Обнинские животные стали причиной вспышки бешенства в Боровском районе

Для Обнинска проблема бешенства животных никогда не была особо актуальной, чего не скажешь о других соседних районах, где частенько объявляют карантин из-за появления больных зверушек. Правда, гордиться здесь особо нечем. Вы можете не поверить, но последние два случая бешенства в Боровском районе связаны именно с обнинскими питомцами!

БЕШЕНАЯ КОШКА ИЗ НАУКОГРАДА

В СНТ «Кривское» недавно было зарегистрировано очередное больное животное, в результате муниципалитет вновь перевели на особое положение. В принципе, для местных жителей это не новость - район, можно сказать, «входит в топ» по стабильному появлению вспышек бешенства, так что местные уже успели привыкнуть к сообщениям о зараженных лисах и собачках. Но в этот раз кое-что было не так - в СНТ «Кривское» женщина пострадала от зубов кота, что и стало новым поводом для введения карантина.

При этом нельзя сказать, что муниципалитет ничего не делает - работники ветстанции регулярно проводят вакцинацию, а представители власти не забывают напоминать владельцам хвостатых быть начеку. Даже винить коммунальщиков тут не получается - мусор, привлекающий диких животных, вывозится, так что видимых причин для заразы нет.

Но, как выяснилось, виноваты в укусе больной кошки точно не боровские чиновники и не мусор. Животное вообще на территории района не проживало - его привезла с собой жительница Обнинска, которая от него и пострадала. Несправедливость в том, что и кошка, и хозяйка прибыли из наукограда, а карантин в очередной раз объявили в Боровском районе.

БОРОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ НАДЕЮТСЯ НА ПОДДЕРЖКУ ОБНИНСКИХ КОЛЛЕГ

По словам главы администрации Кривского Алексея МАКСИМЕНКО, ситуация неоднозначная и принимать меры для ее разрешения, безусловно, необходимо.

- Что касается нашего поселения, то мы уже давно провели все необходимые действия. Животные привиты, их владельцы предупреждены, а жители информированы касательно встреч с дикими зверями, поэтому ждем, что и наши соседи присоединятся к решению этой проблемы, - заявил Максименко.

На совместную работу с обнинскими коллегами рассчитывали и в районной администрации.

- Мы провели совещание с главами поселений и веткомитетом, поскольку это уже второй случай, когда обнинские животные на территории района становятся причиной вспышки бешенства. Мы без карантина были всего два месяца, и это никуда не годится. Принято решение написать в администрацию Обнинска, чтобы там провели работу с жителями и объяснили, что надо прививать своих животных и обезопасить в первую очередь себя, - сказала начальник отдела развития сельского хозяйства Надежда ДЕМЕНОК.

Сотрудники боровской ветстанции также «грозились» обратиться за помощью к обнинским специалистам, однако, как вы могли заметить, пока в наукограде особой активности в плане информирования граждан не видно. Жители Боровска в связи с этим предполагают, что «городские жители», привыкшие к комфорту и отсутствию подобных проблем, ведут себя беспечно и вообще не заботятся о животных.

СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ?

Начальник городской станции по борьбе с болезнями животных Анатолий РЕВВО в данный момент находится в отпуске, а сотрудники признаются, что о боровской проблеме с обнинскими животными даже и не слышали.

При этом председатель комитета по охране окружающей среды, контролю в сферах благоустройства и экологии администрации города Ирина ОНУФРИЕВА заявила, что в Обнинске, несмотря на благоприятную обстановку по бешенству, ведется активная работа, чтобы не допустить вспышки.

По ее словам, весной проводилась кампания по вакцинации, городская ветстанция даже организовывала специальные пункты в городе, где в определенные часы приема жители могли прийти и бесплатно привить своего питомца. Однако, как считает Ирина Владимировна, жители наукограда чаще предпочитают пользоваться услугами частных ветклиник. В любом случае обнинцы активно участвуют в вакцинации и заботятся о жизни и здоровье своих кошек и собак.

Жители Боровска в свою очередь надеются, что два случая бешенства подряд от обнинских животных - это все-таки чистое совпадение, а не настораживающая закономерность...

Диана КОРШИКОВА

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