учет - это вообще делается через почту и сотрудника, который принимает документы. Регистрацию можно сделать и через МФЦ, для этого требуется присутствие собственника - это если по закону, конечно, а так жулики могут и сами все нарисовать.

Татьяна Михайловна уверена, «источник зла» может быть в любой из организаций, где есть доступ к базе данных и паспортам. Если вы когда-то куда-то сдавали экземпляр копии паспорта - это уже повод призадуматься. По словам Котляр, мошенники в качестве «собственника» вполне могут подобрать похожего человека.

В полиции нам рассказали, что на данный момент поступило два или три подобных сообщения и сейчас по ним проводится проверка. Там действительно советуют по возможности не «светить» свои личные данные и не раскидываться копиями главного документа, подтверждающего личность. Но бывает, что «мертвые души» появляются в квартирах сугубо по вине владельцев. Например, в Обнинске бывали случаи, когда хозяин регистрировал у себя одного иностранца, а тот брал и без его ведома «оформлял» в этой же квартире своих друзей.

В МФЦ ВИНОВНЫХ НЕТ?

Однако наша героиня уверяет - никогда и никого она фиктивно не регистрировала. Подумав еще немного, Екатерина Васильевна вспомнила, что за последний год она дважды в упомянутых структурах оставляла свои паспортные данные. Полгода назад, например, она получала посылку на почте, и тогда ее попросили заполнить бланк, где она указала все личные данные.

А год назад женщина продавала квартиру, и документы она оформляла как раз через МФЦ в «Экобазаре».

- Там как раз требовалась копия моего паспорта, - с ужасом вспоминает пенсионерка.

На ум сразу же пришла прошлогодняя история с утечкой данных в МФЦ Москвы. Тогда на компьютерах в столичных офисах было обнаружено множество копий паспортов и СНИЛС, которые находились в открытом доступе. Так что репутация данного заведения в плане безопасности информации посетителей уже давно была подмочена.

Начальник обнинского многофункционального центра «Мои документы» Светлана ГРИГОРЕНКО, услышав историю пенсионерки, поспешила сообщить, что МФЦ регистрацией по месту жительства или пребывания не занимается.

- По административному регламенту это может делать только отдел по вопросам миграции, у нас же только функция приема документов, - заявила Светлана Геннадьевна. - Копии документов мы не принимаем, необходимо обязательное присутствие собственника с оригиналом паспорта и документа на квартиру. Собственник должен лично написать заявление, что он согласен зарегистрировать у себя человека.

Наличие в рядах подчиненных людей, способных просто «нарисовать» регистрацию, Светлана Григоренко комментировать не стала, видимо, посчитав такое предположение абсурдным. И вообще, по ее мнению, с данным вопросом лучше обратиться в паспортный стол или УФМС.

ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО ПРОСТО ОШИБКА - КТО ЕЕ СОВЕРШИЛ?

Начальник обнинского УФМС Наталья МАКСИМЕНКО была крайне немногословна. По ее мнению, такая ситуация могла сложиться по вине того же «Мегафона», например. Так как зачастую в ряде офисов и организаций документы оформляют «на слух» - просто просят заявителя назвать адрес и, не проверяя, его указывают.

В любом случае все наши респонденты порекомендовали Екатерине Васильевне обратиться с заявлением в полицию, чтобы выяснить, кто и где делал регистрацию. Сама же пенсионерка должна была пояснить полицейским, что прописка была оформлена без ее ведома и согласия, и тогда через суд «незваного гостя» должны будут выписать.

Мы передали все эти пожелания Екатерине Васильевне, и в тот же день она обратилась к участковому.

- Принимать заявление он не хотел, пока я не сказала, что обратилась в газету, - разочарованно вздыхает женщина. - Я так поняла, что никакую проверку он проводить не будет. Как только я объяснила, что по данным ЕИРЦ я прописана одна, он заявил, что предмета спора нет. Мол, зачем ему проводить проверку, если и так уже сказали, что у меня никто не прописан. А как же мой адрес, указанный каким-то Магомедом при получении кредита? Найдите его и проверьте - подделал ли он документ или случайно ошибся? Это же ненормально, что посторонние люди вторгаются в жизнь других и заставляют нервничать!

В итоге у женщины все-таки приняли заявление, но сама она уже и не верит, что кто-то все-таки размотает этот запутанный клубок. Но если это не ошибка и человек действительно прописан в этой квартире, то кредит за 590 рублей в месяц - это далеко не единственное, что теперь он сможет себе позволить...

Мы будем следить за развитием событий...

Диана КОРШИКОВА

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