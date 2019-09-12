Подрядчик все-таки починил крышу на Ленина, 99 и компенсировал вред из-за протечек

Этим летом у нас вышла серия статей о жителях верхних этажей многоквартирного дома № 99 по улице Ленина. В течение нескольких месяцев здесь проходил ремонт кровли по программе Фонда капремонта, однако вылилось это в то, что люди на некоторое время вообще остались без крыши над головой и во время дождей их квартиры и подъезды затапливало водой! Люди лишились натяжных потолков, стены покрылись плесенью, а обои отошли.

После выхода очередного материала на эту тему подрядчик (компания ООО СК «Бастион») решил дать свой развернутый ответ и объяснить, из-за чего же в этом доме произошло столько проблем.

Руководитель компании Денис КЛИНУШКИН лично провел экскурсию по крыше и рассказал, как сейчас здесь обстоят дела. По его словам, с Фондом капремонта его организация работает уже долгие годы, подобные ЧП иногда случались, однако настолько серьезного, как в Обнинске, еще не было. Главной виновницей водопадов в квартирах Денис назвал погоду - весь июль лили дожди.

- Изначально мы установили навес, но когда пришла пора приступить к очередному этапу кровельных работ, мы его убрали, и как раз в это время начались ливни, - объясняет Клинушкин.

Проблема была еще и в том, что изначально конструкция кровли была спроектирована так, что труба, в которую попадала вода с крыши, проходила около электрощитов в подъезде. Сами блюдца, собирающие жидкость, прохудились, материал порвался, в итоге вся дождевая вода попадала в квартиры и подъезды. Из-за мокрого щитка во время ремонта приходилось отключать свет.

Сейчас такой проблемы уже нет - ремонт крыши практически завершен, специалисты поклеили в два слоя гидроизоляцию, сделали стяжку с уклоном, установили новые ливневые воронки, которые не допустят протечек.

Также в рамках ремонта на кровле появились айраторы - это система циркуляции воздуха под верхним ковром кровли. Через эту систему будет выходить влага, и сырости в квартирах больше не будет. Кроме того, по периметру крыши установят ограждения.

Что же касается компенсаций и ремонта затопленных квартир, то этот вопрос на сегодняшний день уже решен. По словам Дениса Клинушкина, со всеми пострадавшими жильцами достигнуты договоренности - кому-то компания за свой счет сделает ремонт, кому-то компенсирует потери финансово. В подтверждение своих слов он предоставил расписки, в которых люди заявили, что не имеют претензий к подрядчику и Фонду капремонта.

Неприятно, конечно, что банальный ремонт крыши потрепал нервы стольким семьям, однако теперь, как заверил Клинушкин, люди забудут о проблемах с кровлей лет на 10-15 минимум.

Римма СУББОТИНА

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