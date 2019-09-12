Фигуристы тоже недовольны!

Натравленные друг на друга секции «Олимпа» выясняют, почему льда не хватает всем!

Публикация о бардаке, который творится в секции хоккея в спорткомплексе «Олимп», вызвала широкий общественный резонанс и дискуссию в соцсетях. После выхода материала в редакцию обратилось множество других родителей юных спортсменов, которые не только подтвердили все изложенное в статье, но и добавили совершенно новые интересные факты.

Причем, как выяснилось, недовольны работой директора спорткомплекса Станислава ЛОПУХОВА не только хоккеисты, но и фигуристы!

ЗА ПЯТЬ ЛЕТ НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

Напомним, речь шла о том, что начинающим спортсменам не дают достаточно льда для того, чтобы развивать свои навыки. По словам родителей, самое топовое время для тренировок отдается фигуристам, а маленькие хоккеисты вынуждены кататься чуть ли не ночью, вопреки всем санпинам. При этом на арене фигуристов всего человек 10, а мальчиков с клюшками выпускают по две команды - 50 человек на лед! В итоге талантливые ребята уезжают из города в подмосковные клубы, команды рассыпаются, а потом сразу же набираются новые. И так по кругу.

Особая ситуация сложилась в стане юных вратарей. Лет пять назад один из родителей - Радий КАЛМЫКОВ - подробно рассказывал на эту тему: тренера именно для хоккеистов-вратарей в «Олимпе» нет. Тем, кто выбрал путь голкипера, приходится нанимать специалистов за свой счет или ездить, например, на подкатки в другие города. Удовольствие это крайне дорогое. Как оказалось, с тех самых пор ничего не изменилось - мама одного из юных вратарей признается, что вынуждена возить ребенка на дополнительные занятия в столицу.

- После двух лет катаний мы решили, что нужно развиваться дальше, так как никто ребенком толком не занимается. Поехали в Москву, там тренер посмотрел на то, как сын катается, и был в ужасе - ребенок делал все неправильно, вставал не на ту ногу, технически неверно работал на льду. Спрашивается: за что мы платили все это время «Олимпу», если за несколько лет ребенка даже не научили азам?! - возмущается мать.

ТРЕНЕРЫ ЗАНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО С ТЕМИ, КТО ДОПЛАЧИВАЕТ?

Но все плохо не только у хоккеистов. У фигуристов, оказывается, проблем не меньше. С редакций связалась фигуристка-любительница Марина (имя изменено - прим. ред.), которая больше 10 лет занимается этим видом спорта и почти со дня основания посещает «Олимп».

Напомним, между хоккеистами и фигуристами здесь идет многолетняя «холодная война», каждая из этих групп считает, что льда не хватает именно из-за представителей противоположного вида спорта. Однако по факту сотни юных спортсменов и их родителей страдают вовсе не из-за своих оппонентов.

- Я думала, что во всем виноваты хоккеисты, пока не прочитала вашу статью, -признается фигуристка. - А выясняется, что и у них все плохо. Сейчас у меня сложилась полная картина. Так как в «Олимпе» последний месяц каток не работал, спортсмены и любители ездили кататься в Серпухов или Наро-Фоминск. Каждый раз, когда я вижу этих детей, то про себя думаю - почему у них такое плохое скольжение? Они ведь по несколько лет занимаются, но при этом особо ничего не умеют, иногда даже меня просят показать им какие-то элементы.

Во время одной из таких встреч на чужом льду родители рассказали, почему их дети так и не научились элементам.

- Оказывается, ими просто никто не занимается. Родители фигуристов из «Олимпа» разделились на два лагеря. Часть состоятельных мам и пап договорилась скидываться на зарплату тренеру, отдельно доплачивает ему за подкатки. Поэтому он занимается конкретно с теми детьми, чьи родители «заносят» деньги, остальные малыши делайте на льду, что хотите. На них вообще внимания не обращают. Родители этих детей вынуждены ездить тренировать в другие города, так как в эту маленькую элитную компанию их просто не впускают. Поэтому и фигуристов так мало на льду! - объясняет Марина.

«ГЛАВНОЕ - НЕ ТАЛАНТ, А ДЕНЬГИ!»

Женщина настаивает: в «Олимпе» главное - не талант, а деньги - кто доплачивает, тот и катается!

- И плевать, что у ребенка есть способности, - говорит фигуристка. - Сына моей подруги буквально выжили из секции. Мальчик был способный, но тренер сказал, что нужно брать дополнительные подкатки - 2-3 занятия в неделю, стоимость одного - от 2-3 тысяч рублей. Родители - простые педагоги, у них таких денег просто нет. В итоге мальчика отдали на гимнастику в школу Латыниной. Подруга в восторге - никаких поборов и дополнительных доплат, мальчик раскрылся и показывает там успехи.

Как подчеркнула наша собеседница, те родители, которые возят детей в Нару или Серпухов, - вполне состоятельные люди, у всех хорошие машины, и они могут позволить оплачивать услуги тренеров в других городах, но даже у них нет столько денег, чтобы удовлетворить аппетиты тренеров и руководства спорткомплекса наукограда.

- Лопухов и «Олимп» «душат» обнинский спорт! - говорит Марина. - Я молчу, что нам - взрослым любителям-фигуристам - негде тренироваться, кроме как на массовых катаниях. Но тут и начинающим спортсменам нет места. Не знаю, как будет сейчас, но в прошлом году было так: приезжаешь на массовое катание на буднях, а его раз, и отменили! Смотришь, а вместо тебя на лед выходят «дядьки» из Селятино, Нары или Москвы. Просто дали денег, арендовали лед и пошли кататься в удобное время! Сейчас в Наре появился свой каток, но до этого народ постоянно приезжал в Обнинск.

Чтобы перечислить все претензии к руководству «Олимпа», которые поступили нам за эту неделю, не хватит и целой газеты. Однако вместо того чтобы принять меры и начать наконец нормальное взаимодействие с детьми и родителями, руководитель спорткомплекса продолжает делать вид, что все в порядке. Более того, члену исполкома Федерации хоккея Калужской области Николаю МАЙСТРИШИНУ Лопухов вообще заявил, что дети заканчивают вечерние занятия согласно нормам, хотя даже в официальном расписании стоит время 21:30! Если директор спорткомплекса лжет в таких мелочах, интересно, в чем он лукавит еще?..

Продолжение следует...

Диана КОРШИКОВА

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